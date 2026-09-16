Cu cât sunt amendați șoferii care uită să tragă frâna de mână. Ce spune legea

Șoferii care își lasă mașina neasigurată pe drumurile publice riscă amenzi și puncte de penalizare. O clipă de neatenție atunci când parchează autoturismul îi poate costa până la 1.081 de lei.

Amenzi mari pentru cei care uită să tragă frâna de mână Foto: Pexels

Simpla oprire a autovehiculului și părăsirea acestuia fără măsuri stricte de siguranță atrage sancțiuni aspre din partea polițiștilor rutieri. Legislația rutieră din România reglementează în detaliu conduita pe care fiecare șofer trebuie să o adopte în momentul în care părăsește mașina lăsată pe un drum public, potrivit Avocat.net.

Ce obligații stricte impune legea la părăsirea mașinii

Conform normelor rutiere, în momentul în care conducătorul auto se îndepărtează de un vehicul imobilizat pe drumul public, acesta are îndatorirea legală de a respecta un set clar de manevre de siguranță.

Șoferul trebuie să acționeze frâna de ajutor, să oprească obligatoriu funcționarea motorului și să asigure transmisia. În situația vehiculelor dotate cu o cutie de viteze manuală, mașina trebuie cuplată într-o treaptă inferioară de viteză, în timp ce pentru autoturismele cu transmisie automată este obligatorie selectarea poziției de parcare (treapta „P”).

Codul rutier prevede sancțiuni pentru șoferii care nu își asigură mașina atunci când o parchează. În astfel de situații, autoturismul poate începe să se deplaseze singur, mai ales dacă este lăsat pe o stradă în pantă, și poate provoca accidente, pagube sau chiar pune în pericol pietonii:

„Nerespectarea obligației de a acționa frâna de ajutor, de a opri funcționarea motorului și de a cupla într-o treaptă de viteză inferioară sau în cea de parcare, dacă autovehiculul are transmisie automată, atunci când conducătorul vehiculului imobilizat pe drum public se îndepărtează de acesta”.

Sancțiunile aplicate: puncte de penalizare și amenzi din clasa a II-a

Ignorarea acestor cerințe se încadrează în clasa a II-a de sancțiuni și atrage aplicarea a patru sau cinci puncte-amendă, alături de trei puncte de penalizare.

Din punct de vedere financiar, amenda aplicată de agenții de poliție este cuprinsă între 865 de lei și 1.081,25 de lei, în funcție de circumstanțele constatate la fața locului.

Totodată, legislația delimitează clar noțiunile privind imobilizarea voluntară a vehiculului pe un drum public. Astfel, oprirea este definită ca imobilizarea voluntară pentru o durată de cel mult cinci minute, în timp ce orice depășire a acestui interval de timp este considerată, din punct de vedere legal, staționare.

Posibile schimbări în Codul Rutier

Codul Rutier ar putea fi modificat, iar șoferii care au permisul de mai puțin de doi ani ar putea avea restricții în privința mașinilor pe care le conduc.

Nu este vorba doar despre numărul de cai putere, ci despre raportul dintre puterea motorului și greutatea mașinii.

Potrivit propunerii analizate în Parlament, începătorii nu ar putea conduce autoturisme care depășesc pragul de 0,075 kW pentru fiecare kilogram. Proiectul a fost analizat de comisiile parlamentare și a primit propunere de adoptare cu amendamente, urmând ca decizia finală să aparțină Camerei Deputaților.