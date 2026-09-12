 20.000 de oameni la aceeași masă, în Piața Constituției! „Masa care unește” pregătește un nou record mondial
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20.000 de oameni la aceeași masă, în Piața Constituției! „Masa care unește” pregătește un nou record mondial

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Piața Constituției aduce în același loc 20.000 de persoane care vor lua cina împreună, la aceeași masă. Evenimentul „Masa care unește” își propune să stabilească un nou record mondial. Iată despre ce este vorba. 

Piața Constituției aduce în același loc 20.000 de persoane
Piața Constituției aduce în același loc 20.000 de persoane Foto: Click!

Pe porțiunea dintre Piața Constituției și Piața Unirii se organizează „Masa care unește”. Este vorba despre o tentativă de record mondial pentru cei mai mulți oameni care iau cina în aer liber, la aceeași masă.

20.000 de persoane și 5 kilometri de mese: se pregătește un nou record mondial

Sunt așteptați 20.000 de oameni, iar mesele din Piața Constituției și de pe Bulevardul Unirii ar forma, puse cap la cap, un șir de aproximativ 5 kilometri. 

Cum au putut participa bucureștenii la „Masa care unește”

Pentru a participa, voluntarii au obținut o brățară specială. Accesul persoanele a început cu ora 16:00, iar la ora 17:45, organizatorii vor anunța dacă a fost stabilit recordul.

În total se vor consuma 5 tone de mâncare și mii de sticle de apă și suc. Printre cei prezenți la eveniment se numără și Codin Matinciuc, partener al organizatorilor, pe mai multe ecrane fiind proiectate reclame fundației sale care strânge bani pentru primul spital de psihiatrie pentru copii, care se va realiza în curte la Obregia. 

Masa care unește
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Masa care unește Foto: Click!

Evenimentul „Masa care unește” a stabilit un record în 2025, la Alba Iulia 

În 2025, „Masa care unește” a țintit un record omologat de Guinness World Records pentru cea mai lungă masă din materiale reciclabile. Aproximativ 10.000 de persoane s-au strâns la Alba Iulia pentru a-i ajuta pe organizatori să își ducă obiectivul până la final. 

Ce primesc participanții la „Masa care unește”

Participanții la evenimentul din Piața Constituției se pot bucura de mâncare gratuită. Mai mult, aceștia pot primi o farfurie personalizată sau chiar obiecte de pe masă. 

De asemenea, bucureștenii primesc gratuit apă și suc, potrivit antena3.ro

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