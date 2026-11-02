Tragedie aviatică în Florida! Nouă persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit și a explodat. Ultimele cuvinte ale pilotului: „Ne vom prăbuși la sol”

Un accident aviatic grav s-a produs duminică după-amiază, 1 noiembrie 2026, în comitatul Palm Beach, Florida. Un avion privat de tip Learjet 60, care se îndrepta spre Bahamas, s-a prăbușit într-o zonă rezidențială și a fost cuprins de flăcări. Toate cele nouă persoane aflate la bord au murit. Înregistrările comunicațiilor radio surprind momentele dramatice dinaintea impactului, când pilotul a raportat formarea gheții pe aeronavă, turbulențe și o coborâre necontrolată.

Foto: Captură video.

Avion privat prăbușit în Palm Beach: Nouă persoane au murit

Nouă oameni și-au pierdut viața după ce un avion privat Learjet 60 s-a prăbușit în comitatul Palm Beach, din statul american Florida. Aeronava, care decolase de pe Aeroportul Internațional Austin-Bergstrom și avea ca destinație Bahamas, a luat foc în urma impactului, provocând o explozie puternică.

Informațiile au fost confirmate de autoritățile americane și relatate de CNN.

Identitatea victimelor nu a fost făcută publică până în prezent. De asemenea, autoritățile nu au precizat câți dintre cei aflați la bord erau pasageri și câți făceau parte din echipaj.

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a descris imaginile accidentului în termeni dramatici: „Arăta ca o rachetă care se prăbușește”.

Potrivit oficialilor, nu există indicii că prăbușirea ar fi provocat victime în rândul persoanelor aflate la sol. Cu toate acestea, impactul a împrăștiat resturi pe o suprafață considerabilă și a produs pagube importante în zona rezidențială.

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a confirmat bilanțul tragic și a catalogat evenimentul drept o „tragedie îngrozitoare”.

Sute de persoane au rămas fără adăpost după accidentul aviatic

Consecințele prăbușirii s-au resimțit și în comunitatea din apropierea locului accidentului. Aproximativ 600 de persoane au avut nevoie de adăpost temporar, după ce accesul către un parc de locuințe mobile a fost blocat în urma incidentului.

Joel Flores, comisar al comitatului Palm Beach pentru Districtul 3, a declarat că locuitorii nu pot rămâne în zonă pe durata operațiunilor desfășurate de autorități și a investigației.

Persoanele evacuate au fost îndrumate către două adăposturi puse la dispoziție de administrația locală.

Impactul a afectat inclusiv infrastructura rutieră. Potrivit imaginilor difuzate de postul WPBF, afiliat CNN, carosabilul a fost deteriorat puternic în locul în care aeronava s-a izbit de sol, formându-se un crater.

Accidentul s-a produs în apropierea bulevardului Military Trail, între Cresthaven Boulevard și 10th Avenue North.

Poliția a anunțat închiderea ambelor sensuri de circulație de pe Military Trail, fără să precizeze un termen pentru redeschiderea drumului. Șoferii au fost sfătuiți să folosească rute alternative.

Mesajele disperate ale pilotului înainte de impact: „Mayday, Mayday”

Unul dintre cele mai importante indicii pentru anchetatori îl reprezintă înregistrarea comunicațiilor radio dintre echipaj și controlorii de trafic aerian.

Cu doar câteva minute înainte de prăbușire, pilotul a raportat condiții dificile de zbor, inclusiv acumulări de gheață pe aeronavă și turbulențe moderate.

Conversația, publicată de platforma LiveATC.net, arată că echipajul încerca să gestioneze situația și să obțină condiții de zbor mai favorabile.

„Avem gheață transparentă, în cantitate redusă, care poate fi gestionată, și turbulențe moderate”, a transmis pilotul către Centrul de Control al Traficului Aerian de Rută din Miami.

Ulterior, odată cu intensificarea precipitațiilor, pilotul a solicitat permisiunea de a urca la o altitudine mai mare. Situația s-a agravat rapid, iar echipajul a declarat urgență.

Mesajele radio surprind apoi o coborâre extrem de rapidă:

„Coborâm cu 8.000 de picioare — Mayday, Mayday — coborâm cu 10.000 de picioare pe minut (aprox. 3000 metri / minut, n.red.)”, a transmis pilotul.

Câteva momente mai târziu, acesta a raportat o rată și mai mare de coborâre:

„Ne aflăm într-o situație de supraviteză, coborâm cu 20.000 de picioare pe minut… Ne vom prăbuși la sol.”

Datele publicate de platforma ADS-B Exchange indică faptul că aeronava a pierdut aproximativ 8.230 de metri în altitudine într-un interval de numai un minut. La scurt timp, semnalul de urmărire a zborului a dispărut.

Gheața de pe aeronavă și furtunile, printre ipotezele analizate

Condițiile meteorologice din momentul accidentului reprezintă un element important al anchetei.

În zonă erau prezente furtuni izolate, iar cu câteva minute înainte de coborârea fatală, avionul traversase o celulă de furtună mai puternică.

Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) emisese o avertizare privind fenomenele meteorologice periculoase pentru aeronave, cunoscută sub denumirea de convective SIGMET.

Deocamdată, nu există o concluzie oficială potrivit căreia furtuna ar fi provocat prăbușirea. Anchetatorii trebuie să stabilească dacă turbulențele, precipitațiile și acumulările de gheață au contribuit la pierderea controlului asupra aeronavei.

