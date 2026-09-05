 Greșeala pe care o fac cei mai mulți când fac curățenie. Zonele din casă pe care le ignorăm complet
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Prevenție și tratamentRemedii naturisteMedicii răspundViața sexualăSpecialiștiCe te doare?WellnessFamiliePsiho
scroll right

Greșeala pe care o fac cei mai mulți când fac curățenie. Zonele din casă pe care le ignorăm complet

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O casă poate arăta impecabil la prima vedere, însă o privire mai atentă poate scoate la iveală praf, grăsime și murdărie în locuri la care puțini oameni se gândesc. Specialiștii în curățenie spun că inclusiv locuințele ordonate pot ascunde zone neglijate, de la întrerupătoare și telecomenzi până la spațiile dintre electrocasnice sau plintele pereților.

Greșeala pe care o fac cei mai mulți când fac curățenie.
Greșeala pe care o fac cei mai mulți când fac curățenie. Foto: arhiva

O locuință ordonată nu este întotdeauna și o locuință curățată în profunzime. Persoanele care lucrează profesional în domeniul curățeniei spun că există câteva locuri care sunt trecute cu vederea chiar și de oamenii foarte atenți la ordine, scriu cei de la marthastewart.ro.

Praful, grăsimea, urmele de pe suprafețe și alergenii se pot acumula în zone mai puțin vizibile, chiar dacă în casă nu există dezordine.

Întrerupătoarele, clanțele și telecomenzile, printre cele mai neglijate obiecte

Unele dintre cele mai folosite obiecte dintr-o locuință sunt, paradoxal, și printre cele mai rar curățate.

Întrerupătoarele și clanțele sunt atinse zilnic de toți membrii familiei, însă multe persoane nu le includ în rutina obișnuită de curățenie. Același lucru se întâmplă și cu telecomenzile, care pot fi folosite ore întregi fără să fie șterse sau dezinfectate.

Specialiștii în curățenie recomandă ca suprafețele atinse frecvent să fie curățate periodic, mai ales într-o locuință în care trăiesc mai multe persoane.

Bucătăria poate ascunde mai multă grăsime decât pare

Blatul de bucătărie și aragazul sunt, de regulă, curățate frecvent. Însă există multe zone în care grăsimea se acumulează fără să fie observată imediat.

Printre acestea se numără spațiile de sub corpurile suspendate, colțurile mai greu accesibile, faianța din apropierea zonei de gătit și anumite porțiuni ale podelei.

De asemenea, spațiile dintre frigider și mobilier sau dintre frigider și aragaz pot deveni adevărate capcane pentru firimituri și resturi de mâncare.

O curățenie temeinică a bucătăriei ar trebui să includă, din când în când, și aceste zone ascunse, nu doar suprafețele care se văd zilnic.

Plintele și pereții, locurile pe care mulți uită să le curețe

Unul dintre cele mai evidente semne că o locuință nu a fost curățată în profunzime poate fi observat chiar la nivelul podelei.

Plintele sunt adesea ignorate pentru că sunt jos și nu atrag imediat atenția. În timp, însă, praful se depune pe ele și poate deveni foarte vizibil.

Și pereții pot acumula praf sau urme, mai ales în zonele intens circulate ale locuinței. Colțurile, spațiile din spatele mobilierului și zonele mai puțin accesibile sunt, de asemenea, uitate frecvent.

Regula pare simplă: ceea ce nu vedem zilnic ajunge, de multe ori, să nu mai existe nici pe lista noastră de curățenie.

Mucegaiul poate apărea în locuri ascunse

O locuință poate părea perfect curată și, totuși, să existe probleme ascunse în zone afectate de umezeală.

Mucegaiul se poate dezvolta în spatele pereților, sub podele sau în alte spații în care există umiditate și ventilația nu este suficientă.

Prevenirea acestuia depinde în mare măsură de controlul umezelii din locuință. Aerisirea, menținerea unui nivel adecvat al umidității și repararea rapidă a eventualelor scurgeri sau infiltrații sunt măsuri importante pentru reducerea riscului.

O casă ordonată nu este întotdeauna și o casă curată

Una dintre cele mai mari confuzii este asocierea ordinii cu curățenia.

O locuință poate fi foarte bine organizată, fără obiecte împrăștiate, dar să aibă praf în zone ascunse, urme pe suprafețe sau murdărie acumulată în locuri greu accesibile.

În același timp, organizarea poate face curățenia mult mai ușoară.

Atunci când fiecare obiect are locul său, există mai puține lucruri care trebuie mutate înainte de aspirare, ștergerea prafului sau curățarea mobilierului.

O casă aglomerată poate transforma o activitate simplă într-o sarcină care pare imposibil de terminat.

Curățenia făcută puțin și des poate fi mai eficientă

Specialiștii recomandă să nu așteptăm până când murdăria devine evidentă.

Curățenia făcută constant, în reprize mici, poate fi mai ușor de gestionat decât o zi întreagă petrecută încercând să recuperăm tot ce am amânat.

