„Răcești la ovare” dacă stai pe ciment rece? Răspunsul medicilor te poate surprinde

„Nu te așeza pe cimentul rece, pentru că răcești la ovare!” Este un avertisment pe care multe femei îl aud încă din copilărie. Dar poate o suprafață rece să provoace inflamații ginecologice sau chiar infertilitate? Deși frigul poate favoriza disconfortul și tensiunea musculară, infecțiile organelor reproductive au alte cauze. Iată ce trebuie să știi despre mitul „răcelii la ovare”, simptomele care nu trebuie ignorate și situațiile în care este recomandat un consult medical.

„Răcești la ovare” dacă stai pe rece? Foto: arhiva

Adevăr sau mit: poți face „răceală la ovare” dacă stai pe ciment rece?

Verdictul medical: statul pe ciment rece nu provoacă, în sine, o infecție a ovarelor sau a trompelor uterine.

Expresia „răceală la ovare” este una populară, nu un diagnostic medical propriu-zis. Ea este folosită pentru a descrie diverse manifestări, de la dureri în partea inferioară a abdomenului și crampe pelvine până la senzații de presiune sau disconfort în zona intimă.

Uneori, simptomele pot avea legătură cu menstruația, cu probleme urinare sau cu afecțiuni ginecologice. În alte cazuri, cauza poate fi o infecție care necesită tratament.

Este important să facem diferența între senzația de frig și o infecție propriu-zisă. O suprafață rece poate determina pierdere de căldură și disconfort, însă nu introduce bacterii în organism și nu provoacă direct boala inflamatorie pelvină.

Ce înseamnă, de fapt, „răceala la ovare”?

În limbajul de zi cu zi, această expresie poate desemna probleme medicale diferite, care nu au neapărat aceeași cauză și nici același tratament.

Printre afecțiunile care pot provoca dureri pelvine se numără:

Boala inflamatorie pelvină – o infecție care poate afecta uterul, trompele uterine și, uneori, ovarele.

Dismenoreea – durerile asociate menstruației, provocate în principal de contracțiile uterului.

Endometrioza – o afecțiune în care țesut asemănător mucoasei uterine se dezvoltă în afara uterului.

Chisturile ovariene – formațiuni care pot fi asimptomatice, dar care uneori provoacă durere.

Infecțiile urinare – pot determina usturime la urinare, urinări frecvente și dureri în zona inferioară a abdomenului.

Aceste probleme nu pot fi diferențiate doar în funcție de locul în care apare durerea. Dacă simptomele persistă, revin frecvent sau se agravează, este importantă identificarea cauzei, nu presupunerea că frigul este responsabil.

Care sunt cauzele reale ale inflamației ovarelor și trompelor uterine?

Una dintre afecțiunile confundate cu „răceala la ovare” este boala inflamatorie pelvină, cunoscută și sub abrevierea BIP.

Aceasta apare atunci când bacteriile ajung în tractul genital superior și provoacă inflamație. Printre microorganismele implicate se pot afla Chlamydia trachomatis și Neisseria gonorrhoeae, bacterii care pot provoca infecții cu transmitere sexuală. Boala poate fi asociată și cu alte bacterii.

Prin urmare, cauza este infecția, nu contactul cu o podea rece, o bancă de piatră sau o suprafață din ciment.

Potrivit informațiilor publicate de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), boala inflamatorie pelvină poate avea consecințe importante dacă nu este diagnosticată și tratată la timp. Printre complicațiile posibile se numără afectarea trompelor uterine, sarcina extrauterină, durerea pelvină cronică și dificultățile de obținere a unei sarcini.

De ce poți simți dureri după ce ai stat pe o suprafață rece?

Faptul că apare un disconfort după expunerea la frig nu înseamnă automat că frigul a provocat o afecțiune ginecologică.

Temperaturile scăzute pot determina organismul să conserve căldura, inclusiv prin modificări ale circulației sanguine la nivelul pielii și prin creșterea tensiunii musculare. În anumite condiții, acestea pot accentua senzația de disconfort.

Dacă există deja crampe menstruale, tensiune musculară sau o altă cauză de durere pelvină, senzația de frig poate face ca disconfortul să fie mai greu de tolerat.

Totuși, apariția durerii după ce ai stat pe ciment rece nu dovedește că ai făcut o infecție la ovare. Dacă durerea persistă sau este însoțită de alte simptome, cauza trebuie evaluată medical.

Frigul provoacă dureri menstruale?

Durerile menstruale, numite medical dismenoree, sunt asociate în principal cu producția de prostaglandine, substanțe care favorizează contracțiile uterului în timpul menstruației.

Aceste contracții pot provoca dureri în partea inferioară a abdomenului, crampe, dureri lombare și, uneori, greață.

