 Tarte cu zmeură – delicate și parfumate
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Tarte cu zmeură – delicate și parfumate

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Tartele cu zmeură sunt un desert în care gustul dulce al cremei se îmbină perfect cu aroma ușor acrișoară a zmeurei proaspete.

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Ingrediente

Pentru crustă

150 g migdale

100 g curmale fără sâmburi

1 lingură ulei de cocos

1 praf de sare

Pentru cremă

200 g caju (hidratat 4 ore)

100 ml lapte de cocos

70 ml sirop de agave sau de arțar

1 linguriță extract de vanilie

zeama de la ½ lămâie

50 ml ulei de cocos topit

Pentru stratul de zmeură

150 g zmeură proaspătă

2 linguri sirop de agave

1 linguriță semințe de chia

Pentru decor

zmeură proaspătă frunze de mentă

petale de trandafir

Mod de preparare

Pentru crustă, mărunțești migdalele în robotul de bucătărie. Adaugi curmalele, uleiul de cocos și sarea. Mixezi până obții o compoziție lipicioasă pe care o pui într-o formă de inimă și presezi bine. Dai la congelator 30 de minute.

Pentru cremă, scurgi cajuul hidratat și îl mixezi cu laptele de cocos, siropul de agave, vanilia și zeama de lămâie. Adaugi uleiul de cocos și mixezi până devine o cremă fină. Torni crema peste crustă și dai la congelator o oră.

Pasezi zmeura cu siropul de agave și adaugi semințele de chia. Lași 10 minute să se îngroașe. Întinzi stratul peste cremă și pui în congelator 2 ore.

Scoți cu 15 minute înainte de servire. Decorezi cu zmeură proaspătă, caju, frunze de mentă și petale de trandafir uscate.

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