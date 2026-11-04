Dezvăluiri sfâșietoare din vestiar! Portarul care l-a lovit pe Jesus de Miguel trece prin momente cumplite

Clubul FC Andorra trece prin momente dramatice după decesul atacantului lui Tenerife, Jesús de Miguel, ce a avut loc în urma incidentului petrecut în timpul meciului dintre cele două echipe.

Fotbalistul a murit la 30 de ani Foto: X

În mijlocul valului de emoție și al anchetei aflate în desfășurare, jucătorii echipei Andorra au transmis mesaje de susținere atât familiei fotbalistului decedat, cât și portarului Jesús Owono, implicat în faza care a precedat tragedia.

Condoleanțele venite din partea colegilor

Lautaro Spatz, colegul de echipă al lui Owono, a publicat un mesaj amplu pe Instagram, în care a descris starea de șoc din vestiarul formației sale. „Există momente când fotbalul își pierde sensul. Momente care te marchează pentru totdeauna și te fac să realizezi cât de fragilă poate fi viața/ Ceea ce am trăit este ceva ce niciunul dintre noi nu va uita vreodată. O tragedie care ne-a lăsat complet distruși, fără cuvinte și cu o tristețe greu de explicat”, a transmis fotbalistul, potrivit The Standard.

Acesta a adresat primele gânduri familiei și apropiaților lui Jesús de Miguel. „În primul rând, vreau să transmit sincere condoleanțe și toată dragostea mea familiei, prietenilor și celor dragi lui Jesús, precum și tuturor fanilor din Tenerife și lumii fotbalului”, a scris Spatz.

„Owono nu ar fi vrut niciodată să rănească pe nimeni”

În mesajul său, jucătorul lui FC Andorra a vorbit și despre situația dificilă prin care trece portarul Jesús Owono, devenit ținta unor reacții dure pe rețelele sociale după incident

.„De ieri, întreaga echipă FC Andorra este șocată, devastată și profund afectată de ceea ce s-a întâmplat. Este o tragedie pe care nu ne-am imaginat niciodată că o vom trăi pe un teren de fotbal”, a continuat acesta.

Spatz a ținut să sublinieze că portarul este profund marcat de cele întâmplate și că nimeni din cadrul clubului nu îl consideră responsabil intenționat pentru tragedie.

„De asemenea, vreau să-i spun câteva cuvinte coechipierului și prietenului meu, care este profund afectat de cele întâmplate. Cei dintre noi care îl cunoaștem pe Owono știm ce fel de persoană este, cât de mult suferă acum și că nu ar fi avut niciodată intenția să rănească pe nimeni”, a afirmat el.

Fotbalistul a amintit că astfel de contacte fac parte din joc, însă de această dată consecințele au fost deosebit de tragice.

„În fotbal există astfel de evenimente dar nimeni nu își poate imagina că unul dintre ele s-ar putea termina cu consecințe atât de tragice”, a mai scris Spatz.

Fotbalul a făcut un pas înapoi în fața tragediei

În încheiere, jucătorul lui FC Andorra a transmis că rezultatele sportive au trecut complet în plan secund după moartea lui Jesús de Miguel.

„Astăzi, fotbalul nu mai contează. Tot ce ne rămâne de făcut este să transmitem condoleanțe, să arătăm respectul nostru deplin și să transmitem toată puterea noastră familiei și tuturor celor care suferă această pierdere cumplită. Odihnește-te în pace, Demi”, a încheiat Lautaro Spatz.

Mesajul a fost distribuit și comentat de numeroși suporteri și jucători, care și-au exprimat solidaritatea atât cu familia lui Jesús de Miguel, cât și cu cei afectați de tragedia care a șocat fotbalul spaniol.

Jesus de Miguel suferit un stop cardiac în ambulanță

Conform mai multor relatări din presa locală, citate de Agerpres, De Miguel a suferit un stop cardiac în ambulanţă, după ce a fost lovit în piept de portarul Jesse Owuono.

De Miguel fost resuscitat în drum spre Spitalul Universitar Nuestra Senora de la Candelaria. El era într-o stare stabilă, dar a rămas inconştient la secţia de urgenţă al spitalului. Ulterior, starea sa s-a înrăutăţit, iar medicii nu i-au mai putut salva viaţa. Decesul a fost anunțat în dimineața de 3 noiembrie, ora 08:00.

Jesus de Miguel (30 ani), născut la Madrid, s-a format ca jucător la Leganes şi a evoluat în cursul carierei sale la echipe din ligile inferioare spaniole. La tragedie a asistat și internaționalul român Enes Sali, care este legitimat la FC Andorra.