Frigul nu este considerat cauza principală a durerilor menstruale. Cu toate acestea, unele persoane pot resimți mai intens disconfortul atunci când le este frig.

Pentru ameliorarea crampelor, căldura locală, aplicată în condiții de siguranță pe abdomen, poate fi utilă. Dacă durerile sunt foarte puternice, se agravează de la o lună la alta sau afectează activitățile obișnuite, este recomandat un consult ginecologic.

Poți deveni infertilă dacă stai pe ciment rece?

Nu există dovezi medicale că simplul contact cu o suprafață rece provoacă infertilitate.

Fertilitatea poate fi afectată de numeroși factori, printre care tulburările de ovulație, endometrioza, anumite probleme ale uterului și deteriorarea trompelor uterine.

În cazul bolii inflamatorii pelvine, o infecție netratată poate produce cicatrici și leziuni la nivelul trompelor, crescând riscul de infertilitate și de sarcină extrauterină.

Așadar, riscul real este asociat anumitor afecțiuni medicale, nu statului pe ciment rece. Diagnosticarea și tratarea la timp a infecțiilor sunt importante pentru protejarea sănătății reproductive.

Ciment, gresie sau bancă rece: există vreo diferență?

Din perspectiva mitului despre „răceala la ovare”, nu există dovezi că statul pe ciment ar avea un efect special asupra organelor reproductive în comparație cu alte suprafețe reci.

Contactul prelungit cu o suprafață rece poate fi neplăcut și poate contribui la pierderea căldurii corporale. Este firesc să alegi un loc mai cald pentru confortul tău, mai ales dacă temperaturile sunt scăzute.

Cu toate acestea, nu trebuie să presupui că ai dezvoltat o boală ginecologică doar pentru că ai stat pe gresie, piatră, beton sau pe o bancă rece.

Ce simptome pot indica o problemă ginecologică?

Durerile atribuite popular „răcelii la ovare” pot avea cauze care necesită investigații și tratament. Printre semnele care justifică o evaluare medicală se numără:

durerea persistentă în partea inferioară a abdomenului;

febra sau frisoanele asociate durerii pelvine;

secrețiile vaginale neobișnuite ori urât mirositoare;

durerea în timpul contactului sexual;

sângerările între menstruații sau după contactul sexual;

usturimea la urinare ori nevoia frecventă de a urina;

durerile pelvine care reapar sau se intensifică.

Boala inflamatorie pelvină poate avea uneori manifestări discrete. Din acest motiv, nu este indicat să aștepți ca simptomele să devină severe înainte de a solicita sfatul medicului.

O durere pelvină bruscă și intensă, mai ales dacă este însoțită de amețeală puternică, leșin, vărsături sau există posibilitatea unei sarcini, necesită evaluare medicală de urgență. Trebuie excluse inclusiv probleme precum sarcina extrauterină sau torsiunea ovariană.

Cum poți preveni infecțiile pelvine?

Prevenirea bolii inflamatorii pelvine presupune reducerea riscului de infecții genitale și tratarea promptă a celor diagnosticate.

Printre măsurile utile se numără:

folosirea corectă a prezervativului pentru reducerea riscului de infecții cu transmitere sexuală;

testarea pentru astfel de infecții atunci când este recomandată, inclusiv în absența simptomelor;

consultarea medicului dacă apar dureri pelvine, secreții neobișnuite sau sângerări inexplicabile;

respectarea tratamentului prescris și a recomandărilor privind evaluarea și tratarea partenerilor, atunci când este cazul.

Nu lua antibiotice fără recomandare medicală și nu încerca să tratezi o durere pelvină persistentă doar prin încălzirea zonei sau prin remedii casnice. Ameliorarea temporară a simptomelor nu identifică și nu elimină neapărat cauza.

De unde a pornit mitul că „răcești la ovare”?

Credința s-a transmis din generație în generație, probabil și pentru că, în trecut, multe dureri pelvine erau greu de explicat fără investigațiile medicale disponibile astăzi.

Dacă o femeie simțea durere după ce stătuse pe o suprafață rece, era ușor să asocieze cele două evenimente. În realitate, disconfortul putea avea legătură cu menstruația, cu o problemă musculară sau cu o afecțiune deja existentă.

Faptul că două evenimente apar unul după altul nu înseamnă neapărat că primul l-a provocat pe al doilea.

Nu este nevoie să te temi că vei face „răceală la ovare” dacă te așezi pe o suprafață rece. Frigul poate provoca disconfort, dar nu este o cauză directă a infecțiilor ovariene sau a infertilității.

Ceea ce contează cu adevărat este să recunoști simptomele persistente, să nu ignori semnele unei posibile infecții și să ceri sfatul unui medic atunci când este necesar. Astfel, poți face diferența între un mit transmis din familie și o problemă de sănătate care merită investigată.