 Nicușor Stan, nuntă cu fast și momente spectaculoase! Detaliile care au transformat petrecerea într-un eveniment de poveste
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Nicușor Stan, nuntă cu fast și momente spectaculoase! Detaliile care au transformat petrecerea într-un eveniment de poveste

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Cunoscutul om de afaceri Nicușor Stan și-a unit destinele cu aleasa inimii sale, marcând momentul printr-o recepție de gală desfășurată duminică seară la celebrul complex Ambasad’Or Events.

Nuntă de poveste pentru Nicușor Stan
Nuntă de poveste pentru Nicușor Stan Foto: Instagram

Evenimentul, conceput sub tematica rafinată „La Dolce Vita – Stile Napoletano”, a reunit personalități marcante, rolul de părinți spirituali revenindu-le celebrului cuplu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au atras toate privirile prin ținute impecabile.

Nicușor Stan, decor „Onore e Rispetto”, ținute de gală și extravaganțe gastronomice

Atmosfera serii a transpus perfect spiritul sudului Italiei prin decoruri impunătoare. În salonul principal, masa mirilor a fost încadrată de arcade din baloane negre, cupru și aur, purtând mesajul central „ONORE E RISPETTO”, completat de aranjamente spectaculoase din trandafiri crem, frunze cu reflexii metalice de bronz și candelabre circulare suspendate.

Aparițiile vestimentare au fost pe măsura decorului: mireasa a optat pentru o rochie albă sidefată, fluidă, cu o crăpătură îndrăzneață și un decolteu drapat, în timp ce Nicușor Stan a purtat un costum all-black rafinat, cu vestă și papion.

Nașii au strălucit la rândul lor, Cristi Borcea alegând un tuxedo negru cu rever satinat și papion gri-argintiu, iar Valentina Pelinel o rochie neagră tip sirenă, accesorizată în talie cu broderie prețioasă din cristale și mărgele argintii.

Invitații au fost răsfățați cu burrata cu mure și nuci caramelizate, foie gras cu dulceață de coacăze, tartar de ton și butterfish servit cu orez negru de sepia cu trufe și sos de lămâie amalfitană.

Punctul de atracție al serii a fost completat de stațiile gastronomice live cu proțap de berbecuț și porc, alături de o inovație culinară care a stârnit curiozitatea tuturor: micii din carne de cangur. Pe durata petrecerii, domnișoare elegante au servit oaspeții direct printre mese cu stridii proaspete și caviar, meniul făcând loc spre dimineață și tradiționalelor sarmale cu mămăliguță.

Candy bar grandios, torcedor de trabucuri și un tort adus în caleașcă regală

Răsfățul invitaților a continuat la barul de băuturi fine, unde s-au servit șampanie Moët & Chandon și Veuve Clicquot, vin italian Tignanello, whisky Johnnie Walker Blue Label, gin Malfy Rosa și celebrele digestive reci Pallini Limoncello.

Atmosfera dulce a fost întreținută de un candy bar spectaculos cu macarons și minitarte artizanale, în timp ce pasionații de tabieturi premium au asistat la demonstrațiile live ale unui torcedor profesionist, care a rulat manual trabucuri chiar în fața publicului. Ritmul serii a fost asigurat de Diana Matei și Taraful Cleante.

Tortul etajat a fost adus în mijlocul salonului într-o caleașcă regală supradimensionată din fier forjat alb, ornată cu o coroană imperială. Întreaga structură a defilat plutind pe un covor de fum greu și acompaniată de jerbe spectaculoase de artificii reci.

Proaspătul mire a vorbit despre semnificația profundă a evenimentului și viziunea din spatele spectacolului:

„Pentru mine, această nuntă a fost mai mult decât un eveniment de lux. A fost o celebrare a familiei, a prieteniei, a respectului și a onoarei, a oamenilor care ne sunt cu adevărat apropiați. Ne-am bucurat să îi avem alături pe nașii noștri, Cristi Borcea și Valentina Pelinel, oameni deosebiți, pe care îi prețuim și alături de care am trăit momente de neuitat.

Mi-am dorit o nuntă în care luxul să nu aibă limite, opulența să fie prezentă în fiecare detaliu, iar eleganța și rafinamentul să transforme întreaga seară într-un spectacol. Am vrut să demonstrăm că în România se pot organiza evenimente la standarde internaționale, fără compromisuri în ceea ce privește calitatea. Ambasad’Or este locul în care luxul devine experiență, opulența devine artă, iar fiecare eveniment poate deveni un spectacol grandios”, a declarat Nicușor Stan, potrivit cancan.ro.

Tortul de la nunta lui Nicușor Stan a fost una dintre atracțiile serii
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Tortul de la nunta lui Nicușor Stan a fost una dintre atracțiile serii Foto: Instagram

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