 Veste devastatoare pentru Cazimir Ionescu. Fiica fostului politician, găsită moartă la doar 22 de ani
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Veste devastatoare pentru Cazimir Ionescu. Fiica fostului politician, găsită moartă la doar 22 de ani

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Victoria-Maria Ionescu, fiica fostului om politic Cazimir Ionescu, a murit la doar 22 de ani. Tânăra, originară din București, a fost găsită decedată într-o locuință din comuna Mușătești, județul Argeș. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și încearcă să stabilească exact împrejurările în care s-a produs tragedia.

Fiica fostului politician Cazimir Ionescu, găsită moartă
Fiica fostului politician Cazimir Ionescu, găsită moartă Foto: Arhiva Click!

Victoria era din București și avea planuri importante pentru viitor. Potrivit presei locale, tânăra își dorea să urmeze o carieră în actorie și se pregătea să interpreteze un rol important, cel al Natașei Rostova din „Război și pace”.

Ancheta este în desfășurare

Autoritățile au fost alertate miercuri, 26 august. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au primit un apel cu privire la situația unei tinere aflate într-o locuință din Mușătești, care ar fi recurs la un gest suicidal.

La adresa respectivă au ajuns polițiștii Secției de Poliție Rurală Domnești, care au confirmat situația sesizată, aceasta fiind  găsită spânzurată. Echipajul medical trimis la fața locului nu a mai putut face nimic pentru tânăra de 22 de ani, fiind declarat decesul.

Pentru a afla cu exactitate cum s-a produs tragedia, anchetatorii au dispus efectuarea unei autopsii medico-legale.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetările sunt efectuate de polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș.

Victoria avea planuri în lumea teatrului

Victoria avea doar 22 de ani
Victoria avea doar 22 de ani Foto: Instagram

Moartea tinerei este cu atât mai dureroasă pentru familie cu cât Victoria se afla într-o perioadă în care își construia viitorul profesional.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, tânăra era pasionată de actorie și urma să interpreteze personajul Natașa Rostova din „Război și pace”.

Apropiații ar fi vorbit despre probleme cu care Victoria s-ar fi confruntat în ultima perioadă, însă aceste informații nu au fost confirmate oficial de autorități. Presa locală relatează și că anchetatorii ar fi găsit un bilet adresat familiei. Detaliile privind acesta nu au fost confirmate oficial.

Mesajul sfâșietor al mamei

Mihaela Ionescu, mama Victoriei, și-a luat rămas-bun de la fiica sa printr-un mesaj emoționant. Aceasta a făcut referire inclusiv la pasiunea tinerei pentru actorie și la rolul pe care îl pregătea.

Cu o durere pe care cuvintele nu o pot descrie, ne luăm rămas-bun de la iubita noastră Victoria Ionescu, la doar 22 de ani. Viața a ales însă pentru ea un alt rol, într-o Lume pe care noi nu o putem vedea încă. Ne place să credem că a plecat să joace mai departe, undeva în Ceruri, acolo unde lumina nu se stinge niciodată.

A lăsat în urmă o iubire nemărginită, amintiri de neprețuit și un gol pe care nimic nu îl va putea umple vreodată. Pentru noi, Victoria va rămâne mereu lumina sufletelor noastre... și copilul la care visează și și-l dorește orice părinte”, a scris Mihaela Ionescu.

Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu Victoriei sunt așteptați joi, 27 august, de la ora 14:00, la Capela Cimitirului Bellu.

Cazimir Ionescu, figură importantă după Revoluție

Cazimir Ionescu a devenit cunoscut în politica românească în perioada de după Revoluția din 1989.

El a făcut parte din Consiliul Provizoriu de Uniune Națională și a fost ulterior deputat de Teleorman în primul Parlament ales după Revoluție. Documentele Camerei Deputaților îl menționează ca deputat FSN și membru al grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale în legislatura 1990-1992.

În aceeași perioadă, Ionescu a făcut parte din Biroul permanent al Camerei Deputaților, ocupând funcția de secretar.

Numele fostului politician a apărut și în dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990. Procurorii l-au trimis în judecată pentru infracțiuni împotriva umanității, în legătură cu presupusul său rol în evenimentele din iunie 1990, pe când era vicepreședinte al CPUN.

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