 Scene de film în largul Spaniei: un român ar fi furat un iaht de lux de peste un milion de euro
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VideoScene de film în largul Spaniei: un român ar fi furat un iaht de lux de peste un milion de euro

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Un român în vârstă de 52 de ani a fost arestat de autoritățile spaniole după o intervenție spectaculoasă pe mare. Bărbatul este acuzat că a furat un iaht de lux, evaluat la peste un milion de euro, dintr-un port din Mallorca.

Român arestat
Român arestat Foto: Facebook Guardia Civil

Incidentul a avut loc duminică dimineață, când românul, însoțit de o femeie, ar fi urcat la bordul ambarcațiunii fără acordul proprietarilor. Cei doi ar fi plecat apoi pe mare, încercând să ajungă către alte insule.

Iahtul aparținea unei companii de charter naval, iar reprezentanții acesteia au observat dispariția vasului din locul unde era ancorat. Aceștia au alertat imediat autoritățile, iar Garda Civilă spaniolă a început operațiunea de recuperare a ambarcațiunii.

Iahtul a fost localizat cu ajutorul sistemului GPS

Planul suspectului ar fi fost dat peste cap de sistemele moderne de siguranță ale vasului. Iahtul era echipat cu un dispozitiv avansat de monitorizare prin GPS, care a continuat să transmită poziția ambarcațiunii chiar și după plecarea din port.

Potrivit informațiilor relatate de Majorca Daily Bulletin, datele transmise de sistemul de localizare au permis autorităților să urmărească traseul vasului și să intervină rapid.

Dispeceratul Gărzii Civile din Spania a trimis în zonă două ambarcațiuni de intervenție și un elicopter pentru a opri deplasarea iahtului furat.

Urmărire pe mare cu nave și elicopter

Operațiunea de prindere a suspectului s-a desfășurat în larg, unde autoritățile au încercat să blocheze înaintarea ambarcațiunii.

Deși bărbatul ar fi încercat să scape, forțele de ordine au reușit să înconjoare iahtul și să oprească fuga. Românul a fost imobilizat și încătușat, fără ca în timpul intervenției să fie raportate persoane rănite.

După finalizarea operațiunii, iahtul de lux a fost securizat și readus în siguranță în port. Ambarcațiunea urmează să fie returnată proprietarilor.

Ce acuzații riscă românul

După capturare, bărbatul a fost dus la sediul poliției pentru audieri. Acesta urmează să fie prezentat în fața instanței din Spania, unde autoritățile vor solicita măsuri preventive.

Românul este cercetat pentru furt calificat cu consecințe deosebit de grave și pentru punerea în pericol a siguranței navigației.

Ancheta autorităților spaniole continuă pentru stabilirea tuturor detaliilor legate de modul în care a fost comis furtul și de intențiile celor implicați.

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