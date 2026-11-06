 Schimbări importante pentru șoferi! Când poate fi suspendat dreptul de a conduce și cine beneficiază de excepții
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Schimbări importante pentru șoferi! Când poate fi suspendat dreptul de a conduce și cine beneficiază de excepții

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Șoferii din România se confruntă, începând de vineri, 6 noiembrie 2026, cu un set complet actualizat de criterii medicale pentru eliberarea și reînnoirea permisului de conducere.

Noi reguli pentru șoferii din România
Noi reguli pentru șoferii din România Foto: arhiva

Modificările sunt cuprinse într-un ordin al Ministerului Sănătății publicat în Monitorul Oficial pe 22 octombrie și transpun cele mai recente standarde europene privind aptitudinile fizice și mentale ale conducătorilor auto, conform precizărilor transmise de InfoCons. 

Cum pot păstra permisul cei cu deficiențe sau cu vedere la un singur ochi

Noile norme impun oftalmologilor o examinare aprofundată a aparatului vizual. Controlul nu se mai rezumă strict la determinarea acuității vizuale clasice, ci analizează în detaliu câmpul vizual periferic, capacitatea de adaptare la lumină slabă, sensibilitatea la contrast, rezistența la orbire cauzată de lumini puternice și depistarea diplopiei (vederea dublă).

În situația în care un șofer nu atinge parametrii standard de acuitate sau de câmp vizual, acesta poate obține totuși avizul favorabil dacă medicul specialist concluzionează, în urma unor investigații suplimentare, că deficitul nu pune în pericol siguranța pe drumurile publice.

De asemenea, actul normativ reglementează expres statutul persoanelor care și-au pierdut vederea la un ochi: acestea își pot păstra dreptul de a conduce dacă ochiul funcțional oferă parametri optimi, iar medicul certifică faptul că pacientul s-a adaptat pe deplin la vederea monoculară.

Diagnostic psihic, dependență de alcool și tratamente medicamentoase: când se aprobă dosarul

Modificări esențiale apar și în sfera evaluărilor psihiatrice și a istoricului legat de consumul de substanțe:

  • Afecțiuni psihice: Permisul este refuzat sau suspendat în cazurile de tulburări mentale severe ori afecțiuni persistente care afectează capacitatea de judecată, comportamentul și adaptarea în trafic. Totuși, se pot acorda excepții pe baza avizului favorabil dat de medicul specialist curant, cu impunerea unui calendar strict de reevaluări periodice în funcție de evoluția bolii.
  • Consumul și dependența de alcool: Persoanele cu antecedente pot reintra în posesia permisului doar după parcurgerea unei perioade dovedite de abstinență și după ce specialistul atestă remisiunea completă a afecțiunii, însoțită de monitorizare medicală continuă. Dependența activă atrage respingerea automată a dosarului.
  • Droguri și medicamente cu rețetă: Dreptul de a conduce este blocat pentru consumatorii de substanțe psihotrope, dar și pentru pacienții aflați sub tratamente medicamentoase legale ale căror efecte secundare scad vigilența, reflexele sau capacitatea de decizie la volan.

Șoferii profesioniști au criterii mult mai aspre: ce verifică poliția la fișa medicală

Pentru conducătorii de camioane și autobuze, exigențele medicale rămân mult mai drastice, date fiind tonajul vehiculelor și numărul de persoane transportate. Medicii aplică filtre de risc superioare, iar restricțiile pot merge până la inaptitudinea definitivă pentru categoriile profesionale C, D și derivatele acestora. Toate celelalte capitole medicale generale rămân neschimbate.

InfoCons avertizează că fișa medicală auto este valabilă un an de la emitere, însă pentru persoanele monitorizate cu afecțiuni cronice pot fi stabilite termene de reexaminare mai scurte.

Documentul trebuie eliberat exclusiv de clinici medicale autorizate, adeverința simplă de la medicul de familie neavând valoare juridică fără parafele tuturor specialiștilor. Totodată, preschimbarea carnetului înainte de expirare impune obligatoriu parcurgerea întregului traseu medical, iar șoferii trebuie să respecte restricțiile menționate pe permis, cum ar fi portul ochelarilor, al lentilelor de contact sau controalele la intervale reduse de timp.

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