 Cauza morții lui Jesús de Miguel, stabilită de medici. Ce au descoperit legiștii după tragedia de pe teren
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Cauza morții lui Jesús de Miguel, stabilită de medici. Ce au descoperit legiștii după tragedia de pe teren

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Au apărut primele informații cu privire la autopsia atacantului Jesús de Miguel. Acesta a murit la spital marți dimineață, pe 3 noiembrie, la doar câteva ore după ce a fost lovit în timpul meciului dintre Tenerife și FC Andorra, de portarul Jesús Owono. Ce spun medicii legiști.

Jesús de Miguel.
Jesús de Miguel. Foto: Instagram

Cauza decesului fotbalistului Jesús de Miguel: ce arată autopsia

Cauza decesului lui Jesús de Miguel, fotbalistul spaniol care a murit după ce s-a ciocnit cu portarul echipei adverse în timpul unui meci, a fost stabilită de către medici. Atacantul echipei CD Tenerife s-a prăbușit pe teren după ce portarul echipei FC Andorra, Jesús Owono, l-a lovit cu genunchiul în piept spre finalul meciului disputat luni, 2 noiembrie.

Clubul din Insulele Canare a anunțat marți, 3 noiembrie, că jucătorul a murit la spital în jurul orei locale 8:00 în acea dimineață.

Institutul de Medicină Legală și Științe Forensice (IMLCF) din Santa Cruz de Tenerife a anunțat în raportul preliminar al autopsiei că De Miguel a murit în urma unui „traumatism toracic accidental”, potrivit publicațiilor locale El Día și Canarias7.

IMLCF a efectuat autopsia după moartea sa, marți, potrivit El Día , și a înaintat concluziile anchetatorilor care se ocupă de acest caz. Poliția Națională a Spaniei a confirmat anterior că a fost deschisă o anchetă.

Arbitrul meciului a menționat în raportul întocmit după partidă că Owono a folosit „forță excesivă” în timp ce el și De Miguel s-au luptat pentru minge, mai scrie presa spaniolă. Autopsia a constatat că traumatismul toracic este o „cauză compatibilă cu moartea” atacantului, dar rezultatele mai multor teste, inclusiv rapoartele toxicologice, sunt încă în așteptare, a menționat publicația.

Judecătorul investighează, de asemenea, tratamentul medical primit de jucător după ce acesta s-a prăbușit și evenimentele care au avut loc în timp ce era transferat la spital, pe fondul unor relatări conform cărora ar fi suferit un stop cardiac în ambulanță.

Mesajul portarului Jesús Owono

În dimineața zilei de miercuri, 4 noiembrie, portarul Jesús Owono a făcut primele declarații, ărin intermediul clubului său, FC Andorra, cu privire la tragedie. Acesta a afirmat că îi este foarte greu să se împace cu ceea ce s-a întâmplat.

„Acestea sunt cele mai dificile zile din viața mea. Îmi este greu să găsesc cuvintele și îmi este foarte greu să procesez ceea ce s-a întâmplat. Știu că vor exista multe întrebări la care va trebui să răspund și voi înfrunta tot ceea ce va urma cu cel mai mare respect.

Dar, în acest moment, sincer, nu mă pot gândi la nimic altceva în afară de Jesus și de durerea prin care trecem. Odihnește-te în pace, Jesus”, a transmis portarul celor de la FC Andorra.

Ce se întâmplă cu portarul care a declanșat tragedia

În urma tragediei, FC Andorra și-a amânat următorul meci de campionat, însă a organizat un antrenament la care Owono nu a participat. Potrivit FourFourTwo, Jesus Owono ar putea ajunge în spatele gratiilor. Pe lângă o suspendare pe viață în fotbal, Owono s-ar putea alege și cu o pedeapsă cu închisoare, având în vedere că speța a fost preluată de Secția de Omucideri din cadrul poliției.  

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