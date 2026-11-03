 Cine erau pasagerii avionului privat prăbușit în Florida. Autoritățile au identificat victimele
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Cine erau pasagerii avionului privat prăbușit în Florida. Autoritățile au identificat victimele

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O cursă privată care trebuia să fie o călătorie de vacanță s-a transformat într-o catastrofă aviatică în sudul Floridei. Rudele au început identificarea celor nouă persoane aflate la bordul aeronavei de tip Learjet 60, care s-a prăbușit duminică, 1 noiembrie 2026, în apropierea localității Greenacres. 

Cine se afla în avionul privat care s-a prăbușit
Cine se afla în avionul privat care s-a prăbușit Foto: Instagram/arhivă

Avionul decolase din Austin, Texas, cu destinația Bahamas, însă s-a prăbușit violent în jurul orei locale 12:50, toți cei șapte pasageri și cei doi membri ai echipajului pierzându-și viața pe loc.

O familie cu doi copii mici și un alt cuplu au murit în urma tragediei 

Rudele victimelor au confirmat că la bord se afla antreprenorul Adam Robinson (45 de ani), soția sa, Helen Sharp (40 de ani), copiii lor, Emma (4 ani) și Charlie (2 ani), alături de bona celor mici, Anita Maria Cetina.

În aceeași aeronavă călătoreau Rachael Reed și Charmi Fehr, un alt cuplu apropiat familiei, descriși de cei dragi drept persoane generoase, pline de bucurie și devotate construirii unei vieți împreună, potrivit USA Today.

Durerea apropiaților a fost rezumată într-un comunicat comun transmis după accident:

Helen și Adam au avut o poveste de dragoste care va dăinui pentru totdeauna. Căldura, generozitatea și felul în care îi făceau pe oameni să se simtă bineveniți au atins atât de multe vieți. Pierderea lor va fi resimțită profund de toți cei care i-au iubit și pe care ei i-au iubit la rândul lor. Suntem profund recunoscători echipelor de intervenție, anchetatorilor și comunității din comitatul Palm Beach pentru grija lor, precum și tuturor celor care ne-au transmis mesaje de susținere. Gândurile noastre se îndreaptă și către familiile piloților, care trec prin această suferință alături de noi.”

Tatăl lui Helen, Dudley Sharp (70 de ani), a mărturisit pentru presa locală șocul suferit: „Este o lovitură cumplită. Am avut o fiică, soțul ei și doi nepoți în acel avion”, potrivit publicația Palm Beach Post.

Helen Sharp fondase firma de relații publice Influential PR în perioada în care a trăit la Buenos Aires, unde l-a întâlnit pe soțul său, familia păstrând legături puternice atât în Austin, cât și în Aspen, Colorado.

Nathalia Filgueiras, visul frânt al unui copilot de 20 de ani

La manșa aeronavei s-a aflat și Nathalia Gadelha Filgueiras, în vârstă de doar 20 de ani, identificată drept copilotul zborului fatal. Tânăra, care ar fi împlinit 21 de ani în luna ianuarie, era un talent precoce al aviației: obținuse licența de pilot privat încă din anii de liceu la West Boca Raton High School, cu sprijinul unei burse asigurate de Academia de Aviație din districtul școlar Palm Beach.

Cu aproximativ 1.300 de ore de zbor acumulate, Nathalia lucrase ca instructor de zbor în Fort Lauderdale înainte de a deveni pilot comercial în urmă cu nouă luni. Într-un interviu acordat pentru presa americană, mama tinerei, Camila, a făcut o confesiune sfâșietoare despre destinul fiicei sale:

„Mi-am dorit să-și trăiască visul, dar știam că tocmai acest vis avea să o îndepărteze de mine. Știam că un avion avea să mi-o ia. Am știut mereu, dar eram atât de mândră de ea. Știu că își trăia visul. Toată lumea era impresionată de ea. Au angajat-o pentru că știau cât de bine se descurca și cât de mult iubea ceea ce făcea.

Autoritățile desfășoară în continuare cercetări pentru a determina circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul. Până la publicarea acestui articol, numele celorlalte opt victime nu fuseseră făcute publice oficial.

