Ceaiuri cu care poţi înlocui cafeaua. Cum le prepari şi ce beneficii au

Cu toate că are numeroase beneficii, cafeaua poate avea unele efecte precum stările de anxietate, insomniile și creșterea tensiunii. Există alternative naturale, care, în plus, au și numeroase avantaje pentru sănătate.

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Sunt numeroase plante medicinale care pot înlocui cafeaua. Pentru că au un conţinut mai mic de cofeină, unele ceaiuri din plante pot creşte concentrarea, fără a avea efectele adverse ale cafelei.

Ceaiul verde

Renumit pentru numeroasele efecte benefice, ceaiul verde poate fi un înlocuitor al cafelei. Ceaiul verde este plin de compuși vegetali precum galatul de epigalocatechină (EGCG), care are puternice efecte antioxidante și antiinflamatoare. Ceaiul verde conține aproximativ 29,4 mg de cofeină per cană, mult mai puțin decât o cantitate echivalentă de cafea. De asemenea, conține L-teanină, cu acţiune energizantă, dar mai redusă decât cafeaua. Din acest motiv, poate fi o alegere mai bună pentru cei care se confruntă cu anxietate după ce beau cafea.

Ceaiul se prepară prin infuzarea unei linguriţe de plantă la o ceşcuţă cu apă de 60 - 70 de grade Celsius, 2-3 minute.

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Ceaiul negru

Poate fi un înlocuitor al cafelei graţie conţinutului de cofeină, dar mai redus decât cel al cafelei. Conţine L-teanină, compus care ajută la creşterea concentrării. În plus, ceaiul negru este asociat şi cu alte beneficii, precum reducerea riscului de demenţă. Ceaiul se obţine prin infuzarea a 2-3 g de plantă la 200 ml de apă fierbinte. Se lasă să infuzeze cel mult 5 minute, apoi se strecoară.

Matcha

Acesta este un tip de ceai verde obținut prin aburirea, uscarea și transformarea în pulbere fină a frunzelor plantei Camellia sinensis. Matcha conține, de asemenea, aproximativ 70 mg de cofeină per porție, dar oferă un impuls de energie mai blând și susținut datorită L-teaninei, un aminoacid care promovează calmul și concentrarea.

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Cicoarea

La fel ca boabele de cafea, rădăcina de cicoare poate fi prăjită şi măcinată, obţinându-se o pulbere care poate înlocui cafeaua. În plus, are un gust foarte asemănător cu cafeaua, dar nu conține cofeină. Cicoarea este şi o sursă de inulină, fibră solubilă care poate ajuta digestia și poate susține sănătatea intestinală prin promovarea creșterii bacteriilor benefice (bifidobacterii și lactobacili).

Pentru a prepara un înlocuitor al cafelei, se dizolvă 2 linguri de pulbere de cicoare în 180 ml de apă fierbinte.

Hibiscus

După-amiaza, când simţi nevoia unei ceşti de cafea, o poţi înlocui cu un ceai de hibiscus. Această alternativă fără cofeină poate energiza prin compoziţia nutritivă bogată. Vitamina C şi antioxidanţii din ceaiul de hibiscus pot combate stresul oxidativ care cauzează oboseală. În plus, consumul acestui ceai poate ajuta la echilibrarea tensiunii şi a glicemiei. Se adaugă 1 linguriţă de hibiscus (plantă uscată) la 250 ml de apă clocotită. Se infuzează 15 minute, apoi se consumă.