Doliu în lumea sportului! Jucătorul de rugby Hyron Andrews a murit la doar 31 de ani, cu o zi înainte de meci

Este doliu în lumea sportului după ce Hyron Andrews, jucătorul sud-african de rugby, a murit la doar 31 de ani. Acesta a fost găsit inconștient în duș, cu o zi înainte de meci. Tragedia a avut loc în Franța.

A murit Hyron Andrews, jucător de rugby. Foto: Facebook

Hyron Andrews, jucătorul echipei Lions, a murit subit în Franța, unde se pregătea pentru un meci din Champions Cup. Sâmbătă, 17 octombrie, ar fi trebuit să joace împotriva celor de la La Rochelle.

Jucător de rugby de doar 31 de ani, găsit mort în hotel

Hyron Andrews a murit după ce i s-a făcut rău și s-a prăbușit în cabina de duș a băii hotelului în care era cazată echipa sa. Hotelul se afla pe Ile de Ré, o insulă de pe coasta de vest a Franței. Serviciile de urgență au fost chemate în jurul orei 10.00 și i-au acordat primul ajutor, scrie skysports.com.

Sportivul se afla în stop cardio-respirator, iar încercările de a-l resuscita au fost în zadar. Hyron Andrews era tatăl a doi copii. Directorul executiv al echipei Lions, Rudolf Straeuli, a transmis un mesaj de condoleanțe.

„Suntem îndurerați de trecerea în neființă a lui Hyron. Nu a fost doar un jucător de rugby talentat, ci și un membru prețuit al familiei noastre Lions, alăturându-se recent în acest nou sezon.

În numele președintelui consiliului de administrație, Altmann Allers, și al tuturor celor de la Lions, transmit cele mai sincere condoleanțe lui Maiglin, fiilor lor tineri, Hendrix și Emerson, și întregii familii Andrews. Suntem alături de ei în durerea lor și ne vom aminti de Hyron cu mare afecțiune și respect”, a transmis Straeuli.

Meciul se va juca oricum

Meciul de azi se va desfășura conform programului stabilit, fiind disputat în memoria acestuia. Reprezentanții echipei Lions au transmis și ei un comunicat în urma acestei tragedii.

„Această veste devastatoare a trimis unde de șoc în comunitatea internațională de rugby. Fostul atacant al echipelor Sharks și Sale Sharks a fost un membru valoros al familiei Lions, iar pierderea sa va fi resimțită profund de coechipierii, antrenorii, suporterii și toți cei care au avut privilegiul să-l cunoască”, se arată în comunicat.

Hyron Andrews a jucat înainte pentru Sale Sharks, alăturându-se echipei în anul 2024 cu un contract pe termen scurt. Cu toate acestea, a obținut o prelungire a acestuia și a avut, în total, 45 de apariții în cadrul acestei echipe. Andrews a reprezentat Africa de Sud la nivel de tineret, dar nu a jucat niciodată pentru echipa sa națională de seniori. Reprezentanții clubului au publicat și ei un mesaj cu privire la această tragedie.

„Hyron a fost un membru foarte iubit al echipei în timpul petrecut alături de noi și toți cei de la club vor să transmită dragostea, gândurile și condoleanțele sincere soției sale, Maighlin, băieților lor frumoși, restului familiei și prietenilor săi și tuturor celor de la Lions Rugby.”