Cine erau pasagerii avionului privat prăbușit în Florida. Autoritățile au identificat victimele

O cursă privată care trebuia să fie o călătorie de vacanță s-a transformat într-o catastrofă aviatică în sudul Floridei. Rudele au început identificarea celor nouă persoane aflate la bordul aeronavei de tip Learjet 60, care s-a prăbușit duminică, 1 noiembrie 2026, în apropierea localității Greenacres.

Cine se afla în avionul privat care s-a prăbușit Foto: Instagram/arhivă

Avionul decolase din Austin, Texas, cu destinația Bahamas, însă s-a prăbușit violent în jurul orei locale 12:50, toți cei șapte pasageri și cei doi membri ai echipajului pierzându-și viața pe loc.

O familie cu doi copii mici și un alt cuplu au murit în urma tragediei

Rudele victimelor au confirmat că la bord se afla antreprenorul Adam Robinson (45 de ani), soția sa, Helen Sharp (40 de ani), copiii lor, Emma (4 ani) și Charlie (2 ani), alături de bona celor mici, Anita Maria Cetina.

În aceeași aeronavă călătoreau Rachael Reed și Charmi Fehr, un alt cuplu apropiat familiei, descriși de cei dragi drept persoane generoase, pline de bucurie și devotate construirii unei vieți împreună, potrivit USA Today.

Durerea apropiaților a fost rezumată într-un comunicat comun transmis după accident:

„Helen și Adam au avut o poveste de dragoste care va dăinui pentru totdeauna. Căldura, generozitatea și felul în care îi făceau pe oameni să se simtă bineveniți au atins atât de multe vieți. Pierderea lor va fi resimțită profund de toți cei care i-au iubit și pe care ei i-au iubit la rândul lor. Suntem profund recunoscători echipelor de intervenție, anchetatorilor și comunității din comitatul Palm Beach pentru grija lor, precum și tuturor celor care ne-au transmis mesaje de susținere. Gândurile noastre se îndreaptă și către familiile piloților, care trec prin această suferință alături de noi.”

Tatăl lui Helen, Dudley Sharp (70 de ani), a mărturisit pentru presa locală șocul suferit: „Este o lovitură cumplită. Am avut o fiică, soțul ei și doi nepoți în acel avion”, potrivit publicația Palm Beach Post.

Helen Sharp fondase firma de relații publice Influential PR în perioada în care a trăit la Buenos Aires, unde l-a întâlnit pe soțul său, familia păstrând legături puternice atât în Austin, cât și în Aspen, Colorado.

Nathalia Filgueiras, visul frânt al unui copilot de 20 de ani

La manșa aeronavei s-a aflat și Nathalia Gadelha Filgueiras, în vârstă de doar 20 de ani, identificată drept copilotul zborului fatal. Tânăra, care ar fi împlinit 21 de ani în luna ianuarie, era un talent precoce al aviației: obținuse licența de pilot privat încă din anii de liceu la West Boca Raton High School, cu sprijinul unei burse asigurate de Academia de Aviație din districtul școlar Palm Beach.

Cu aproximativ 1.300 de ore de zbor acumulate, Nathalia lucrase ca instructor de zbor în Fort Lauderdale înainte de a deveni pilot comercial în urmă cu nouă luni. Într-un interviu acordat pentru presa americană, mama tinerei, Camila, a făcut o confesiune sfâșietoare despre destinul fiicei sale:

„Mi-am dorit să-și trăiască visul, dar știam că tocmai acest vis avea să o îndepărteze de mine. Știam că un avion avea să mi-o ia. Am știut mereu, dar eram atât de mândră de ea. Știu că își trăia visul. Toată lumea era impresionată de ea. Au angajat-o pentru că știau cât de bine se descurca și cât de mult iubea ceea ce făcea.”

Autoritățile desfășoară în continuare cercetări pentru a determina circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul. Până la publicarea acestui articol, numele celorlalte opt victime nu fuseseră făcute publice oficial.