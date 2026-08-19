Mărturie explozivă în procesul pentru uciderea lui Tupac: „Mai bine mă tratați ca pe un martor ostil!”

A doua zi a procesului în care Duane „Keffe D” Davis este judecat pentru uciderea legendei hip-hop Tupac Shakur a fost marcată de mărturii explozive. Un fost membru al bandei Bloods a refuzat să ofere nume de teama de a nu fi considerat turnător.

Procesul istoric privind asasinarea lui Tupac Shakur din 1996 a oferit momente de tensiune extremă în a doua zi de audieri la tribunalul din Las Vegas.

James McDonald, fost asociat al casei de discuri Death Row Records condusă de Marion „Suge” Knight și fost membru al bandei Mob Piru Bloods, a oferit o mărturie aprinsă, declarând deschis că a venit în instanță doar obligat de citație.

Ședința a inclus și prezentarea primelor imagini grafice de la autopsia rapperului, determinând familia acestuia să părăsească sala de judecată.

Scandal la bara martorilor: „Nu am de gând să fiu turnător”

Adus în fața juraților, James McDonald (61 de ani), care în noaptea crimei coordona paza la clubul 662 deținut de Suge Knight, a refuzat categoric să divulge numele altor membri de bandă prezenți la fața locului.

Întrebat de procurori despre rivalitățile violente dintre bandele Crips și Bloods, McDonald a explicat că războiul dintre casele de discuri Death Row (West Coast) și Bad Boy Records (East Coast) a reaprins conflictele de stradă.

Când avocatul apărării a insistat pe detalii legate de activitatea bandelor, martorul a răbufnit direct în sală, potrivit CNN.

„Mă întrebați lucruri la care nu pot răspunde. Nu am de gând să fiu turnător nici măcar la ordinul instanței. Nu eu îl trimit la închisoare, ci tu, ca avocat, prin întrebările tale! Omul ăsta și-a făcut-o cu mâna lui când a început să vorbească peste tot pentru bani” răspunsul tăios a lui James McDonald în sala de judecată.

Martorul a adăugat că membrii găștii sale au știut din prima clipă că va urma o răzbunare sângeroasă după ce Tupac a fost împușcat, motiv pentru care mulți au fugit din Las Vegas chiar în acea noapte.

Fostul șef al securității neagă orice implicare

După audierea lui McDonald, în fața juraților a depus mărturie Reggie Wright Jr., fostul șef al securității Death Row Records și ofițer de poliție în Compton la acea vreme.

Wright, care a depus mărturie de pe un scuter electric din cauza unor probleme medicale, a respins ferm acuzațiile lansate în trecut de inculpatul Davis, negând orice legătură cu orchestrarea asasinatului.

Ședința a debutat cu un moment extrem de dureros pentru familia lui Tupac Shakur. Procurorii au prezentat fotografii explicite de la autopsia efectuată după cele șase zile de spitalizare ale artistului.

Imaginile au arătat faimosul tatuaj „Thug Life”, rănile cauzate de gloanțe sub braț, la coapsă și la bazin, precum și urmele intervenției chirurgicale prin care medicii i-au extirpat un plămân afectat grav în încercarea de a-i salva viața.

Sora artistului, Sekyiwa, și fratele vitreg, Mopreme, au părăsit sala înainte de prezentarea fotografiilor, neputând suporta imaginile traumatizante.