Formarea gheții pe aripi și pe alte suprafețe ale avionului reprezintă un risc major în aviație. Acest fenomen poate modifica proprietățile aerodinamice ale aeronavei și poate afecta capacitatea pilotului de a controla traiectoria și viteza.

În ianuarie 2024, Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) a emis o alertă de siguranță în care atrăgea atenția asupra pericolelor asociate formării gheții în timpul zborului.

Agenția a avertizat că gheața „poate îngreuna controlul traiectoriei de zbor și al vitezei aeronavei și poate împiedica avionul să mențină zborul la o altitudine constantă”.

Ce spun experții despre coborârea extrem de rapidă a avionului

Mary Schiavo, analistă CNN specializată în aviație și fost inspector general al Departamentului Transporturilor din SUA, a explicat că datele disponibile indică o pierdere gravă a controlului asupra aeronavei.

În opinia sa, înregistrările video realizate de camerele de bord ale automobilelor ar putea avea un rol important în reconstituirea ultimelor momente ale zborului.

„Aceasta nu este o coborâre controlată. Este o coborâre în care depășești, la propriu, viteza normală de coborâre a avionului. Depășești rata de coborâre. În acel moment, este clar că, indiferent ce s-a întâmplat, echipajul pierduse controlul aeronavei”, a explicat experta într-o intervenție la CNN.

Schiavo a mai atras atenția că viteza extremă de coborâre ar fi putut duce la desprinderea unor componente ale avionului. De asemenea, explozia produsă la impact ar fi putut distruge înregistratorul de zbor.

Nu se știe încă dacă aeronava avea la bord un înregistrator al convorbirilor din cabina de pilotaj, un dispozitiv care ar putea furniza informații importante despre deciziile echipajului și evoluția situației înainte de accident.

Reglementările FAA prevăd obligativitatea acestui echipament pentru aeronavele cu reacție și cu mai multe motoare operate comercial, contra cost.

Mărturiile martorilor: „Am auzit și am simțit bubuitura”

Locuitorii din apropierea zonei în care s-a produs accidentul au povestit momentele de panică provocate de impact și de explozie.

Andrew Mannino, unul dintre martorii evenimentului, a declarat pentru CNN că a simțit puternic bubuitura și că alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă imediat.

„Am auzit și am simțit bubuitura”, a declarat acesta. „Curentul electric s-a întrerupt imediat și nici acum nu a revenit.”

Martorul a mai spus că a observat un nor imens de fum după prăbușire și că în zonă se simțea un miros puternic de ars.

Acesta a descris imaginea de după accident drept una dramatică: „un nor negru uriaș ridicându-se în aer”.

Locul prăbușirii se află la aproximativ 6,4 kilometri sud de aeroportul din West Palm Beach și la circa 13 kilometri sud-vest de reședința Mar-a-Lago.

Președintele Donald Trump se afla în West Palm Beach în cursul zilei de duminică, însă aeronava prezidențială Air Force One decolase de pe aeroport cu puțin peste o oră înainte de producerea accidentului.

Ancheta FAA și NTSB: Al doilea cel mai grav accident aviatic din SUA în 2026

Administrația Federală a Aviației (FAA) și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) vor investiga împrejurările în care s-a produs tragedia din Florida.

Echipele NTSB urmau să ajungă la locul accidentului duminică și luni, iar autoritățile au anunțat organizarea unei conferințe de presă pentru luni.

Potrivit datelor NTSB, prăbușirea din Palm Beach reprezintă al doilea cel mai grav accident aviatic produs în Statele Unite în 2026, după cel din luna iunie, când 12 persoane au murit în urma prăbușirii unui avion utilizat pentru parașutism, în Butler, Missouri.

Totodată, accidentul de duminică este cel mai grav în care a fost implicat un avion de tip Learjet 60, conform informațiilor Fundației pentru Siguranța Zborului (Flight Safety Foundation).

Un alt accident grav în care a fost implicat acest model s-a produs în 2008, în Columbia, Carolina de Sud. Atunci, patru persoane au murit după ce un Learjet 60 care urma să zboare spre Los Angeles s-a prăbușit în timpul decolării.

Ce se știe despre avionul Learjet 60 prăbușit în Florida

Learjet 60 face parte din categoria aeronavelor private cu reacție, utilizate frecvent pentru transportul persoanelor înstărite, al oamenilor de afaceri și pentru zboruri charter.

Potrivit evidențelor FAA, avionul implicat în accident era înregistrat pe numele unei societăți cu răspundere limitată din Delaware. Aeronava apărea și în ofertele online pentru servicii de transport aerian charter.

Marca Learjet a devenit cunoscută în special după lansarea modelului Lear 23, conceput de Bill Lear în anii 1960. Aeronavele au câștigat rapid popularitate în rândul persoanelor cu venituri ridicate și al celebrităților.

Ulterior, producția a fost preluată de constructorul canadian Bombardier. Compania a renunțat la fabricarea unor aeronave Learjet noi în 2021, dar continuă să ofere servicii de suport pentru modelele aflate deja în exploatare.

Anchetatorii vor trebui să stabilească dacă problemele tehnice, condițiile meteorologice sau o combinație de factori au dus la pierderea controlului asupra avionului.

Răspunsurile ar putea veni după analizarea resturilor aeronavei, a înregistrărilor radio, a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere și a eventualelor dispozitive de înregistrare aflate la bord.