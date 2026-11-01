O propunere legislativă poate scăpa de șoferii de amenzi de până la 1.730 de lei. Ce părere au românii

Un pas important către digitalizare ar putea fi făcut în țara noastră. Șoferii care își uită permisul sau talonul acasă ar putea scăpa de amenzi, deoarece polițiștii vor putea să verifice actele direct în baza de date. În plus, în curând, toate actele ar putea fi primite direct pe telefon.

Șoferii pot scăpa de amenzi Foto: Shutterstock

Numai de-a lungul unei singure zile, undeva în jur de 400 de șoferi din țara noastră sunt amendați sau primesc avertisment deoarece și-au uitat permisul sau talonul acasă și nu le pot prezenta în timpul unui control în trafic.

„Mi s-a întâmplat, desigur. Mai ales când sunt cu trei copii după mine, de fiecare dată se întâmplă să uit ceva. Iertată am fost, pentru că am vorbit frumos cu domnul poliţist, mi-am asumat vina şi greşeala şi am primit doar un avertisment. Sunt niște amenzi destul de mari”, a spus o femeie din țara noastră, potrivit observatornews.ro.

Șoferii pot primi în prezent amenzi de 1.730 de lei

Acum, un proiect de lege ar urma să scape acești șoferi de riscul de a fi amendați. În timpul unui control în trafic, autoritățile ar putea verifica dacă permisul de conducere, buletinul sau certificatul de înmatriculare sunt valabile, direct în sistemul electronic.

În prezent, șoferii români care și-au uitat actele acasă și nu le pot prezenta autorităților riscă să primească amenzi ce ajung chiar și la 1.730 de lei.

Șoferii sprijină modificarea propusă de autorități

Pentru ca acest proiect să se transforme în lege, el va avea nevoie de votul Camerei Deputaților, care este for decizional. În timp, documentele pe hârtie s-ar putea transforma într-o chestiune a trecutului, mai ales datorită faptului că țara noastră pregătește aplicația RO Wallet.

Această aplicație ne va permite să ne legitimăm cu telefonul, iar din ianuarie 2027, va putea fi folosită de către cei care au deja carte de identitate electronică. Șoferii deja au salutat inițiativa legislativă a autorităților.

„Eu îmi uitam documentele acasă pentru că te grăbești, ai poate mai multă treabă, ești pe grabă. E mai bine aşa, chiar dacă uiți documentele să nu mai primești amendă, sau avertisment. Mi se pare corect. Suntem în secolul XXI, deşi sunt la o anumită vârstă, sunt adeptul noului”, spun șoferii din țara noastră, conform sursei citate.