De ce nu a mai ajuns Loredana Chivu la lansarea Asia Express? Cum a scuzat-o Ana Maria Mocanu?

Prietene la cataramă de ani buni, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu fac echipă în noul sezon „Asia Express – Drumul Mătăsii”. Prezentă singură, vineri seară, la lansarea de la Palatul Știrbey, Ana Maria Mocanu ne-a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat pe Drumul Mătăsii. De ce a lipsit, însă, Loredana Chivu de la lansarea reality-show-ului? Urmărește interviul video de mai jos!

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