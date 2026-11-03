Identitatea pilotului avionului prăbușit în Florida a fost dezvăluită! Ce le-a transmis controlorilor înainte de tragedie

Noi informații ies la iveală, după tragedia aviatică produsă duminică în Florida, unde un avion privat de tip Learjet 60 s-a prăbușit aproape vertical, provocând moartea tuturor celor nouă persoane aflate la bord. A fost identificat pilotul aeronavei.

Foto: ASSOCIATED PRESS

Ce au descoperit autoritățile

Pilotul aeronavei a fost identificat drept Jeffrey Gregory, în vârstă de 55 de ani. Potrivit unei companii de aviație din Pennsylvania, citate de CBS, acesta a avut legături profesionale cu statul american, unde a lucrat pentru East Coast Jets în perioada 2016-2017.

Reprezentanții companiei au transmis un mesaj de condoleanțe după accident: „Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către familia lui Jeff, colegul său de echipaj, pasageri și toți cei afectați de această tragedie devastatoare”.

Conform informațiilor disponibile pe una dintre paginile sale de socializare, Gregory locuia în Gilbertsville, Pennsylvania.

Aeronava decolase din Austin, Texas, și se îndrepta către Bahamas atunci când a întâmpinat probleme în zbor. În ultimele conversații radio cu controlorii de trafic aerian, pilotul a raportat că aeronava se confrunta cu acumulări de gheață pe suprafața sa.

La un moment dat, Gregory le-a transmis controlorilor că „gestiona gheața”, înainte ca situația să se agraveze și echipajul să emită apeluri de urgență.

Accidentul s-a produs într-o zonă afectată de vreme severă, iar anchetatorii analizează dacă fenomenul de givraj și furtunile puternice au contribuit la pierderea controlului asupra aeronavei.

Pe lângă pilot, în cabină se afla și un copilot în vârstă de 20 de ani. Niciuna dintre cele nouă persoane aflate la bord nu a supraviețuit impactului, iar autoritățile americane continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate cauzele tragediei.

Ce spun experții despre posibilele cauze ale tragediei

La peste 20 de ore de la accidentul aviatic produs în Florida, în care un avion privat s-a prăbușit aproape vertical și a provocat moartea tuturor celor nouă persoane aflate la bord, autoritățile americane continuă investigațiile pentru a stabili cauzele tragediei.

Experții consultați de presa americană consideră că depunerile de gheață ar putea juca un rol esențial în producerea accidentului.

Steven Arroyo, fost comandant de zbor la United Airlines, a declarat că din comunicațiile radio reiese faptul că echipajul pierduse controlul asupra aeronavei.

La rândul său, Mary Schiavo, fost inspector în cadrul Departamentului Transporturilor din SUA, a explicat că acumulările severe de gheață pe aripi pot afecta portanța și pot provoca pierderea controlului asupra avionului.

„Acela nu era un avion care cobora, ci un avion aflat în picaj”, a precizat experta.

O altă ipoteză analizată de anchetatori vizează formarea gheții pe stabilizatorul orizontal din partea din spate a aeronavei, componentă esențială pentru menținerea echilibrului în zbor.