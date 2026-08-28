Victoria Maria Ionescu, condusă pe ultimul drum de fostul iubit! Ce diagnostic avea tânăra

Victoria Maria Ionescu, fiica lui Cazimir Ionescu, a fost înmormântată vineri, la Cimitirul Bellu, unde familia are locul de veci. Tânăra actriță și-a găsit sfârșitul la doar 22 de ani, iar la ceremonia de înmormântare au fost prezenți membrii familiei, prietenii, colegii de la UNATC și oamenii care au cunoscut-o și au apreciat-o. Printre cei care i-au fost alături familiei s-a aflat și Luca De Mezzo, cel cu care Victoria a avut o poveste de dragoste.

Victoria, fiica lui Cazimir Ionescu, a fost condusă astăzi pe ultimul drum Foto: Instagram

Luca De Mezzo este fiul lui Mario-Lucian De Mezzo, primarul PNL al municipiului Slatina. Tânărul a avut o relație cu Victoria Maria Ionescu, iar cei care i-au cunoscut spun că între cei doi a existat o legătură puternică.

Deși Victoria și Luca se despărțiseră cu câteva luni înainte de tragedie, acesta a rămas alături de familia fostei sale iubite în momentele cumplite prin care a trecut.

Luca a stat împreună cu părinții Victoriei, Cazimir și Mihaela Ionescu, pe parcursul nopții, lângă sicriul tinerei. La ceremonia de înhumare, acesta a rămas aproape de familie și s-a ocupat de lucrurile necesare până la final. A fost vizibil afectat de pierderea celei pe care a iubit-o.

Ce diagnostic medical avea Victoria Maria Ionescu

Luca De Mezzo, alături de Victoria până la final Foto: EVZ

În contextul tragediei, părinții Victoriei au prezentat preoților o fișă medicală care atesta că tânăra urma un tratament prescris în urma unui diagnostic psihiatric.

Potrivit informațiilor medicale menționate, Victoria fusese diagnosticată cu reacție acută la stres și tulburare de adaptare. Reacția acută la stres poate apărea în urma unui eveniment traumatizant, în timp ce tulburarea de adaptare se referă la dificultatea unei persoane de a face față și de a se adapta unei schimbări importante din viață, putând fi însoțită de stări de tristețe și anxietate, conform evz.ro.

Pe baza documentelor prezentate de familie, la capelă a avut loc o slujbă religioasă, în ciuda circumstanțelor tragice în care Victoria și-a pierdut viața.

Victoria urma să joace într-o piesă importantă

Victoria Maria Ionescu era studentă la UNATC și își construise un drum în actorie. Cei care au cunoscut-o o descriu drept o tânără talentată, educată și sensibilă, care avea în față numeroase proiecte.

Actrița urma să interpreteze rolul Natașei Rostova, unul dintre personajele centrale din „Război și pace”, celebrul roman al lui Lev Tolstoi.

Planurile sale profesionale au fost însă întrerupte brusc. Potrivit informațiilor prezentate de familie, Victoria trecea printr-o perioadă dificilă și urma un tratament, iar apropiații sperau că lucrurile se vor îndrepta. Tragedia a lăsat în urmă o familie îndurerată, prieteni și colegi care au condus-o pe ultimul drum și un tânăr care, în ciuda despărțirii dintre ei, a ales să rămână alături de cei dragi Victoriei până la capăt.