 Ceaiuri cu care poţi înlocui cafeaua. Cum le prepari şi ce beneficii au
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Prevenție și tratamentRemedii naturisteMedicii răspundViața sexualăSpecialiștiCe te doare?WellnessFamiliePsiho
scroll right

Ceaiuri cu care poţi înlocui cafeaua. Cum le prepari şi ce beneficii au

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cu toate că are numeroase beneficii, cafeaua poate avea unele efecte precum stările de anxietate, insomniile și creșterea tensiunii. Există alternative naturale, care, în plus, au și numeroase avantaje pentru sănătate.

ceai negru jpg
Foto: Shutterstock

Sunt numeroase plante medicinale care pot înlocui cafeaua. Pentru că au un conţinut mai mic de cofeină, unele ceaiuri din plante pot creşte concentrarea, fără a avea efectele adverse ale cafelei.   

Ceaiul verde

Renumit pentru numeroasele efecte benefice, ceaiul verde poate fi un înlocuitor al cafelei. Ceaiul verde este plin de compuși vegetali precum galatul de epigalocatechină (EGCG), care are puternice efecte antioxidante și antiinflamatoare. Ceaiul verde conține aproximativ 29,4 mg de cofeină per cană, mult mai puțin decât o cantitate echivalentă de cafea. De asemenea, conține L-teanină, cu acţiune energizantă, dar mai redusă decât cafeaua. Din acest motiv, poate fi o alegere mai bună pentru cei care se confruntă cu anxietate după ce beau cafea.

Ceaiul se prepară prin infuzarea unei linguriţe de plantă la o ceşcuţă cu apă de 60 - 70 de grade Celsius, 2-3 minute.  

Ceai verde și cafea
Foto: Shutterstock

Ceaiul negru

Poate fi un înlocuitor al cafelei graţie conţinutului de cofeină, dar mai redus decât cel al cafelei. Conţine L-teanină, compus care ajută la creşterea concentrării. În plus, ceaiul negru este asociat şi cu alte beneficii, precum reducerea riscului de demenţă. Ceaiul se obţine prin infuzarea a 2-3 g de plantă la 200 ml de apă fierbinte. Se lasă să infuzeze cel mult 5 minute, apoi se strecoară.

Matcha

Acesta este un tip de ceai verde obținut prin aburirea, uscarea și transformarea în pulbere fină a frunzelor plantei Camellia sinensis. Matcha conține, de asemenea, aproximativ 70 mg de cofeină per porție, dar oferă un impuls de energie mai blând și susținut datorită L-teaninei, un aminoacid care promovează calmul și concentrarea.

matcha pudra de ceai verde jpeg
Foto: Shutterstock

 Cicoarea

La fel ca boabele de cafea, rădăcina de cicoare poate fi prăjită şi măcinată, obţinându-se o pulbere care poate înlocui cafeaua. În plus, are un gust foarte asemănător cu cafeaua, dar nu conține cofeină. Cicoarea este şi o sursă de inulină, fibră solubilă care poate ajuta digestia și poate susține sănătatea intestinală prin promovarea creșterii bacteriilor benefice (bifidobacterii și lactobacili).

Pentru a prepara un înlocuitor al cafelei, se dizolvă 2 linguri de pulbere de cicoare în 180 ml de apă fierbinte.

Hibiscus

După-amiaza, când simţi nevoia unei ceşti de cafea, o poţi înlocui cu un ceai de hibiscus. Această alternativă fără cofeină poate energiza prin compoziţia nutritivă bogată. Vitamina C şi antioxidanţii din ceaiul de hibiscus pot combate stresul oxidativ care cauzează oboseală. În plus, consumul acestui ceai poate ajuta la echilibrarea tensiunii şi a glicemiei. Se adaugă 1 linguriţă de hibiscus (plantă uscată) la 250 ml de apă clocotită. Se infuzează 15 minute, apoi se consumă.

