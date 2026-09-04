Noi previziuni alarmante pentru 2026! „Profetul Apocalipsei” anunță un posibil conflict între cinci țări

Craig Hamilton-Parker, supranumit de unii „noul Nostradamus” și cunoscut drept „Profetul Apocalipsei”, vine cu noi previziuni despre ceea ce s-ar putea întâmpla în următoarea perioadă. Clarvăzătorul susține că anul 2026 ar putea aduce tensiuni internaționale majore, iar una dintre perioadele pe care le consideră sensibile ar începe chiar din luna octombrie.

Craig Hamilton-Parker. Foto: Facebook

Bărbatul, care afirmă că ar fi anticipat pandemia de COVID-19 și moartea Reginei Elisabeta a II-a, vorbește despre posibilitatea izbucnirii unui conflict internațional în care ar putea fi implicate până la cinci țări. Potrivit interpretărilor sale, situația ar putea deveni mai tensionată începând din octombrie 2026 și s-ar putea prelungi inclusiv în 2027.

Previziunile lansate de Craig Hamilton-Parker

Craig Hamilton-Parker își bazează o parte dintre previziunile sale pe așa-numitele „Nadis”, manuscrise antice despre care tradiția susține că sunt scrise pe frunze de palmier și că ar conține informații despre evenimente viitoare. Într-un videoclip publicat pe YouTube, clarvăzătorul a explicat că interpretările mai multor astfel de manuscrise i-au conturat imaginea unei perioade marcate de instabilitate și conflicte internaționale.

„Cred că putem pune cap la cap o imagine a ceea ce se întâmplă în lume. Aceste informații provin din mai multe interpretări, nu dintr-o singură frunză sau dintr-un singur Nadi. În octombrie 2026, deci foarte curând, o interpretare sugerează că până la cinci țări ar putea fi implicate într-un conflict. Este chiar după colț”, a avertizat clarvăzătorul, potrivit Daily Record.

Ce spune despre Donald Trump

Printre previziunile lui Craig Hamilton-Parker se află și una referitoare la președintele american Donald Trump. Clarvăzătorul, care susține că a anticipat Brexitul și victoria lui Trump la alegerile prezidențiale din 2016, a povestit despre un vis pe care l-a interpretat drept un posibil semnal de alarmă.

În imaginile din vis, Donald Trump s-ar fi aflat într-o cameră de panică, un spațiu securizat destinat protejării liderilor în cazul unui atac. Potrivit relatării sale, în aceeași încăpere se afla și J.D. Vance, alături de mai mulți oficiali ai administrației americane.

„Am visat că președintele Trump se afla într-o cameră de panică, una dintre acele încăperi în care te închizi dacă are loc un atac. M-am gândit: «Asta pare să fi apărut de nicăieri». Când apar astfel de vise, trebuie să mă întreb de ce subconștientul meu îmi transmite acest lucru”, a povestit el.

„Nu prezic că va exista un război nuclear sau ceva de genul acesta”

Craig Hamilton-Parker nu consideră însă că visul ar trebui interpretat literalmente sau că ar anunța în mod direct un război nuclear. Acesta spune că imaginile din vise sunt adesea simbolice și pot amplifica anumite temeri sau pericole. Cu toate acestea, susține că visul l-a făcut să se gândească la existența unui posibil risc la adresa lui Donald Trump și a altor membri ai administrației americane.

„Nu prezic că va exista un război nuclear sau ceva de genul acesta. Dar este un fel de simbol, pentru că visele exagerează întotdeauna lucrurile. Totuși, m-a făcut să simt că există în acest moment un risc foarte mare și un pericol pentru viața lui Trump, dar și pentru alți membri ai administrației americane, în general”, a afirmat „Profetul Apocalipsei”.