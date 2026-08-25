Un nou film zguduie topul încasărilor. „Titanic”, la un pas să iasă din top 5

„Spider-Man: Brand New Day”, producția în care Tom Holland interpretează din nou rolul celebrului supererou, continuă să înregistreze încasări impresionante și se apropie de „Titanic”, pelicula regizată de James Cameron.

Secvență celebră din Titanic Foto: Captură Youtube

Filmul a avut un nou weekend foarte bun la box office. „Spider-Man: Brand New Day” a obținut 39 de milioane de dolari în cinematografele din Statele Unite și încă 109 milioane de dolari la nivel internațional.

În urma acestor rezultate, producția a ajuns la 854,9 milioane de dolari încasări pe piața internă și la 2,22 miliarde de dolari la nivel global, potrivit hollywoodreporter.com.

„Spider-Man: Brand New Day”, la un pas de „Titanic”

Cu încasările actuale, filmul mai are nevoie de aproximativ 44 de milioane de dolari pentru a depăși „Titanic” în clasamentul mondial al filmelor cu cele mai mari încasări din toate timpurile.

„Brand New Day” ar putea reuși această performanță într-o săptămână sau puțin mai mult, dacă ritmul actual al încasărilor se menține.

„Titanic”, filmul lansat în 1997 și regizat de James Cameron, se află în prezent pe locul al cincilea în clasamentul global. Producția are încasări care includ și relansarea din 2012, care a adăugat aproximativ 350 de milioane de dolari la total.

În acest moment, „Spider-Man: Brand New Day” ocupă poziția a șasea în topul mondial, însă ascensiunea sa ar putea continua rapid.

Mai mult, diferența față de „Ne Zha 2”, aflat pe locul al patrulea, este de aproximativ 50 de milioane de dolari. Astfel, filmul cu Tom Holland are șanse să urce nu doar peste „Titanic”, ci și până pe poziția a patra în clasamentul global.

Ce filme se află în fața producției cu Tom Holland

În fruntea clasamentului mondial se află în continuare „Avatar”, pelicula lui James Cameron lansată în 2009. Filmul a ajuns la aproximativ 2,9 miliarde de dolari, sumă care include și încasările provenite din relansări.

Pe locul al doilea se află „Avengers: Endgame”, lansat în 2019 și cu încasări de aproximativ 2,79 miliarde de dolari. Producția are și ea programată o relansare pe 25 septembrie, ceea ce ar putea modifica din nou lupta pentru primele poziții.

Locul al treilea este ocupat de „Avatar: The Way of Water”, continuarea lansată în 2022, care a obținut aproximativ 2,33 miliarde de dolari.

Pe poziția a patra se află „Ne Zha 2”, filmul chinezesc de animație și aventură lansat în 2025, cu aproximativ 2,27 miliarde de dolari.

Urmează „Titanic”, iar „Spider-Man: Brand New Day” se află imediat după acesta, pe locul șase. În top 10 se mai regăsesc „Star Wars: The Force Awakens”, „Avengers: Infinity War”, „Spider-Man: No Way Home” și „Zootopia 2”.

„Brand New Day” continuă să domine box office-ul

Succesul filmului nu se limitează la clasamentul istoric. „Spider-Man: Brand New Day” s-a aflat din nou pe primul loc în box office în weekendul recent încheiat.

Producția a reușit să își păstreze poziția în fața unor filme nou-lansate, printre care „Insidious: Out of the Further” și pelicula de acțiune „Mutiny”, cu Jason Statham.

În ceea ce privește clasamentul domestic, „Brand New Day” este, de asemenea, foarte aproape de „Avengers: Endgame”. Filmul cu Tom Holland ar putea deveni astfel în curând a doua producție cu cele mai mari încasări din istorie pe piața americană, potrivit datelor prezentate.

Performanța readuce în atenție și momentul în care „Avengers: Endgame” a depășit „Titanic” în clasamentul mondial. Atunci, James Cameron și compania sa de producție, Lightstorm, au publicat pe rețelele sociale o imagine de felicitare în care logo-ul „A” al Răzbunătorilor făcea să se scufunde celebrul vas din „Titanic”.

Cameron l-a felicitat atunci și pe Kevin Feige, șeful Marvel, afirmând că performanța demonstra că industria cinematografică este în continuare puternică.