 Gustarea care nu-i lipsește Valentinei Pelinel din mașină: „Nu țin nicio dietă!” Ce are mereu la ea
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Gustarea care nu-i lipsește Valentinei Pelinel din mașină: „Nu țin nicio dietă!” Ce are mereu la ea

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Valentina Pelinel (45 de ani) are mereu la îndemână în mașină o gustare cât se poate de simplă: pufuleții.

Soții Borcea, mereu eleganți
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Soții Borcea, mereu eleganți Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Admirată pentru siluetă și eleganță, fostul model spune că nu ține dietă și nici nu umblă cu caserola de mâncare după ea. Pentru Click!, a vorbit despre obiceiurile sale, cinele în familie și relația deschisă cu copiii. Cătălin Botezatu a completat discuția cu o serie de complimente.

Valentina Pelinel a dezvăluit ce nu-i lipsește din mașină: pufuleții, pe care îi păstrează la îndemână atunci când vrea să mănânce ceva. Întrebată despre dietă, a lămurit imediat lucrurile.

Nu țin nicio dietă”, a declarat Valentina Pelinel pentru Click!.

Nici caserolele cu porții pregătite pentru un regim alimentar nu fac parte din rutina ei. În timp ce unele vedete preferă să aibă mesele organizate și să le ia cu ele, Valentina spune că nu are acest obicei.

Cina, un moment petrecut în familie

Acasă, mesele de seară sunt un prilej de a petrece timp împreună. Întrebată dacă reușește să ajungă la cină alături de celebrul ei soț, Cristi Borcea, și copii, Valentina a răspuns: „Da, cinăm seara împreună”.

În ceea ce privește programul copiilor, nu se consideră o mamă foarte strictă. Preferă să le vorbească și să păstreze o comunicare deschisă cu ei.

Nu, nu foarte strictă. Le vorbesc mult, comunic foarte deschis cu ei”, a mai povestit Valentina.

Jocurile și filmulețele realizate împreună îi amuză, iar copiii au început să vină chiar ei cu propuneri. După ce au fost filmați de mama lor, acum își doresc să facă schimb de roluri.

Au ajuns să mă întrebe: «Să te mai filmăm și noi?»”, a spus ea, amuzată.

Complimente de la Cătălin Botezatu: „Pelinica-i Pelinică!”

Valentina Pelinel a fost lăudată și de celebrul designer Cătălin Botezatu, care i-a apreciat prezența și eleganța. Designerul a vorbit cu admirație despre fostul model.

„S-a născut top model, e top model”, a spus Cătălin Botezatu, remarcând că Valentina este „îmbrăcată bine, ca întotdeauna”.

Complimentele au fost însoțite și de o replică familiară, spusă cu umor de Bote: „Pelinica-i Pelinică!”.

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