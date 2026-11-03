 Schimbare majoră la semafoare într-o țară în care locuiesc sute de mii de români. Șoferii trebuie să respecte noile reguli: „O modificare importantă pentru a proteja pietonii”
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Schimbare majoră la semafoare într-o țară în care locuiesc sute de mii de români. Șoferii trebuie să respecte noile reguli: „O modificare importantă pentru a proteja pietonii”

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Spania a introdus reguli noi de circulație la semafoare, cu scopul de a reduce riscul accidentelor în intersecții. Șoferii nu mai pot beneficia de semnalul galben intermitent în timp ce pietonii au verde pentru traversare. Măsura urmărește să ofere mai multă protecție celor mai vulnerabili participanți la trafic.

Schimbare majoră la semafoare într-o țară în care locuiesc sute de mii de români.
Schimbare majoră la semafoare într-o țară în care locuiesc sute de mii de români. Foto: arhiva

O schimbare importantă în legislația rutieră din Spania îi vizează direct pe conducătorii auto și pe pietoni. Autoritățile spaniole au modificat modul de funcționare a semafoarelor în apropierea trecerilor de pietoni, eliminând o situație care putea genera confuzie și accidente.

Potrivit publicației iberice Ultima Hora, noile prevederi au intrat în vigoare și fac parte dintr-o reformă menită să îmbunătățească siguranța rutieră în localități.

Modificarea este importantă mai ales pentru pietonii care traversează intersecțiile aglomerate, dar și pentru șoferii care trebuie să se adapteze noilor semnale de circulație.

Ce se schimbă la semafoarele din Spania. Șoferii nu mai pot trece simultan cu pietonii

Una dintre cele mai importante modificări vizează eliminarea situațiilor în care semnalul galben intermitent pentru autovehicule funcționează în același timp cu lumina verde destinată pietonilor.

În vechiul sistem, conducătorii auto puteau continua deplasarea atunci când semaforul indica galben intermitent, cu obligația de a acorda prioritate persoanelor aflate în traversare.

Deși regula presupunea atenție și prudență din partea șoferilor, în practică puteau apărea situații periculoase. Unii conducători auto încercau să traverseze rapid intersecția, în timp ce pietonii aveau impresia că pot trece în siguranță pe culoarea verde.

Noua reglementare elimină această suprapunere a semnalelor. Atunci când pietonii primesc undă verde, vehiculele trebuie să aibă semaforul pe roșu și să oprească înainte de trecerea de pietoni.

De ce au decis autoritățile spaniole să modifice regulile de circulație

Reforma a fost promovată de Pere Navarro, directorul Direcției Generale a Traficului din Spania (DGT), care a atras atenția asupra riscurilor generate de vechiul mod de funcționare a semafoarelor.

Problema principală era faptul că responsabilitatea evitării unui accident revenea în mare măsură conducătorului auto, care trebuia să aprecieze dacă poate trece în siguranță prin intersecție în timp ce pietonii traversau.

O asemenea situație putea deveni deosebit de riscantă în cazul copiilor, persoanelor în vârstă și al celor cu dizabilități, care au nevoie de mai mult timp pentru a traversa strada.

Prin noile prevederi, autoritățile urmăresc să elimine interpretările diferite ale semnalelor și să stabilească reguli mai clare pentru toți participanții la trafic.

Dispare complet galbenul intermitent? Ce trebuie să știe conducătorii auto

Semnalul galben intermitent nu este eliminat din sistemul de semaforizare din Spania. Utilizarea acestuia va fi însă reglementată mai strict, astfel încât să nu mai funcționeze simultan cu verdele destinat pietonilor.

Practic, șoferii trebuie să acorde o atenție sporită semnalizării din intersecții și să respecte indicațiile semaforului, fără să presupună că pot continua deplasarea atunci când pietonii au dreptul să traverseze.

Schimbarea urmărește să reducă momentele de incertitudine și să prevină situațiile în care conducătorii auto și pietonii primesc semnale care pot genera conflicte în trafic.

Cum ar putea contribui noile reguli la reducerea accidentelor

Siguranța pietonilor reprezintă una dintre principalele provocări ale traficului urban, în special în intersecțiile cu circulație intensă.

Eliminarea situațiilor în care mașinile și pietonii primesc simultan semnale care permit deplasarea poate reduce riscul de accidente și poate face traversarea mai previzibilă.

Organizațiile care susțin protejarea pietonilor au salutat schimbarea, subliniind că „noul sistem elimină ambiguitățile din intersecții și contribuie la reducerea riscurilor pentru cei mai vulnerabili participanți la trafic”.

Măsura din Spania reprezintă astfel un pas important către un trafic urban mai sigur, în care protecția pietonilor nu depinde exclusiv de atenția și reacțiile șoferilor.

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