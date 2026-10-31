 Doliu în muzică! Un fost reprezentant la Eurovision a murit la 64 de ani
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VideoDoliu în muzică! Un fost reprezentant la Eurovision a murit la 64 de ani

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Comunitatea Eurovision este în doliu după moartea cântărețului și compozitorului Eddie Friel. Artistul, care a reprezentat Irlanda la ediția din 1995 a celebrului concurs muzical, s-a stins din viață la vârsta de 64 de ani. Potrivit presei internaționale, acesta suferea de o boală incurabilă.

Interpretul piesei „Dreamin’” locuia de ceva timp în Innsbruck, Austria, însă a rămas o figură cunoscută în muzica irlandeză. Familia și apropiații îi deplâng acum dispariția.

„Eddie va fi regretat și amintit cu drag de către surorile sale, cumnații, nepoatele, nepoții, rudele apropiate și prieteni. Fie ca sufletul său blând să se odihnească în pace”, a fost mesajul transmis de familia artistului.

Eddie Friel a reprezentat Irlanda la Eurovision în 1995

În martie 1995, Eddie Friel a câștigat selecția națională organizată la Opera din Cork, unde a concurat alături de alți șapte artiști. A fost ales de zece jurii regionale cu piesa „Dreamin’”, compusă de Richard Abbott și Barry Woods.

La concursul desfășurat în acel an la Point Theatre din Dublin, interpretul s-a clasat pe locul 14. Rezultatul a pus capăt seriei de trei victorii consecutive obținute de Irlanda la Eurovision.

După participarea la competiție, Friel a continuat să lanseze muzică sub propriul nume și să susțină concerte. Născut în Belfast și crescut în Donegal, acesta și-a început cariera în 1986, când a lucrat ca profesor de muzică. A renunțat însă la catedră după un an pentru a se dedica interpretării și compoziției.

A cântat în baruri cu pian și în localuri din Irlanda, iar primele proiecte muzicale l-au purtat inclusiv în Canada și în mai multe țări europene. De-a lungul carierei, a fost director muzical la Belfast Arts Theatre și a realizat aranjamente pentru o companie de balet din Scoția.

A colaborat cu Van Morrison

Unul dintre momentele importante ale carierei sale a fost colaborarea cu Van Morrison, alături de care a cântat în turnee în calitate de pianist.

Eddie Friel a contribuit și la albumul dublu „Hymns to the Silence”, lansat de Van Morrison în 1991. Artistul a interpretat la pian, orgă și sintetizator mai multe piese de pe materialul discografic.

A cântat la pian în melodiile „I’m Not Feeling It Anymore”, „I Can’t Stop Loving You” și „Green Mansions”. De asemenea, a împărțit partitura de orgă cu Georgie Fame în piesa care dă numele albumului și a cântat la sintetizator în „Be Thou My Vision”, melodie la care au participat și membrii trupei The Chieftains.

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