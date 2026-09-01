A fost descoperit ucigașul lui Tupac Shakur! Verdictul dat după aproape trei decenii

Duane „Keffe D” Davis, fost lider al bandei South Side Compton Crips, a fost găsit vinovat de orchestrarea uciderii lui Tupac Shakur – prima condamnare într-un dosar rămas nerezolvat aproape trei decenii. Juriul din Las Vegas l-a declarat vinovat de omor pentru rolul său în atacul din 7 septembrie 1996, când Tupac a fost împușcat mortal într-o mașină.

A fost prins ucigașul lui Tupac Foto: arhivă

Ce au susținut procurorii

În timpul procesului, instanța a ascultat o înregistrare din 2008 în care Davis recunoștea că se afla în mașina din care s-au tras focurile de armă, deși nu el ar fi apăsat trăgaciul.

Procurorii au argumentat însă că Davis a fost creierul operațiunii: el ar fi ordonat atacul și ar fi furnizat arma folosită de nepotul său, Orlando Anderson, pentru a-l împușca pe Shakur. Anderson, care a negat implicarea, a murit în 1998 într-un alt incident armat, potrivit BBC.

La citirea verdictului, rudele lui Tupac au izbucnit în lacrimi, ținându-se de mâini. Sora artistului a îmbrățișat unul dintre procurori, în timp ce alți membri ai familiei plângeau în tăcere. În afara tribunalului, fanii lui Shakur au reacționat la fel de emoționat – unii plângeau, alții aplaudau, marcând un moment pe care comunitatea hip-hop îl aștepta de aproape 30 de ani.

Un caz care a alimentat teorii timp de decenii

Tupac Shakur avea doar 25 de ani când a fost ucis, în plină ascensiune ca una dintre cele mai influente voci ale rapului. Moartea sa a avut loc într-o perioadă de tensiuni extreme între scenele rap de pe Coasta de Est și Coasta de Vest, dar și pe fondul conflictelor dintre bandele Bloods și Crips.

Procurorii au susținut că atacul a fost o răzbunare: cu doar câteva ore înainte, Orlando Anderson fusese implicat într-o altercație cu Tupac și echipa sa, într-un hotel din Las Vegas.

Elementul-cheie al dosarului a fost chiar vocea lui Davis. Într-un interviu secret din 2008, acordat poliției în legătură cu moartea lui Notorious B.I.G., Davis a vorbit despre rolul său în atacul asupra lui Tupac.

Ulterior, în 2019, el a detaliat și mai mult implicarea sa în memoriile Compton Street Legend. Aceste declarații publice au anulat acordul de protecție pe care îl avea cu autoritățile, permițând ca interviul din 2008 să fie folosit ca probă în proces.

Condamnarea lui Keffe D marchează prima dată când cineva este găsit vinovat pentru uciderea lui Tupac Shakur – un caz care a generat teorii, documentare și controverse timp de trei decenii.

Ultimele cuvinte ale artistului

Procesul lui Duane Keith „Keffe D” Davis pentru uciderea lui Tupac Shakur dezvăluie ultimele clipe ale legendei hip-hop-ului și rezultatele autopsiei sale, potrivit USA Today Entertainment.

Primul care a depus mărturie a fost Garry Dale, un ofițer pensionat al Departamentului de Poliție Metropolitană din Las Vegas, care se afla în serviciu pe Las Vegas Strip în data de 7 septembrie 1996 și i-a oprit pe Shakur și Knight pentru că nu aveau plăcuța de înmatriculare din spate vizibilă în acea seară. I-a lăsat să plece cu un avertisment, iar câteva minute mai târziu au fost împușcați.

Dale a mers apoi cu ambulanța alături de Shakur în drum spre spital, iar pe parcurs a auzit cum Shakur rostea câteva dintre ultimele sale cuvinte.

„Încercam să vorbesc cu el pentru a afla ce se întâmplase, să adun informații ca să văd cine trăsese asupra lor”, i-a spus Dale procurorului Marc DiGiacomo, potrivit raportului. „El încă vorbea, iar eu încercam să-l conving să-mi spună numele celor care îl atacaseră”, a mărturisit polițistul.

Conform mărturiei lui Dale, Tupac a refuzat să dezvăluie identitatea agresorilor săi, răspunzând în schimb: „Nu, ne ocupăm noi de asta”.