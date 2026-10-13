Proprietarii care nu sunt de acord cu o cheltuială trecută pe lista de întreținere trebuie să fie atenți la modul în care procedează. Neplata unei sume considerate incorecte nu înseamnă că aceasta este anulată automat. Diferența poate rămâne în evidența asociației ca restanță, iar în anumite condiții pot fi calculate penalități. Avocatul Gelu Pușcaș explică pentru EVZ de ce contestarea unei cheltuieli este diferită de refuzul de a o achita.

Proprietarii de apartamente, avertizați! Ce se întâmplă dacă refuză să achite întreținerea integral Foto: arhiva

De ce nu este suficient să scazi suma contestată din întreținere

Lista lunară de întreținere poate genera neînțelegeri atunci când proprietarii consideră că anumite cheltuieli au fost calculate greșit sau nu ar trebui să le revină. În astfel de situații, unii aleg să plătească doar o parte din total, eliminând din proprie inițiativă suma pe care o contestă.

Această decizie nu rezolvă însă problema. Potrivit explicațiilor oferite de avocatul Gelu Pușcaș, faptul că un proprietar nu este de acord cu o poziție de pe lista de plată nu înseamnă că obligația respectivă dispare automat.

Fie că este vorba despre cheltuieli pentru salariile angajaților asociației, reparații sau alte costuri comune, suma trebuie verificată prin procedura corespunzătoare. Proprietarul nu poate decide unilateral că o cheltuială nu îi revine și să o elimine din total fără clarificarea situației.

Ce se întâmplă dacă achiți doar o parte din lista de întreținere

Atunci când un proprietar plătește mai puțin decât suma înscrisă pe lista de întreținere, diferența neachitată poate rămâne în evidențele asociației. Dacă situația nu este clarificată, aceasta poate fi preluată pe listele următoare ca restanță.

În anumite condiții, pentru sumele restante pot fi calculate penalități, în limitele și conform regulilor prevăzute de lege și de asociație. Astfel, o dispută pornită de la o cheltuială considerată incorectă poate duce la acumularea unor obligații suplimentare.

De aceea, proprietarii ar trebui să solicite verificarea sumelor pe care le consideră nejustificate, în loc să reducă unilateral plata. Clarificarea în timp util poate preveni apariția unor neînțelegeri suplimentare.

Contestarea întreținerii nu este același lucru cu refuzul de plată

Există o diferență importantă între a contesta o sumă și a nu o achita fără să soliciți verificarea acesteia.

Contestarea presupune semnalarea problemei și solicitarea unor explicații privind modul în care a fost calculată cheltuiala. În urma verificărilor, se poate constata că suma este corectă, că trebuie recalculată sau că nu este datorată în situația respectivă.

În schimb, simplul refuz de plată nu conduce automat la anularea sumei din evidențele asociației. Până la clarificarea situației, diferența neachitată poate figura în continuare ca debit.

Prin urmare, proprietarii care observă o posibilă eroare pe lista de întreținere ar trebui să ceară explicații administratorului și să urmeze pașii necesari pentru contestarea cheltuielii.

Ce riscă proprietarul dacă restanța ajunge în instanță

Dacă suma rămâne neachitată, iar asociația încearcă să recupereze debitul prin intermediul instanței, situația va fi analizată în funcție de obligațiile legale și de probele prezentate.

Într-un litigiu, pot conta atât documentele care justifică sumele solicitate, cât și dovezile privind plățile efectuate. Proprietarul care susține că și-a achitat obligațiile trebuie să poată demonstra acest lucru.

În analiza juridică prezentată de avocatul Gelu Pușcaș este evidențiată obligația proprietarilor de a suporta cheltuielile aferente proprietății individuale care nu pot fi înregistrate separat, precum și costurile privind exploatarea, repararea și întreținerea părților comune, în condițiile legii.

În cauza descrisă, instanța a avut în vedere obligația de plată a proprietarului și faptul că acesta nu prezentase dovezi care să demonstreze achitarea sumelor solicitate.

Fiecare situație trebuie însă analizată în funcție de documentele existente, de natura cheltuielilor și de împrejurările concrete ale litigiului.

Ce trebuie să faci dacă nu ești de acord cu suma de pe lista de întreținere

Proprietarii care consideră că lista de întreținere conține o eroare ar trebui să acționeze organizat și să păstreze documentele relevante.

Primul pas este să solicite administratorului explicații privind calculul sumei contestate. Este util să ceară documentele justificative și să verifice modul în care cheltuiala a fost repartizată.

Dacă problema nu se clarifică, proprietarul poate formula o contestație și poate solicita verificarea calculului. De asemenea, este important să păstreze chitanțele, ordinele de plată și orice alte documente care dovedesc sumele achitate.

În cazul în care disputa continuă sau există riscul unui litigiu, consultarea unui specialist în dreptul asociațiilor de proprietari poate ajuta la identificarea pașilor potriviți.