Cu cine a vorbit Tupac Shakur înainte să moară. Ultimele cuvinte ale rapperului, dezvăluite în procesul crimei

Un ofițer de poliție pensionat din Las Vegas a depus mărturie luni, 17 august, și a dezvăluit ultimele cuvinte pe care Tupac Shakur le-a rostit. Polițistul, Garry Dale, un fost veteran al Departamentului de Poliție Metropolitană din Las Vegas, a declarat că a însoțit ambulanța în care se aflau Tupac și șeful casei de discuri Death Row Records, Suge Knight, împușcați în 1996.

Ce a declarat polițistul

Procesul lui Duane Keith „Keffe D” Davis pentru uciderea lui Tupac Shakur dezvăluie ultimele clipe ale legendei hip-hop-ului și rezultatele autopsiei sale, potrivit USA Today Entertainment.

Mai mulți martori au depus mărturie de la începerea procesului, luni, 17 august, răspunzând la întrebări cheie în acest caz vechi de zeci de ani. Shakur a fost împușcat într-un atac din mașină în Las Vegas, pe 7 septembrie 1996, alături de Marion „Suge” Knight, care a supraviețuit.

Primul care a depus mărturie a fost Garry Dale, un ofițer pensionat al Departamentului de Poliție Metropolitană din Las Vegas, care se afla în serviciu pe Las Vegas Strip în data de 7 septembrie 1996 și i-a oprit pe Shakur și Knight pentru că nu aveau plăcuța de înmatriculare din spate vizibilă în acea seară. I-a lăsat să plece cu un avertisment, iar câteva minute mai târziu au fost împușcați.

Dale a mers apoi cu ambulanța alături de Shakur în drum spre spital, iar pe parcurs a auzit cum Shakur rostea câteva dintre ultimele sale cuvinte.

„Încercam să vorbesc cu el pentru a afla ce se întâmplase, să adun informații ca să văd cine trăsese asupra lor”, i-a spus Dale procurorului Marc DiGiacomo, potrivit raportului. „El încă vorbea, iar eu încercam să-l conving să-mi spună numele celor care îl atacaseră”, a mărturisit polițistul.

Conform mărturiei lui Dale, Tupac a refuzat să dezvăluie identitatea agresorilor săi, răspunzând în schimb: „Nu, ne ocupăm noi de asta”.

Noi detalii despre autopsia lui Tupac

Marți, 18 august, medicul legist și medicul examinator al județului Clark, dr. Lisa Gavin, și-a prezentat mărturia, în timp ce juraților li s-au arătat fotografii cu cadavrul lui Shakur realizate în timpul autopsiei, fotografii care nu au fost însă incluse în transmisiunea publică.

Larisa Gavin a prezentat analiza sa de specialitate privind autopsia, explicând că glonțul care l-a ucis pe Tupac Shakur a pătruns prin zona axilei drepte și a traversat un plămân, ajungând în piept. În imagini se putea vedea celebrul tatuaj de pe pieptul lui Shakur, „Thug Life”.

În cele din urmă, plămânul rapper-ului a cedat și a început să sângereze, fiind ulterior îndepărtat de medici în timpul unei intervenții chirurgicale de urgență. Lisa Gavin a afirmat că Shakur a fost lovit și în coapsa dreaptă, glonțul pătrundând în abdomen și provocând leziuni intestinale.

La întrebarea juriului, Gavin a răspuns că Tupac Shakur nu prezenta răni la cap și că nu știa dacă toate gloanțele erau de același calibru. „A murit din cauza rănilor prin împușcare la piept și abdomen”, a concluzionat ea.

Davis a fost pus sub acuzare în septembrie 2023 și este acuzat de o singură infracțiune de omor cu o armă mortală, cu intenția de a promova, susține sau ajuta o bandă criminală. El este singura persoană care a fost vreodată acuzată în legătură cu această crimă și a pledat nevinovat. Dacă va fi condamnat, Davis ar putea săvârși o pedeapsă de închisoare pe viață.

În cadrul procesului, care se preconizează că va dura aproximativ o lună, procurorii susțin că Davis a orchestrat atacul armat din mașină ca represalii pentru un atac asupra nepotului său, Orlando Anderson, care avusese loc cu câteva ore mai devreme la MGM Grand. Potrivit NPR, procurorul adjunct șef Binu Palal le-a spus juraților că Davis a petrecut două ore planificând răzbunarea înainte ca Tupac Shakur să fie împușcat mortal.