 Avionul care a ucis nouă persoane în Florida s-a prăbușit ca o rachetă. Ce spun experții despre posibilele cauze ale tragediei
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Avionul care a ucis nouă persoane în Florida s-a prăbușit ca o rachetă. Ce spun experții despre posibilele cauze ale tragediei

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La peste 20 de ore de la accidentul aviatic produs în Florida, în care un avion privat s-a prăbușit aproape vertical și a provocat moartea tuturor celor nouă persoane aflate la bord, autoritățile americane continuă investigațiile pentru a stabili cauzele tragediei.

Avionul care a ucis nouă persoane în Florida s-a prăbușit ca o rachetă
Avionul care a ucis nouă persoane în Florida s-a prăbușit ca o rachetă Foto: ASSOCIATED PRESS

Cum s-a produs incidentul din Florida

Avionul privat de tip Learjet 60 efectua un zbor din Texas către Bahamas atunci când a pierdut brusc altitudine și s-a prăbușit în apropierea unui parc de rulote din Florida. Impactul a fost urmat de o explozie puternică, iar aeronava s-a dezintegrat aproape complet.

Datele furnizate de Flightradar24 arată că, în ultimele momente ale zborului, avionul cobora cu o viteză estimată la aproape 10.000 de metri pe minut, echivalentul a aproximativ 585 km/h, potrivit Observator News.

În mod miraculos, nicio persoană aflată la sol nu a fost rănită, deși autoritățile au decis evacuarea a aproximativ 600 de locuitori din zonă.

Apelul disperat al pilotului

Înregistrările comunicațiilor dintre echipaj și controlorii de trafic aerian oferă primele indicii despre ce s-ar fi întâmplat la bord.

Potrivit acestora, echipajul raportase formarea gheții pe suprafața aeronavei și turbulențe moderate. Piloții au solicitat permisiunea de a urca la aproximativ 11.000 de metri altitudine, cel mai probabil în încercarea de a evita zona de furtună.

La scurt timp după această manevră, avionul a început însă să piardă altitudine într-un ritm alarmant și a intrat într-un viraj pronunțat spre dreapta.

Mai puțin de un minut mai târziu, o voce feminină din cabină a transmis apelul de urgență Mayday, avertizând că aeronava coboară cu aproximativ 6.000 de metri pe minut.

„Coborâm cu 20.000 de picioare pe minut. O să ne prăbușim la sol. O să murim!”, a transmis pilotul înainte ca legătura radio să fie întreruptă.

Gheața și furtuna, principalele ipoteze analizate

Experții consultați de presa americană consideră că depunerile de gheață ar putea juca un rol esențial în producerea accidentului.

Steven Arroyo, fost comandant de zbor la United Airlines, a declarat că din comunicațiile radio reiese faptul că echipajul pierduse controlul asupra aeronavei.

La rândul său, Mary Schiavo, fost inspector în cadrul Departamentului Transporturilor din SUA, a explicat că acumulările severe de gheață pe aripi pot afecta portanța și pot provoca pierderea controlului asupra avionului.

„Acela nu era un avion care cobora, ci un avion aflat în picaj”, a precizat experta.

O altă ipoteză analizată de anchetatori vizează formarea gheții pe stabilizatorul orizontal din partea din spate a aeronavei, componentă esențială pentru menținerea echilibrului în zbor.

O furtună care s-a dezvoltat extrem de rapid

Specialiștii în meteorologie atrag atenția că aeronava zbura în apropierea unei furtuni puternice, care s-ar fi intensificat într-un interval foarte scurt.

Meteorologul Chris Michaels a explicat că norii de furtună au crescut de la aproximativ 6.000 la 12.000 de metri în doar 15 minute. Astfel, altitudinea spre care piloții încercau să urce pentru a evita vremea severă ar fi putut fi deja afectată de condiții periculoase.

Potrivit experților, una dintre întrebările-cheie ale anchetei este de ce avionul a ajuns atât de aproape de nucleul furtunii și dacă piloții mai aveau posibilitatea de a o evita în momentul în care au realizat gravitatea situației.

Teorii ale conspirației apărute pe internet

Imaginile dramatice surprinse în momentul prăbușirii au generat milioane de vizualizări pe rețelele sociale și au alimentat numeroase teorii ale conspirației.

Unele postări au susținut, fără dovezi, că aeronava s-ar fi îndreptat spre reședința lui Donald Trump de la Mar-a-Lago și ar fi fost doborâtă de sistemele de securitate. Alte teorii au sugerat că nu ar fi fost vorba despre un avion, ci despre o rachetă, în timp ce alte mesaje au atribuit accidentul unui presupus atac cibernetic sau unor erori provocate de inteligența artificială.

Până în prezent, anchetatorii nu au prezentat dovezi care să susțină aceste afirmații, iar investigația oficială este în plină desfășurare.

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