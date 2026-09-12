Un copil de 3 ani a murit electrocutat în Giurgiu. Unde se afla mama în momentul tragediei

Tragedie în localitatea Tomulești, județul Giurgiu, unde un copil de doar 3 ani a fost găsit fără suflare într-o anexă a gospodăriei. Medicii au început manevrele de resuscitare, însă copilul nu a mai răspuns, fiind declarat decedat.

Tragedie în Giurgiu Foto: Shutterstock

Cum s-a produs incidentul

Incidentul a avut loc în localitatea Tomulești, județul Giurgiu, unde un copil de doar 3 ani și-a pierdut viața după ce s-a electrocutat în curtea casei. Tragedia s-a petrecut în timp ce mama micuțului desfășura activități gospodărești în apropiere, potrivit SpyNews.

Potrivit primelor informații, femeia se afla în curte când a observat că băiețelul zace la pământ, inconștient, într-o anexă a locuinței. Speriată, aceasta a cerut imediat ajutor, iar polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112.

Echipajele medicale au ajuns rapid la fața locului și au început manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, copilul nu a mai răspuns procedurilor, iar medicii au fost nevoiți să declare decesul.

Primele verificări indică drept cauză probabilă electrocutarea, însă nu este încă clar cum a ajuns minorul să atingă sursa de curent. Polițiștii din Giurgiu au deschis o anchetă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările tragediei și modul în care s-au derulat faptele.

Ce se întâmplă dacă un părinte este acuzat de neglijență

Un părinte găsit vinovat de neglijență poate răspunde atât civil, cât și penal, în funcție de gravitatea situației și de consecințele asupra copilului. În cazurile în care neglijența duce la rănirea gravă sau moartea minorului, legea poate considera fapta drept vătămare din culpă sau chiar ucidere din culpă, iar părintele riscă dosar penal, condamnare și măsuri de supraveghere.

Pe partea civilă, autoritățile pot dispune monitorizarea familiei, consiliere obligatorie, restricționarea autorității părintești sau, în cazuri extreme, decăderea din drepturile părintești.

Direcțiile de protecție a copilului pot interveni pentru a evalua mediul familial, iar instanța poate decide plasamentul minorului dacă se consideră că viața sau dezvoltarea lui sunt în pericol.