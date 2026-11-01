Tinerii care câștigă sub 4.000 de lei ar putea beneficia de un ajutor de 600 de lei pentru chirie și de transport la preț redus cu 50%. Proiectul, depus în Parlament

Un proiect legislativ propus de deputații PNL, UDMR și USR ar putea veni în ajutorul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani. Aceștia ar putea primi un sprijin financiar pentru plata chiriei, dacă au venituri sub pragul de 4.000 de lei.

Tinerii pot primi ajutor pentru chirie Foto: Arhivă

Tinerii români cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani, care au un venit net lunar de sub 4.000 de lei, ar putea primi ajutor financiar din partea autorităților pentru a-și plăti chiria. Sumele variază între 400 și 600 de lei în funcție de oraș, iar măsura ar fi valabilă pentru o perioadă fixă de trei ani.

Proiectul legislativ a fost inițiat de către deputați din PNL, UDMR și USR și vizează modificarea Legii nr. 76/2002. Este vorba despre legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Tinerii ar putea primi ajutor pentru plata chiriei

Proiectul depus prevede ca tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani, care lucrează cu normă întreagă și locuiesc cu chirie, să primească un ajutor financiar din partea autorităților dacă au un venit lunar net mai mic sau egal cu pragul de 4.000 de lei.

Acești tineri ar putea primi un ajutor financiar de până la 600 de lei, precum și o reducere de 50% la abonamentele pentru transportul public. În funcție de localitate, valoarea precisă a ajutorului poate varia între 400 și 600 de lei.

Ce condiții trebuie să îndeplinească tinerii

În plus, tinerii care ar putea solicita acest ajutor nu trebuie să locuiască singuri. Potrivit proiectului legislativ, aceștia pot să fie atât titulari, cât și cotitulari, ai unui contract de închiriere. Contractul trebuie să fie înregistrat la organele fiscale competente și să fie încheiat pe o perioadă de minim șase luni.

De asemenea, pentru a fi eligibili pentru acest ajutor, tinerii nu trebuie să dețină o locuință. În plus, persoana de la care închiriază locuința nu trebuie să le fie soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv.