Un pește exotic, prins recent în Marea Neagră. Este originar din Oceanul Pacific și e considerat a fi o delicatesă

Un pește exotic originar din Oceanul Pacific a fost prins recent de un pescar din Constanța chiar în Marea Neagră. Este vorba despre sebastă, o specie cunoscută și ca peștele de rocă asiatic.

Peștele a fost prins în Marea Neagră Foto: captură Antena 3 CNN

Un pește exotic de aproape trei kilograme a fost prins recent în Marea Neagră de către un pescar din Constanța. Sebasta trăiește în mod normal în nord-vestul Pacificului, inclusiv în apele din largul Coreei. Potrivit Antena 3 CNN, această specie de pește suportă variații mari de temperatură și salinitate, motiv pentru care poate supraviețui chiar și în Marea Neagră.

„Este o specie care tolerează variații mari de salinitate și de temperatură. Schimbările climatice, care au produs multe modificări, inclusiv în bazinul Mării Negre, se pare că i-au permis să ajungă, în urmă cu doi-trei ani, până în zona românească”, a explicat biologul Victor Niță, conform sursei citate.

Un pește exotic din Pacific a fost pescuit în Marea Neagră

Potrivit experților, schimbările provocate de încălzirea climatică pot permite acestui pește să se adapteze mai ușor condițiilor din Marea Neagră. Cum temperatura de pe litoralul românesc a crescut cu aproximativ două grade numai în ultimul deceniu, astfel de specii considerate, cândva, a fi exotice, pot deveni o prezență tot mai comună în zonă.

„Pe litoralul românesc, temperatura apei a crescut în ultimul deceniu cu aproximativ două grade, urmând tendința globală. Aceasta este și explicația apariției unor specii care nu sunt specifice zonei noastre”, a explicat și climatologul Maria Mihailov.

Schimbările climatice ajută peștele să se adapteze mai ușor

În ce privește sebasta, ea se hrănește cu pești mai mici, cu creveți și cu crabi. Acest lucru înseamnă că poate intra în competiție cu speciile autohtone, lucru care poate afecta condițiile din Marea Neagră.

Însă, carnea sa este foarte apreciată, iar dacă peștele va începe să fie capturat în mod constant, va ajunge foarte repede în meniurile restaurantelor de pe litoral.

„Are o carne foarte gustoasă și apreciată, bună pentru organism, bogată în nutrienți și acizi grași Omega 3. Poate fi valorificată foarte bine în gastronomie”, a mai spus Victor Niță.