„Covor roșu” din ardei iute! Imagini spectaculoase din China

Paradisul iubitorilor de mâncare picantă! În Bozhou, provincia Anhui, China, uscarea ardeilor iuți a ajuns la apogeu, iar fermierii îi întind pe suprafețe largi și îi lasă să se usuce sub razele puternice ale soarelui. Ardeii acoperă întinderi vaste, transformând peisajul într-un spectacol impresionant, asemănător unui uriaș covor roșu.

Producția din acest an este estimată la peste 600.000 de tone Foto: Profimedia

Peste 20.000 de hectare cultivate cu ardei iuți din districtul Qiaocheng au intrat recent în sezonul recoltării. Pe câmpuri, fermierii profită de vremea favorabilă pentru a culege, usca și sorta ardeii, oferind o imagine vibrantă a belșugului din zonele rurale.

În ultimii ani, autoritățile din district au acordat o atenție tot mai mare dezvoltării industriei locale de ardei iuți. A fost înființată o platformă pentru cultivarea unor varietăți superioare și o bază demonstrativă pentru noile culturi, unde au fost prezentate și promovate peste 100 de soiuri noi.

Fermierii au întins ardeii la uscat Foto: Profimedia

Anul acesta, culturile se dezvoltă bine, iar recolta se anunță bogată, cu o producție de peste 2.000 de kilograme de ardei proaspeți la hectar. Producția totală de ardei iuți proaspeți din district este estimată să depășească 600.000 de tone.

Astfel, umilul ardei roșu a devenit o importantă industrie locală, contribuind la creșterea veniturilor și la îmbunătățirea nivelului de trai al populației. În acest context, orașul Guzhen, din districtul Qiaocheng, a dezvoltat la rândul său industria ardeilor iuți.

Ardeiul iute, un ingredient esențial în bucătăria chinezească

Pentru a susține producția la scară largă și într-un mod standardizat, autoritățile au adoptat un model bazat pe colaborarea dintre organizațiile locale de partid, bazele agricole, cooperative și fermieri. În același timp, au introdus un sistem de cultivare intercalată, prin care ardeii sunt plantați împreună cu alte culturi, precum grâul și pepenii verzi.

Noua metodă permite folosirea mai eficientă a terenurilor și le oferă fermierilor o sursă suplimentară de venit, contribuind la dezvoltarea agriculturii locale și la creșterea prosperității comunităților rurale.

Ardeiul iute este un ingredient esențial în numeroase bucătării regionale din China, în special în Sichuan și Hunan, unde este folosit pentru a da preparatelor gustul picant caracteristic. Deși a ajuns în China abia în secolul al XVI-lea, s-a răspândit rapid și a transformat profund gastronomia locală.