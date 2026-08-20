La 92 de ani, Shirley MacLaine ne dezvăluie cum se menține activă: „Am de partea mea...”

La 92 de ani, legendara actriță continuă să impresioneze prin energia și optimismul său. Care e secretul longevității ei?

Cu ocazia unei proiecții speciale a filmului „Sweet Charity” (1969), Shirley MacLaine le-a transmis fanilor un mesaj video rar, în care și-a amintit cu emoție de unul dintre cele mai importante roluri din cariera sa.

Îmbrăcată vejer, Shirley MacLaine a zâmbit în fața camerei și a glumit despre pelicula regizată de Bob Fosse: „Aș vrea să revăd «Sweet Charity». Vă amintiți cât de mult am muncit? Între noi fie vorba, filmul nu a avut prea mare succes, așa că sper să vă placă vouă.” La final, actrița le-a trimis admiratorilor „toată dragostea” sa.

Baletul, cheia unei vieți lungi și sănătoase

Apariția video a legendarei vedete hollywoodiene a suprins plăcut cinefilii, care nu pot să nu se întrebe cum de se menține starul de 92 de ani activ și plin de energie. Într-un interviu acordat revistei „People”, câștigătoarea premiului Oscar a vorbit despre ceea ce consideră a fi adevăratul secret al longevității sale: dansul.

„M-am apucat de balet la 3 ani și m-am oprit pe la 67 de ani. M-a învățat disciplina, dragostea pentru muzică, să lucrez cu oamenii și să fac față durerii.” Mama sa a înscris-o la cursuri de balet încă din copilărie, iar cele peste șase decenii dedicate dansului i-au modelat nu doar corpul, ci și caracterul.

O carieră de peste 70 de ani

Shirley MacLaine și-a făcut debutul în cinematografie în 1955, în comedia neagră „The Trouble with Harry”, regizată de Alfred Hitchcock, după ce cucerise deja Broadway-ul. De-a lungul unei cariere impresionante, a jucat în zeci de filme memorabile, iar rolul din „Terms of Endearment” i-a adus premiul Oscar pentru cea mai bună actriță.

MacLaine este extrem de recunoscătoare că a putut să se mențină activă la Hollywood în ultimii ani: „Am de partea mea prietenii și sănătatea”. Sperăm să-și păstreze sănătatea și buna dispoziție cât mai mult timp!

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