Ghid de cumpărături

banner bairam pSd jpg
#Exclusiv Click!
Rochiile și blănurile doamnelor din PSD, sub lupa designerilor: „Nu e chinchilla, e iepure!” Cât costă, de fapt, rochia cu oglinzi a Olguței Vasilescu? Vedete românești
Cum primește sărbătorile de iarnă Dana Săvuică
Dana Săvuică, din nou fericită în dragoste! Cum arată relația pe care o trăiește după divorț și ce calități apreciază la iubitul ei: „Am pus toate cărțile pe masă de la început” Vedete românești
image
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în ruină într-un loc în care elevii vin și din comunele vecine adevarul.ro
image
Ce sunt alegerile de la jumătatea mandatului în SUA? Ghid explicativ adevarul.ro

Parteneri

image
Pădurariu vs Macalou, duel „delicios” la Cluj! Unde a greșit perla pe care Gigi Becali visează 40 de milioane de euro www.fanatik.ro
image
Planta uitată de fermierii români care poate aduce bani frumoşi. Se valorifică de la seminţe până la tulpină observatornews.ro
image
Românul care a făcut Therme la București construiește acum Therme și la Manchester. Va fi cel mai mare complex de wellbeing din lume www.antena3.ro
image
Corina Drăgotescu, corespondență din SUA, în ziua alegerilor: Visul american ajunge coșmarul american www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Cum arată acum „fata de mingi” care l-a năucit pe Nadal. Ce face pentru bani, la 38 de ani as.ro
image
Din ce bani trăiește Liviu Dragnea acum. Averea pe care o avea fostul lider PSD înainte de a fi închis playtech.ro
image
Câte bilete s-au vândut la Universitatea Craiova – Egnatia! Dezinteres neașteptat www.fanatik.ro
image
Am aflat primii 2 Faimoși de la Survivor 2027: Adi Mutu și.. www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște... www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Kate a păcălit privirile cu o ținută care pare formată din două piese! Trucul fashion al Prințesei de Wales, perfect pentru eleganța regală okmagazine.ro
image
Nu degeaba e ... Scorpion! Regele Charles, scos din minți de o umbrelă. Ieșirile sale nervoase sunt bine cunoscute, o certa și pe Prințesa Diana okmagazine.ro
image
Credințele supranaturale ale oamenilor din Evul Mediu: de la elfi și zâne la răpiri și morți-vii historia.ro
image
#Istoria unui tablou
Știați că la Muzeul de Artă din Iași se află un peisaj care surprinde vechea capitală a Moldovei în anul 1842? historia.ro
image png
Alertă în supermarketurile din România! Frigiderele din șase magazine ale aceluiași lanț au ajuns la temperaturi extreme. DNSC investighează un posibil atac cibernetic Național
semafor istock jpg
Schimbare majoră la semafoare într-o țară în care locuiesc sute de mii de români. Șoferii trebuie să respecte noile reguli: „O modificare importantă pentru a proteja pietonii” Internațional
cânepa jpg
O plantă ignorată de fermierii români poate aduce un mare profit. Cum se valorifică în întregime Național
Talon de pensie / Foto: Facebook / Marius Constantin Budăi
Ce pensionari vor primi taloane de pensie mov cu cod QR din noiembrie 2026. Cum pot folosi noul document și ce beneficii le-ar putea aduce Național
cautarea în Munții Poiana Ruscă jpg
Alertă în Munții Poiana Ruscă! O familie de turiști germani, căutată în toiul nopții. Unde au fost găsiți Național
Benzinărie - motorina - combustibil FOTO Mediafax
Prețurile la pompă marți, 3 noiembrie 2026. Cât plătesc șoferii pentru un litru de benzină și motorină în marile orașe Național
ploi vijelii si grindina in jumatate de tara meteorologii au emis cod galben si anunta o schimbare radicala a vremii 999200 webp
Vremea se schimbă radical pe 3 noiembrie! Ploi torențiale în sudul țării, rafale de până la 70 km/h și ninsori la munte. Cod roșu în Constanța! Național
postul craciunului jpeg
Postul Crăciunului 2026. Ce alimente au voie să consume credincioșii și la ce produse trebuie să renunțe timp de 40 de zile Fapt divers
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net