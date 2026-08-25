 Roșii coapte în ulei de măsline
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Roșii coapte în ulei de măsline

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Ușor de pregătit roșiile coapte în ulei de măsline pot fi servite ca aperitiv, garnitură sau alături de pâine proaspătă.

rosii coapte in ulei de masline jpg
Foto: Shutterstock

Ingrediente

700 g roșii cherry sau roșii mici bine coapte

4 căței de usturoi

5 linguri ulei de măsline

1 crenguță de rozmarin

½ linguriță oregano uscat

sare și piper

1 linguriță oțet balsamic, opțional

cimbru verde, pentru decor

pâine prăjită, pentru servit

Mod de preparare

Speli roșiile, cureți usturoiul și îl tai felii. Le așezi într-un vas termorezistent, le stropești cu uleiul de măsline și adaugi usturoiul, rozmarinul și oregano. Potrivești de sare și piper, apoi amesteci ușor, ca să fie bine acoperite.

Dai vasul la cuptorul preîncălzit la 200°C și coci roșiile 20–25 de minute, până se înmoaie, se stafidesc ușor și lasă un sos aromat amestecat cu uleiul de măsline.

Scoți vasul din cuptor și, dacă dorești, stropești roșiile cu puțin oțet balsamic pentru un gust ușor dulce-acrișor. Lași preparatul 5 minute să se odihnească.

Presari deasupra cimbru verde și servești roșiile calde, cu felii de pâine prăjită, bune de înmuiat în sosul format în tavă.

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