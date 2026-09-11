Șeic din Qatar, dator cu peste 450.000 de lire unui hotel din Londra. Ce se întâmplă cu mașina de lux lăsată în urmă

Un hotel de lux din Londra încearcă să recupereze suma de 458.000 de lire de la șeicul Nasser bin Abdullah al-Thani, membru al familiei conducătoare din Qatar. Acum, hotelul a obținut aprobarea instanței de a vinde mașina șeicului, care are o valoare estimată la 23.500 de lire sterline.

Hotelul ăncearcă să recupereze 458.000 de lire Foto: Dreamstime

Hotelul Dorchester din Londra încearcă să recupereze 458.000 de lire sterline de la șeicul Nasser bin Abdullah al-Thani, care nu și-a plătit cazarea după ce a stat în hotel. Acum, un tribunal din capitala britanică a aprobat vânzarea uneia dintre mașinile șeicului. Este vorba despre un Fiat 500 Abarth Tributo Ferrari din 2011. Valoarea estimată a autovehiculului este de 23.500 de lire sterline.

Diferența dintre suma totală care trebuie recuperată și valoarea mașinii este uriașă. Practic, dacă va fi vândută, banii obținuți de pe urma mașinii ar reprezenta numai 5% din totalul datoriei pe care hotelul din Londra încearcă să o recupereze.

Hotelul încearcă să recupereze 458.000 de lire sterline

În același timp, șeicul Nasser bin Abdullah al-Thani nu s-a prezentat în instanță, iar avocații săi au declarat că nu știau despre procedura judiciară. Potrivit informațiilor de la Financial Times, avocații șeicului din Qatar urmează să conteste decizia judecătorilor.

Hotelul Dorchester este unul dintre cele mai exclusiviste din Londra, iar numai o singură noapte aici poate costa între 1.000 și 8.000 de lire sterline.

Hotărârea judecătorilor va fi contestată

„Șeicul al-Thani a aflat despre aceste proceduri abia recent, întrucât acestea nu i-au fost comunicate în mod corespunzător. Suma solicitată de Hotelul Dorchester este contestată, iar Șeicul al-Thani va lua măsurile necesare pentru anularea hotărârii judecătorești”, au declarat avocații acestuia.

Chiar și dacă mașina va fi vândută de către hotel, valoarea ei nu reprezintă decât o mică parte din suma totală pe care Hotelul Dorchester încearcă să o recupereze. Mai precis, mașina Fiat 500 Abarth Tributo Ferrari din 2011 are o valoare estimată la numai 23.500 de lire, iar datoria pentru cazare este de aproximativ 458.000 de lire.