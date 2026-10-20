Cea mai curajoasă solistă de muzică populară! Cântă în mini, la 57 de ani: „Sunteți invidioase!” Verdictul dur al stiliștilor

Are 57 de ani, dar nici că-i pasă! Recent, Stana Izbașa, solistă de muzică populară și de petrecere, din zona Banatului, a amuțit nuntașii, când și-a făcut apariția în ringul de dans într-o rochie extrem de scurtă, de discotecă. Internauții s-au împărțit în două tabere. În timp ce unii îi laudă picioarele, încă frumoase, de fotomodel, alții susțin că îi lipsește cu desăvârșire decența. Exclusiv pentru Click!, designerul Florin Burescu îi oferă artistei câteva sfaturi vestimentare, pentru un look potrivit, totuși, vârstei din buletin.

1/4 Stana Izbașa în ținută de costum popular, dar și de petreceri Foto: foto: Facebook

A cântat la o nuntă în rochie mini. Nuntașii au amuțit

Stana Izbașa este însă vestită pentru nonconformismul vestimentar. Deși are 57 de ani, solista de muzică populară încă păstrează în garderobă ținutele sexy, decoltate și mini, pe care adesea le poartă la petreceri. Zilele trecute, a amuțit un întreg local, când și-a făcut apariția, în fața nuntașilor, într-o rochie care de-abia îi acoperea posteriorul.

Florin Burescu, stilist: „Odată cu vârsta, ar trebui să ne adaptăm cerințelor. Există o etică”

Exclusiv pentru Click!, stilistul Florin Burescu a dorit să le atragă atenția tuturor artistelor că aceste ținute nu le mai reprezintă de ani buni și că ar trebui să se îmbrace în acord cu vârsta reală, în semn de respect față de public:

„Stana Izbașa a fost tot timpul excentrică, exuberantă, mereu și-a dorit mai mult decât alți artiști. Nu am fost însă niciodată fanul stilului ei vestimentar. Din păcate, solista a rămas în perioada aceea de glorie, de la începutul anilor 2000, inclusiv cu încălțările, ținutele și coafurile, toate au fost la modă atunci.

„La peste 50 de ani, nu mai pui și mini și paiete și decolteu”

Este o artistă foarte apreciată, trebuie să recunoaștem că are o voce foarte bună, a reușit să răzbată singură în lumea grea a artiștilor, dar din punct de vedere vestimentar nu a excelat.

Să înțelegem că, în momentul în care am trecut de o vârstă, chiar și ca artist, chiar dacă trupul încă parcă ți-ar mai permite să mai porți și mini și decolteu, trebuie să ținem cont de etică. Dacă pui și paiete și mini și decolteuri, la peste 50 de ani, nu e deloc indicat, din punct de vedere stilistic. Odată cu vârsta, ar trebui să ne adaptăm cerințelor!”

Reacția internauților „cârcotași”: „Lipsesc eleganța, decența și respectul față de cei prezenți, față de nuntași”

Iar internauții s-au împărțit în două tabere. Unii au criticat-o aspru, alții i-au admirat curajul de a îmbrăca ținute potrivite mai degrabă unor puștoaice:

„Este lipsă de respect față de invitați. Ținuta arată bine, este adevărat, dar, totuși, vârsta își spune cuvântul. Păcat de voce, păcat de prestația ei”.

„Îți stă foarte rău în rochia aia, ești o femeie frumoasă și cânți minunat, dar lipsesc eleganța, decența și respectul față de cei prezenți, față de nuntași. Păcat. Fiecare vârstă are vremea ei. Fiecare eveniment are valoare lui”, „Nici vorbă de invidie sau de gelozie. Este nuntă, nu concertul lui Celine Dion, la Paris. Este o cântăreață fără egal, nimic de spus. Dar eleganța trebuie să primeze, la un eveniment important”.

„Hainele nu au vârstă”

Alții au și lăudat-o, admirându-i corpul de invidiat:

„E cam scurtă rochia, dar arată impecabil la vârsta ei, femeile-s cam invidioase! Hainele nu au vârstă! Arată super! Picioare de fotomodel!”, Fiecare se îmbracă așa cum vrea, invidie mare are lumea pe ea, dar nu ajunge nimeni ca ea. Felicitări!”.

Stana Izbașa: „Nu am avut timp să mă mărit”

În urmă cu ceva vreme, Stana Izbașa povestea despre viața personală, pe contul de Facebook. A explicat și de ce nu s-a căsătorit niciodată, în ciuda notorietății și a frumuseții:

„Nu am avut timp să mă mărit până acum. Luptând de una singură, și în carieră, și în viața de zi cu zi, nu m-am mai gândit la altceva. Acum mi-am făcut o casă și sunt mai relaxată.

Dacă mă va cere cineva de soție și voi considera că merită să-mi fie soț, voi accepta. Cel mai mult doare atunci când ești dezamăgit de persoana despre care ai crezut că nu te va răni niciodată”.