Dr Sergiu Straticiuc scolioza la copii Medlife jpg
Scolioza idiopatică la copii se poate transmite genetic, mai ales de la mamă la fiică. Când e obligatorie purtarea corsetului adevarul.ro

Ghid de cumpărături

andreea si victor
Ce s-a întâmplat cu Andreea Bălan și Victor Cornea după căsătorie. În ce stadiu este relația lor? Vedete românești
sat prahova jpg
Satul din Prahova care i-a făcut pe bucureșteni să se mute la țară. Au cumpărat aproape toate casele disponibile Fapt divers
image
„Boom-ul” nașterilor din septembrie are o explicație. De ce iarna este sezonul concepției adevarul.ro
image
De ce sunt tinerii nostalgici după Ceaușescu, deși nu au trăit comunismul. „Măcar îți dădeau ceva” adevarul.ro

Parteneri

image
Tavi Popescu la Levadiakos: „Astăzi se fac actele!”. Detaliile mutării și salariul pe care-l va primi în Grecia. Update exclusiv www.fanatik.ro
image
Generalul Dorin Ioniță, comandant al forțelor întrunite, găsit împușcat. Ar fi avut o ceartă cu amanta observatornews.ro
image
Un general din România a fost găsit împușcat în cap. Joi seară ar fi agresat o femeie și a fost emis un ordin de restricție www.antena3.ro
image
Cine este SENS, partidul care aproape atinge pragul electoral în sondajele de opinie. „Are 99% șanse să ajungă în Parlament”. Desprins din USR, a apărut pentru a-l sprijini pe Nicu Ștefănuță. Ana Ciceală a devenit noul cap de afiș www.gandul.ro
image
Valentin Sanfira, primul interviu la 6 luni de la divorț. Ce spune despre perioada care i-a schimbat viața: „Am învățat că mă pot vindeca singur” www.wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Tânăra din imagine este căutată de POLIȚIE după ce a... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
Satul din România unde s-a născut Cristi Borcea. „E frumos, dă-l moartii, de asta e iubăreţ” as.ro
image
Cât au ajuns să coste lemnele de foc înainte de sezonul rece. Românii au început deja să-și facă provizii playtech.ro
image
Oferta din străinătate pe care a refuzat-o Edi Iordănescu înainte de a negocia cu Dinamo Kiev! Putea lucra din nou cu un român www.fanatik.ro
image
Bianca a refuzat inelul de la Marian Grozavu pentru ispita pilot! După aventura cu Claudia, Eduard a schimbat 'destinația' www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim! www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
În turcoaz și cu zâmbetul larg, Prințesa Kate este atât de sigură pe ea! A arătat impecabil alături de activul său soț, Prințul William okmagazine.ro
image
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana okmagazine.ro
image
#Istorie recentă
Ce uită americanii atunci când își amintesc de 11 septembrie? historia.ro
image
#Istorie recentă
Cum s-au prăbușit turnurile gemene? Teoriile conspirației despre atentatele din 11 septembrie, demontate de experți historia.ro
telefon, foto shutterstock jpg
Grupurile de WhatsApp ale părinților: cum se folosesc corect şi ce trebuie evitat Specialiști
shutterstock 2743845837 jpg
Ce semne neașteptate îți arată că s-ar putea să nu dormi suficient? Sănătate!
O femeie bea ceai - indulcitor artificial FOTO Shutterstock
Îndulcitorul care poate creşte riscul de infarct şi accident vascular cerebral Sănătate!
mihaela bilic facebook jpg
VideoCâte calorii are, de fapt, o lingură de parmezan ras. Care este porția recomandată de Mihaela Bilic Sănătate!
shutterstock 2517476329 jpg
Menopauza crește de peste două ori riscul de ficat gras. Ce poți face să reduci riscul? Prevenție și tratament
shutterstock 2241126633 jpg
6 nutrienți pe care ți-i aduce în dietă sucul de țelină cu castravete Sănătate!
Osteoporoza jpg
După 50 de ani, nu doar calciul şi vitamina D contează pentru oase puternice. Ce recomandă un medic Prevenție și tratament
shutterstock 2261573641 jpg
10 schimbări neașteptate care pot apărea când slăbești Sănătate!
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine” actualitate.net