Jaf în timp record: tezaur vechi de 3.000 de ani, furat în doar 4 minute dintr-un muzeu din Spania

Hoții din Spania au jefuit „Comoara din Villena” – o colecție impresionantă de artefacte din aur din epoca bronzului, descrisă drept cea mai importantă descoperire preistorică din Europa – în cadrul celui mai recent jaf de mare amploare de pe continent.

Un muzeu din Spania a fost jefuit în doar 4 minute Foto: Muzeul Villena

Cum s-a produs jaful

Jaful de joi dimineață, în care au fost furate 66 de obiecte, în mare parte din aur, din orașul spaniol Villena, a durat doar câteva minute, au declarat oficialii.

„Alarma de la Muzeul din Villena s-a declanșat în jurul orei 5:20 dimineața [4:20 BST]”, a declarat un purtător de cuvânt al consiliului local, adăugând că hoții părăsiseră clădirea până la ora 5:24 dimineața. Operațiunea a fost „extrem de rapidă și extrem de profesionistă”, a spus purtătorul de cuvânt al muzeului, potrivit The Guardian.

„Au luat cea mai mare parte a comorii”, a declarat jurnaliștilor primarul din Villena, Fulgencio Cerdán.

Presa locală a relatat că printre puținele obiecte rămase în urmă de hoți se numărau trei vase de argint, o brățară și câteva elemente decorative ale bastón del reyezuelo – „toiagul pescărușului albastru”, un sceptru ceremonial preistoric.

„Suntem complet devastați, tremur și acum”, a declarat Cerdán. „Pentru noi, cei din Villena, este o lovitură cumplită. Face parte din patrimoniul nostru, din identitatea și bogăția comunității”.

Hoții au sosit în mai multe vehicule și, potrivit lui Manuel Pineda, reprezentant al guvernului spaniol în Alicante, ar fi pătruns în muzeu printr-o fereastră.

Povestea tezaurului furat

Tezaurul, descoperit în 1963 de arheologul José María Soler într-un vas îngropat în albia secată a unui râu din Villena, cuprindea 29 de brățări, 11 boluri, trei recipiente și alte piese diverse datate în jurul anului 1000 î.Hr. Descoperirea a devenit imediat atracția principală a micului muzeu arheologic din provincia Alicante.

Din mai 2024, colecția este expusă într-o sală special amenajată în noul Muzeu Villena, administrat de municipalitate.

Materialele neobișnuite din care sunt realizate unele obiecte au stârnit de mult interesul cercetătorilor. Deși majoritatea pieselor sunt din aur, colecția include și obiecte din argint, fier, chihlimbar și un material întunecat, cu aspect plumbos, acoperit de un oxid feros. Un studiu recent, publicat în revista Trabajos de Prehistoria, susține că aceste piese ar fi fost realizate din fier meteoritic, extrem de rar.

Valoarea tezaurului este considerată incalculabilă, însă aurul din colecție ar valora aproximativ 1,7 milioane de euro, potrivit primarului.

Jaful care a șocat lumea în 2025

Furtul din 19 octombrie 2025 a provocat un adevărat cutremur în lumea muzeelor și a instituțiilor culturale europene. Hoții au reușit să dispară cu bijuterii estimate la aproape 100 de milioane de dolari chiar din Muzeul Luvru, despre care se credea că este unul dintre cele mai bine păzite obiective culturale din lume.

Jaful de la Luvru a provocat unde de șoc în întreaga lume și a declanșat o criză de securitate în cadrul celebrului muzeu, ceea ce a dus în cele din urmă la schimbarea conducerii instituției.

Abdoulaye N. și Ghelamallah A., considerați de anchetatori principalii autori ai jafului comis în octombrie 2025 la Muzeul Luvru, au făcut noi declarații în fața judecătorilor de instrucție. Potrivit documentelor consultate de publicația Le Monde, cei doi au explicat cum au ajuns să participe la furtul unei părți din bijuteriile coroanei Franței.

Abdoulaye N. a recunoscut fără echivoc că știa încă de la început care era ținta.

„Știam că urma să jefuiesc Luvrul”, a declarat acesta în timpul audierii, relatează Le Monde.

El susține că a fost contactat cu doar câteva zile înainte de jaf și că a primit imagini filmate în interiorul Galeriei Apollo, unde sunt expuse bijuteriile regale. Misiunea primită era clară.

„Trebuia să spargem vitrinele și să luăm bijuteriile din interior”, le-a spus el anchetatorilor.

Bărbatul afirmă că a acceptat oferta deoarece avea probleme financiare și i s-au promis între 15.000 și 20.000 de euro, sumă care putea crește în funcție de valoarea bunurilor furate.

Spre deosebire de complicele său, Ghelamallah A. susține că nu știa că urma să intre în cel mai vizitat muzeu din lume.

„Mi s-a spus că este un magazin de bijuterii unde se fabrică bijuterii în Paris. Nu aș fi pus niciodată piciorul acolo dacă aș fi știut”, a afirmat el în fața judecătorilor.

Cei doi au fost arestați la o săptămână după jaf și sunt cercetați pentru furt în cadrul unui grup infracțional organizat.