Tarte cu zmeură – delicate și parfumate
Tartele cu zmeură sunt un desert în care gustul dulce al cremei se îmbină perfect cu aroma ușor acrișoară a zmeurei proaspete.
Ingrediente
Pentru crustă
150 g migdale
100 g curmale fără sâmburi
1 lingură ulei de cocos
1 praf de sare
Pentru cremă
200 g caju (hidratat 4 ore)
100 ml lapte de cocos
70 ml sirop de agave sau de arțar
1 linguriță extract de vanilie
zeama de la ½ lămâie
50 ml ulei de cocos topit
Pentru stratul de zmeură
150 g zmeură proaspătă
2 linguri sirop de agave
1 linguriță semințe de chia
Pentru decor
zmeură proaspătă frunze de mentă
petale de trandafir
Mod de preparare
Pentru crustă, mărunțești migdalele în robotul de bucătărie. Adaugi curmalele, uleiul de cocos și sarea. Mixezi până obții o compoziție lipicioasă pe care o pui într-o formă de inimă și presezi bine. Dai la congelator 30 de minute.
Pentru cremă, scurgi cajuul hidratat și îl mixezi cu laptele de cocos, siropul de agave, vanilia și zeama de lămâie. Adaugi uleiul de cocos și mixezi până devine o cremă fină. Torni crema peste crustă și dai la congelator o oră.
Pasezi zmeura cu siropul de agave și adaugi semințele de chia. Lași 10 minute să se îngroașe. Întinzi stratul peste cremă și pui în congelator 2 ore.
Scoți cu 15 minute înainte de servire. Decorezi cu zmeură proaspătă, caju, frunze de mentă și petale de trandafir uscate.