O metodă simplă este să alocăm câteva minute zilnic pentru a pune lucrurile la locul lor și pentru a rezolva micile probleme înainte ca acestea să se acumuleze.

Chiar și zece minute dedicate organizării pot contribui, în timp, la formarea unui obicei.

Secretul unei case care pare mereu curată

O locuință bine întreținută nu trebuie să fie curățată obsesiv în fiecare zi.

Secretul este consecvența. Suprafețele folosite frecvent au nevoie de atenție regulată, zonele ascunse trebuie verificate periodic, iar obiectele trebuie organizate astfel încât procesul de curățenie să fie cât mai simplu.

O casă poate arăta perfect la prima vedere, însă adevărata diferență dintre o locuință doar ordonată și una curățată cu adevărat se află, de multe ori, în locurile pe care nu ne gândim să le privim: în spatele electrocasnicelor, pe plinte, pe întrerupătoare sau în colțurile pe care le ignorăm săptămâni întregi.

4 SEPTEMBRIE dr Andrei Haidar microbiomul jpeg
„Tratamentul corect al disbiozei este schimbarea alimentaţiei şi a stilului de viaţă.” Cum influenţează microbiomul întregul organism adevarul.ro

Ghid de cumpărături

image png
Costeluș de la Clejani a murit după două operații. Familia: „Nu ne-a anunțat nimeni” Național
Design fără titlu (6) png
„Am fost un sac de cartofi abandonat”. Jurnalista Adina Popescu, mărturii despre cele șase zile la Floreasca. Reacția spitalului Național
image
Povestea stațiunii Amara: drumul de la o cadă de lemn pe malul lacului la stațiunea de lux din perioada interbelică adevarul.ro
image
Speli haine duminica? Un preot lămurește definitiv când e păcat și când e voie adevarul.ro

Parteneri

image
Ianis Zicu, în locul lui Marius Baciu la FCSB!? Gigi Becali a confirmat negocierile! Reacția galeriei. Update exclusiv www.fanatik.ro
image
Filmul cursei mortale din Suceava. Tinerii găsiţi carbonizaţi erau colegi şi urmau să înceapă clasa a XI-a observatornews.ro
image
Surse: Nicuşor Dan i-a sunat pe lideri, cu o propunere de tehnocrat - surpriză pentru funcţia de prim-ministru www.antena3.ro
image
Susținătorii și contestatarii lui Călin Georgescu, la un pas de bătaie la vizita fostului candidat la Vaslui. S-au împins și amenințat, iar poliția a intervenit www.gandul.ro
image
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații www.wowbiz.ro
image
Adriana Piteșteanu, actriță de teatru și film, s-a stins din viață la 90 de ani www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Cât a durat, de fapt, aventura milionarului celebru cu cea mai bună prietenă a soţiei sale! Femeia trădată a făcut dezvăluirea as.ro
image
Cine moștenește locuința dacă proprietarul moare fără testament. Situațiile care îi surprind pe mulți români playtech.ro
image
Cristi Balaj, verdict dur după greșelile lui Istvan Kovacs din Dinamo – FCSB www.fanatik.ro
image
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Se iubesc și nu se mai ascund! Ea are 60 de ani, el... nici 40! Toți românii o știu de la TV, dar am aflat și cine e iubitul ei tinerel! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
După ce i-a vrut soțul, Camilla nu se mai satură acum nici de geanta Dianei! Regina poartă pe repeat modelul Lady Dior, botezat în onoarea Prințesei okmagazine.ro
image
„Adevărata reacție” a Prințului William și a lui Kate la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie. S-a aflat! okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Expedițiile naziste în căutarea originilor ariene: O istorie falsă, copiată perfect de pe stâncile Scandinaviei historia.ro
image
#Al Doilea Război Mondial
O tragedie uitată: Avionul american prăbușit peste o școală britanică, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial historia.ro
somn dormit adobestock jpg
8 alimente și băuturi care îți pot strica somnul. Ce să eviți înainte de culcare Sănătate!
ulei de masline pexels jpg
Îl ai deja în bucătărie. Uleiul care poate susține sănătatea inimii, creierului și digestiei Sănătate!
alcool distelapparath pixabay jpg
Cât alcool trebuie să bei pe zi ca să îți crească riscul de cancer. Descoperirea cercetătorilor Sănătate!
Alzheimer FOTO Shutterstock
Medicii avertizează: alimentul pe care ar fi bine să-l eviți după 60 de ani Sănătate!
suc cola suc acidulat bauturi carbonatate shutterstock 361921463 jpg
Sucurile îndulcite, asociate cu un risc mai mare de cancer gastric: „Există mai multe efecte” Sănătate!
shutterstock 2430095987 jpg
Reglarea glicemiei depinde și de această băutură Ce te doare?
shutterstock 1796058736 jpg
Semne că ești deshidratat, chiar dacă nu îți este sete Sănătate!
Seminte de susan Sursa foto shutterstock 1943587417 jpg
Iată de ce este sănătos să mănânci seminţe de susan! Sănătate!
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net