Meseria din Spania în care poți câștiga 1.600 de euro pe lună. Angajatorii caută cu disperare personal

În timp ce numeroși oameni întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă stabil, un domeniu din Spania se confruntă cu o problemă opusă: lipsa angajaților calificați. Meseria de măcelar oferă tot mai multe oportunități de angajare, iar salariile pot ajunge la 1.600 de euro lunar pentru cei cu experiență.

Meseria de măcelar oferă tot mai multe oportunități de angajare Foto: arhiva Click!

Industria cărnii are nevoie de personal, însă găsirea unor oameni care stăpânesc această meserie nu este deloc ușoară. Astfel, persoanele care au cunoștințe în domeniu pot avea șanse bune să obțină un loc de muncă.

Totuși, dorința de a lucra nu este suficientă. Candidații trebuie să treacă și de o probă practică, în care să demonstreze că știu să tranșeze și să pregătească diferite tipuri de carne, precum pui, porc sau vită, dar și să aranjeze produsele pentru vânzare, potrivit ElEspanol.

Numărul redus de localnici interesați de această profesie a făcut ca multe dintre posturile disponibile să fie ocupate de muncitori veniți din America Latină. Unii dintre aceștia au învățat meseria în țările de origine, însă trebuie să se adapteze tehnicilor de tranșare și preferințelor clienților spanioli.

Pe canalul de YouTube „Pasión Por La Carne” sunt prezentate veniturile pe care le pot obține măcelarii, în funcție de experiență și de aptitudinile lor.

Cât câștigă un angajat în prima lună

În prima lună de probă, salariul ajunge, de regulă, la aproximativ 1.000 de euro net. În această perioadă, angajatorii urmăresc cât de repede lucrează candidatul și dacă știe să utilizeze corect instrumentele specifice meseriei.

Un măcelar aflat la început de drum, care se ocupă în principal de servirea clienților și de pregătirea simplă a produselor, poate câștiga între 1.000 și 1.200 de euro lunar. Aceste venituri sunt specifice începătorilor sau angajaților care îndeplinesc sarcini auxiliare, fără să fie responsabili de pregătirea completă a produselor.

În schimb, cei care au experiență și stăpânesc tehnici mai complexe pot ajunge la salarii mult mai mari.

„Dacă te pricepi la preparate din carne, la dezosarea bucăților mari și la aranjarea vitrinei, poți ajunge la 1.600 de euro pe lună”, explică autorul canalului de YouTube.

Veniturile mai mari sunt justificate de responsabilitățile suplimentare pe care le au angajații cu experiență în activitatea unei măcelării.

Salariul poate varia și în funcție de amplasarea magazinului și de volumul vânzărilor. Unitățile aflate în zone centrale sau intens circulate pot oferi remunerații mai mari pentru a-și păstra personalul și pentru a preveni plecarea angajaților către concurență sau marile lanțuri de supermarketuri.

Cât de ușor îți poți găsi un loc de muncă

Pentru a lucra în acest domeniu, două dintre cele mai importante calități sunt respectarea regulilor de igienă și rapiditatea în pregătirea cărnii.

Clienții își doresc produse tăiate și prezentate corespunzător, iar măcelarii trebuie să pregătească fiecare comandă cu atenție și precizie. Contează, de asemenea, modul în care interacționează cu oamenii și felul în care îi servesc.

Deficitul de personal calificat le oferă oportunități celor care vor să învețe această meserie. Odată cu acumularea experienței și dezvoltarea abilităților de tranșare și pregătire a cărnii, cresc și șansele de a obține un loc de muncă stabil.

Astfel, meseria de măcelar continuă să fie o opțiune profesională căutată în Spania, cu venituri care pot deveni atractive pentru angajații experimentați.