 Cu ce se ocupa instructorul de fitness acuzat de cămătărie! Ar fi încasat 150.000 de euro din dobânzi
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Cu ce se ocupa instructorul de fitness acuzat de cămătărie! Ar fi încasat 150.000 de euro din dobânzi

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Un instructor de fitness din București este cercetat pentru cămătărie, după ce un patron de restaurant l-a reclamat la poliție.

Autospeciala de Politie Sursa Politia Romana jpg

Bărbatul ar fi împrumutat victima cu 36.000 de euro, însă ar fi ajuns să încaseze aproximativ 150.000 de euro numai din dobânzi. Cu toate acestea, ar fi continuat să solicite bani, pretinzând încă 160.000 de euro. Suspectul a fost prins în flagrant și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Instructorul de fitness ar fi cerut dobânzi uriașe

Ancheta a început după ce proprietarul unui restaurant din Capitală a sesizat autoritățile, susținând că nu mai putea face față sumelor pe care trebuia să le achite în contul unui împrumut.

Potrivit Știrilor PRO TV, cel reclamat este un instructor de fitness, suspectat că oferea bani cu împrumut și percepea dobânzi fără să fie autorizat să desfășoare această activitate.

Bărbatul care a depus plângerea ar fi primit în total 36.000 de euro, pentru care i s-ar fi stabilit inițial o dobândă lunară de 10%.

În timp, obligațiile financiare ar fi crescut considerabil. Potrivit anchetatorilor, patronul restaurantului ar fi plătit aproximativ 150.000 de euro, sumă care ar fi reprezentat exclusiv dobânzile, fără stingerea datoriei pretinse.

Mai mult, instructorul de fitness i-ar fi solicitat ulterior încă 160.000 de euro.

Prins în flagrant când primea bani de la patronul restaurantului

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din Sectorul 4 au organizat un flagrant, în urma căruia suspectul a fost prins în momentul în care ar fi primit 18.500 de lei de la persoana care îl reclamase.

Suma reprezenta doar o parte din dobânda lunară pretinsă, care, potrivit plângerii, ajunsese la 82.000 de lei.

După intervenția polițiștilor, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și prezentat în fața unui judecător de drepturi și libertăți, cu propunere de arestare preventivă.

Instanța a decis însă plasarea sa sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Ce riscă instructorul de fitness acuzat de cămătărie

Suspectul nu a oferit explicații în fața anchetatorilor, alegând să își exercite dreptul la tăcere atât la poliție, cât și la parchet.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost acordat împrumutul și încasate dobânzile.

În cazul în care va fi găsit vinovat, bărbatul riscă nu doar o pedeapsă penală, ci și confiscarea sumelor obținute ilegal din dobânzi, conform informațiilor prezentate de sursa citată.

Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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