 Trucul de numai 2 secunde care te scapă de condensul de pe geamuri. Ce trebuie să faci în fiecare zi
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Trucul de numai 2 secunde care te scapă de condensul de pe geamuri. Ce trebuie să faci în fiecare zi

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Pe măsură ce ne apropiem tot mai mult de iarnă, problema condensului apărut pe ferestre devine tot mai serioasă, iar românii din întreaga țară caută o metodă care să-i ajute să țină situația sub control. Din fericire, există un truc de numai două secunde care ne poate ajuta să scăpăm de condens.

Condensul poate favoriza apariția mucegaiului
Condensul poate favoriza apariția mucegaiului Foto: pexels

Vremea din țara noastră devine tot mai rece, iar acest lucru înseamnă că vom începe deja să observăm prezența condensului pe geamurile din casa noastră. Din păcate, acest condens nu numai că are un aspect inestetic, dar, dacă este lăsat prea mult timp, umiditatea ridicată poate favoriza apariția mucegaiului. Din fericire, potrivit express.co.uk, există o metodă simplă la care putem apela pentru a scăpa de problemă.

Practic, potrivit jurnalistei britanice Nicola Roy, cel mai simplu lucru pe care îl putem face pentru a scăpa de condens este să aerisim corect camera.

Camerele trebuie aerisite corect

Deși poate părea banal, o cameră aerisită corect are un risc mult mai mic de a se confrunta cu problema condensului sau chiar și a mucegaiului.

„Ventilarea este absolut esențială pe tot parcursul anului, dar mai ales în lunile de toamnă și iarnă. Mucegaiul se dezvoltă cu precădere în această perioadă a anului, deoarece are nevoie de condiții calde, umede și întunecate pentru a supraviețui. Atunci când ținem încălzirea pornită în locuință, fără să permitem aerului proaspăt să pătrundă, creăm condițiile ideale pentru apariția și dezvoltarea mucegaiului”, a spus experta, conform sursei citate.

Un truc simplu poate fi de mare ajutor

Momentul precis din zi în care trebuie să aerisim camera nu are nicio importanță, iar acest truc nu numai că ne ajută să scăpăm de condensul acumulat pe geamuri, dar ne va ajuta să ne bucurăm de un aer mult mai curat în casă.

În plus, nu este nevoie să lăsăm geamul deschis pentru prea mult timp, mai ales atunci când temperaturile deja coboară spre valori foarte reci.

„O altă măsură simplă, dar eficientă, pe care o aplic mereu este să mă asigur că țin perdelele deschise pe tot parcursul zilei. Astfel, lumina naturală a zilei ajută la menținerea geamurilor cât de cât calde, împiedicând totodată formarea condensului pe suprafața acestora. Știm cu toții că, dacă nu este îndepărtat la timp, condensul favorizează apariția mucegaiului”, mai spune Nicola Roy, conform sursei citate.

Practic, aceste trucuri aparent banale pot fi, de fapt, mult mai utile decât am crede.

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