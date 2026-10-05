 Risotto cu hribi. Cum obții textura cremoasă perfectă
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Risotto cu hribi. Cum obții textura cremoasă perfectă

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Risotto cu hribi este un preparat cremos și plin de savoare, în care aroma intensă a ciupercilor se îmbină perfect cu textura fină a orezului. O rețetă potrivită pentru un prânz sau o cină specială.

Risotto cu hribi
Risotto cu hribi Foto: Shutterstock

Ingrediente

320 g orez Arborio

300 g hribi proaspeți sau congelați

20 g hribi uscați

1 ceapă mică

2 căței de usturoi

1 l supă de legume

100 ml vin alb sec

50 g parmezan ras

40 g unt

2 linguri ulei de măsline

1 linguriță cimbru proaspăt

verdețuri proaspete, pentru decor

sare

piper

Mod de preparare

Pui hribii uscați într-un bol, îi acoperi cu 200 ml apă caldă și îi lași la hidratat 15 minute. Îi scurgi, păstrezi lichidul și îi mărunțești.

Cureți hribii proaspeți și îi tai felii. Încingi o lingură de ulei într-o tigaie, adaugi jumătate din unt și rumenești ciupercile 5-6 minute. Potrivești de sare și piper, apoi le scoți pe o farfurie.

Cureți ceapa și usturoiul și le toci mărunt. Încălzești supa de legume împreună cu lichidul păstrat de la hribii uscați și o menții fierbinte, la foc mic.

Încingi uleiul rămas într-o cratiță, adaugi ceapa și o călești 3-4 minute, până devine sticloasă. Adaugi usturoiul și hribii uscați și mai gătești un minut.

Adaugi orezul și îl amesteci 1-2 minute, până când boabele devin ușor translucide. Torni vinul și îl lași să se evapore aproape complet.

Adaugi câte un polonic de supă fierbinte și amesteci frecvent. Torni următorul polonic numai după ce lichidul a fost absorbit. Continui 18-20 de minute, până când orezul este cremos, dar ușor ferm la interior.

Încorporezi hribii rumeniți, parmezanul, untul rămas și cimbrul. Potrivești de sare și piper, oprești focul și lași risotto-ul acoperit 2 minute. Servești imediat, cu felii de hribi și verdețuri proaspete.

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