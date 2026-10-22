 Caz șocant în Statele Unite: un polițist din Florida, acuzat că a preluat casa unui bărbat decedat și s-a dat drept acesta timp de ani întregi
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Caz șocant în Statele Unite: un polițist din Florida, acuzat că a preluat casa unui bărbat decedat și s-a dat drept acesta timp de ani întregi

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Un caz incredibil a ieșit la iveală în statul american Florida, unde un polițist este acuzat că a preluat ilegal locuința unui bărbat găsit mort și că i-a folosit identitatea timp de aproape trei ani pentru a efectua lucrări și a încerca să obțină drepturi asupra proprietății. Potrivit autorităților, Brian Louis Sguros, în vârstă de 35 de ani, a fost arestat și pus sub acuzare pentru mai multe infracțiuni grave.

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Foto: shutterstock

Cum a început totul

Potrivit NBC News, polițistul a intervenit în iulie 2022 la domiciliul lui Dennis West, în urma unei solicitări de verificare a stării acestuia. Bărbatul, în vârstă de 71 de ani, a fost găsit mort în locuință, iar medicii legiști au stabilit ulterior că decesul a survenit din cauze naturale.

Anchetatorii susțin că, după moartea lui Dennis West, polițistul s-ar fi prezentat în fața autorităților ca fiind un apropiat al acestuia și ar fi afirmat în mod fals că bărbatul nu avea rude în viață. Ulterior, ar fi preluat controlul asupra proprietății.

Conform documentelor din dosar, între august 2022 și februarie 2025, Brian Louis Sguros ar fi curățat, reparat și renovat imobilul, susținând că a investit peste 214.000 de dolari din propriile fonduri. De asemenea, ar fi plătit taxele și utilitățile folosind numele proprietarului decedat.

Ancheta a mai stabilit că polițistul ar fi accesat în mod repetat bazele de date ale forțelor de ordine pentru a obține informații personale despre Dennis West, inclusiv date de identificare și numărul de securitate socială.

Acuzat că a falsificat documente

Autoritățile susțin că polițistul ar fi folosit identitatea bărbatului decedat pentru a obține autorizații necesare lucrărilor de renovare și că ar fi falsificat semnătura acestuia pe diverse documente oficiale. Un manager implicat în proiectele de renovare a declarat că nu știa că proprietarul era mort și că i s-a spus doar că acesta nu este disponibil.

În 2025, situația a ieșit la iveală după ce moștenitorii legali ai lui Dennis West au vândut proprietatea unei companii imobiliare. Reprezentanții firmei au descoperit că locuința era ocupată de polițist, care a predat ulterior cheile, dar a cerut despăgubiri pentru investițiile realizate în casă.

În urma investigației, Brian Louis Sguros a fost arestat și prezentat în fața instanței. Judecătorii au stabilit o cauțiune de 25.000 de dolari, iar departamentul de poliție l-a suspendat din funcție fără plată până la finalizarea procedurilor judiciare.

Cazul continuă să fie investigat, iar polițistul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.

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