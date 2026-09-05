Greșeala pe care o fac cei mai mulți când fac curățenie. Zonele din casă pe care le ignorăm complet

O casă poate arăta impecabil la prima vedere, însă o privire mai atentă poate scoate la iveală praf, grăsime și murdărie în locuri la care puțini oameni se gândesc. Specialiștii în curățenie spun că inclusiv locuințele ordonate pot ascunde zone neglijate, de la întrerupătoare și telecomenzi până la spațiile dintre electrocasnice sau plintele pereților.

Greșeala pe care o fac cei mai mulți când fac curățenie. Foto: arhiva

O locuință ordonată nu este întotdeauna și o locuință curățată în profunzime. Persoanele care lucrează profesional în domeniul curățeniei spun că există câteva locuri care sunt trecute cu vederea chiar și de oamenii foarte atenți la ordine, scriu cei de la marthastewart.ro.

Praful, grăsimea, urmele de pe suprafețe și alergenii se pot acumula în zone mai puțin vizibile, chiar dacă în casă nu există dezordine.

Întrerupătoarele, clanțele și telecomenzile, printre cele mai neglijate obiecte

Unele dintre cele mai folosite obiecte dintr-o locuință sunt, paradoxal, și printre cele mai rar curățate.

Întrerupătoarele și clanțele sunt atinse zilnic de toți membrii familiei, însă multe persoane nu le includ în rutina obișnuită de curățenie. Același lucru se întâmplă și cu telecomenzile, care pot fi folosite ore întregi fără să fie șterse sau dezinfectate.

Specialiștii în curățenie recomandă ca suprafețele atinse frecvent să fie curățate periodic, mai ales într-o locuință în care trăiesc mai multe persoane.

Bucătăria poate ascunde mai multă grăsime decât pare

Blatul de bucătărie și aragazul sunt, de regulă, curățate frecvent. Însă există multe zone în care grăsimea se acumulează fără să fie observată imediat.

Printre acestea se numără spațiile de sub corpurile suspendate, colțurile mai greu accesibile, faianța din apropierea zonei de gătit și anumite porțiuni ale podelei.

De asemenea, spațiile dintre frigider și mobilier sau dintre frigider și aragaz pot deveni adevărate capcane pentru firimituri și resturi de mâncare.

O curățenie temeinică a bucătăriei ar trebui să includă, din când în când, și aceste zone ascunse, nu doar suprafețele care se văd zilnic.

Plintele și pereții, locurile pe care mulți uită să le curețe

Unul dintre cele mai evidente semne că o locuință nu a fost curățată în profunzime poate fi observat chiar la nivelul podelei.

Plintele sunt adesea ignorate pentru că sunt jos și nu atrag imediat atenția. În timp, însă, praful se depune pe ele și poate deveni foarte vizibil.

Și pereții pot acumula praf sau urme, mai ales în zonele intens circulate ale locuinței. Colțurile, spațiile din spatele mobilierului și zonele mai puțin accesibile sunt, de asemenea, uitate frecvent.

Regula pare simplă: ceea ce nu vedem zilnic ajunge, de multe ori, să nu mai existe nici pe lista noastră de curățenie.

Mucegaiul poate apărea în locuri ascunse

O locuință poate părea perfect curată și, totuși, să existe probleme ascunse în zone afectate de umezeală.

Mucegaiul se poate dezvolta în spatele pereților, sub podele sau în alte spații în care există umiditate și ventilația nu este suficientă.

Prevenirea acestuia depinde în mare măsură de controlul umezelii din locuință. Aerisirea, menținerea unui nivel adecvat al umidității și repararea rapidă a eventualelor scurgeri sau infiltrații sunt măsuri importante pentru reducerea riscului.

O casă ordonată nu este întotdeauna și o casă curată

Una dintre cele mai mari confuzii este asocierea ordinii cu curățenia.

O locuință poate fi foarte bine organizată, fără obiecte împrăștiate, dar să aibă praf în zone ascunse, urme pe suprafețe sau murdărie acumulată în locuri greu accesibile.

În același timp, organizarea poate face curățenia mult mai ușoară.

Atunci când fiecare obiect are locul său, există mai puține lucruri care trebuie mutate înainte de aspirare, ștergerea prafului sau curățarea mobilierului.

O casă aglomerată poate transforma o activitate simplă într-o sarcină care pare imposibil de terminat.

Curățenia făcută puțin și des poate fi mai eficientă

Specialiștii recomandă să nu așteptăm până când murdăria devine evidentă.

Curățenia făcută constant, în reprize mici, poate fi mai ușor de gestionat decât o zi întreagă petrecută încercând să recuperăm tot ce am amânat.

O metodă simplă este să alocăm câteva minute zilnic pentru a pune lucrurile la locul lor și pentru a rezolva micile probleme înainte ca acestea să se acumuleze.

Chiar și zece minute dedicate organizării pot contribui, în timp, la formarea unui obicei.

Secretul unei case care pare mereu curată

O locuință bine întreținută nu trebuie să fie curățată obsesiv în fiecare zi.

Secretul este consecvența. Suprafețele folosite frecvent au nevoie de atenție regulată, zonele ascunse trebuie verificate periodic, iar obiectele trebuie organizate astfel încât procesul de curățenie să fie cât mai simplu.

O casă poate arăta perfect la prima vedere, însă adevărata diferență dintre o locuință doar ordonată și una curățată cu adevărat se află, de multe ori, în locurile pe care nu ne gândim să le privim: în spatele electrocasnicelor, pe plinte, pe întrerupătoare sau în colțurile pe care le ignorăm săptămâni întregi.