Cum reușește Valentina Pelinel să gestioneze stresul cu trei copii acasă? Cine o ajută? „Ne omoară cu zile”

La 45 de ani, Valentina Pelinel pare că a descoperit secretul tinereții fără bătrânețe. Soția fost model internațional al lui Cristi Borcea a dezvăluit, într-un interviu pentru Click!, ce anume o ține în formă.

Valentina Pelinel atrage mereu privirile la evenimentele unde este invitată să participe. Își alege cu grijă ținutele si are o talie de invidiat la 45 de ani.

Valentina se menține în formă, deși are trei copii acasă. Pasiunea în cuplu este și ea menținută la cote înalte.

Căsătoriți de opt ani, Valentina Pelinel și Cristi Borcea reușesc să păstreze vie flacăra în cuplu printr-o serie de escapade romantice fără copii.

Foto: Click!

Click!: Valentina, cum îți creezi out-fit-urile pentru evenimentele la care ești invitată? Ai un stilist personal?

Valentina Pelinel: Să știi că eu ținutele pentru întreaga săptămână mi le fac în week-end de obicei, pentru că am mai mult timp. Pentru evenimente însă depinde: uneori se întâmplă să ai o tematică, un dress-code, și atunci n-ai neapărat o ținută care se potrivească și o faci în ultimul moment sau cu o zi înainte.

Click!: Bănuiesc că ai un dressing imens. Ai anumite pasiuni, nu știu pentru rochii, pantofi?

Valentina Pelinel: Eu, de vreo 23 ani, sunt pur și simplu pasionată de accesorii. Îmi plac foarte mult și am foarte multe acasă, le caut, peste tot pe unde merg mai iau câte ceva. Pentru că accesoriile pot schimba mult o ținută, sunt definitorii.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au trei copii Foto: Instagram

„Eu și Cristi facem câteva vacanțe pe an doar pentru noi”

Click!: Ați tot fost în ultima vreme prin vacanțe, v-ați tot plimbat. Cum a fost vara aceasta pentru tine?

Valentina Pelinel: A fost o vară foarte aglomerată din punctul acesta de vedere. Am fost plecați și cu copii, și fără ei. Am fost plecați doar noi doi, eu cu Cristi. Noi ne programăm mai multe vacanțe pe an în doi, fie și plecări scurte (de două-trei zile), pentru că timpul pentru în doi contează. Copiii rămân acasă în siguranță, avem personalul din casă care ne ajută cu absolut orice avem nevoie, prin urmare și cu copiii.

Click!: Ai cu un ritual al tău de frumusețe?

Valentina Pelinel: Uite, chiar mă gândeam în drum spre acest eveniment care a avut o temă foarte interesantă. Toată lumea se gândește la longevitate, să trăiască mai mult, dar nu despre asta este vorba de fapt. Mai degrabă este vorba despre calitatea vieții.

Prin urmare, depinde ce înseamnă pentru fiecare longevitate. Pentru mine, de exemplu, înseamnă să trăiesc frumos, mă refer aici la calitatea somnului, la mișcare, la modul în care gestionezi stresul, care ne omoară pur și simplu cu zile.

E un mare „talent”, după părerea mea, să gestionezi stresul! Cred că, de fapt, asta e cel mai important: să știm să îl gestionăm, după care e important și cum ne mișcăm, cât ne mișcăm, ce mâncăm, cât suntem de fericiți. Trebuie să trăim înconjurați de oameni care ne aduc fericire, bucurie, iubire.

„În ziua de azi, nu mai poți avea secrete”

Click!: E ceva ce nu mănânci la momentul acesta? Ai renunțat la zahăr, de exemplu? Sau la carne?

Valentina Pelinel: Noi consumăm zahăr și dulce, copiii la fel, dar le-am explicat și lor să facă totul cu măsură. Îmi place și mie câte un dulce normal, din când în când. Noi suntem oameni cărora le place mâncarea, nu suntem la cură, dar încercăm să menținem un echilibru.

Pentru că trebuie să-ți mai faci și câte o poftă, atâta timp cât totul e echilibrat și nu exagerezi. Eu zic că trebuie să mănânci de toate, dar mai puțin.

Click!: Care e secretul Valentinei Pelinel?

Valentina Pelinel: Nu e nici un secret! În ziua de azi, nu prea mai poți să ai secrete. Rețeta, ca să zicem așa, e să fii bine cu tine, să ai încredere în tine în primul rând. Dacă tu n-ai încredere în tine n-o să aibă nimeni și să încerci să trăiești fericit, să te înconjori de oameni bine dispuși pentru că energia din jurul tău îți controlează mult și energia ta.