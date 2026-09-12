Buretele de vase miroase mereu urât? Află ce să faci ca să scapi definitiv de problemă

Buretele de vase nu este doar murdar - este, de fapt, cel mai contaminat obiect din casă. Studiile realizate în mai multe țări au arătat că buretele adăpostește mai multe bacterii decât toaleta sau clanța ușii.

Cum scapi de mirosul urât Foto: arhivă

De unde vine mirosul neplăcut

Un raport al unei organizații sanitare din SUA a arătat că 77% dintre bureți conțin bacterii provenite din materii fecale, iar 86% prezintă urme de mucegai și drojdii, potrivit The Coolist.

Un alt studiu, realizat în Germania, a identificat peste 360 de tipuri de bacterii în bureții folosiți în bucătării reale, cu concentrații care pot ajunge la zeci de miliarde de germeni pe un centimetru cub - similar cu nivelul găsit în probele de materii fecale.

Mirosul acru al buretelui este produs de o bacterie numită Moraxella osloensis, aceeași responsabilă pentru mirosul de haine uitate ude în mașina de spălat. Această bacterie se hrănește cu grăsimile rămase pe vase și eliberează compuși care miros puternic.

De ce ajunge să miroasă urât chiar și buretele nou

Cercetări realizate la o universitate americană au arătat că un burete folosit într-o bucătărie obișnuită ajunge la 400.000 de bacterii în prima săptămână, iar în săptămânile următoare poate depăși 20 de milioane.

Un burete nou, introdus în aceeași bucătărie, se contaminează la fel de repede. Așadar, mediul de utilizare este problema, nu buretele în sine.

Deși încălzirea buretelui în cuptorul cu microunde poate elimina peste 99% dintre bacterii, efectul este temporar. Studiile arată că bureții „curățați” astfel ajung să conțină, în scurt timp, bacterii mai rezistente, care se înmulțesc rapid. Apa fierbinte și săpunul nu ajută - de fapt, creează mediul ideal pentru dezvoltarea coloniilor bacteriene.

Care este problema reală și cum o poți rezolva

Toți experții în siguranță alimentară ajung la aceeași concluzie: buretele se contaminează pentru că rămâne ud între utilizări. Un institut de cercetare din Norvegia a comparat bureții cu perii de vase.

Periile se usucă în aproximativ 4–5 ore, ceea ce oprește dezvoltarea bacteriilor. Buretele, în schimb, rămâne umed 12–24 de ore, menținând mediul perfect pentru germeni.

Pentru a preveni mirosul și dezvoltarea bacteriilor, buretele trebuie uscat complet după fiecare utilizare. Stoarcerea energică este esențială, nu o simplă strângere.

Apoi, buretele trebuie așezat vertical, într-un loc aerisit, astfel încât aerul să circule pe toate părțile. Un suport metalic deschis, un suport aerisit montat pe exteriorul chiuvetei sau chiar colțul uscătorului de vase sunt opțiuni eficiente.

O variantă gratuită este folosirea unui clips metalic: buretele se prinde de un capăt și se lasă în poziție verticală, astfel încât să se usuce complet.

Uscarea prelungește viața buretelui, dar nu îl face permanent utilizabil. Este recomandat să fie schimbat la una-două săptămâni, iar dacă miroase chiar și după uscare sau își schimbă culoarea, trebuie aruncat.

Buretele pentru vase nu trebuie folosit niciodată pentru a șterge sucuri de carne crudă; pentru astfel de situații se folosesc prosoape de hârtie, care se aruncă imediat. De asemenea, este util să existe un burete separat pentru suprafețe, astfel încât cel pentru vase să nu fie contaminat.