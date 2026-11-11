Cum arată apartamentul în care a locuit Trîmbițașu: „Câți așteptau să-ți vadă casa!” Imagini din locuința agentului imobiliar

Cunoscut de milioane de internauți pentru stilul inconfundabil, direct și adesea critic prin care prezintă locuințele altora pe rețelele sociale, agentul imobiliar Șerban Trîmbițașu a decis să satisfacă în sfârșit curiozitatea comunității sale.

Ce se ascunde în spatele ușii apartamentului lui Trîmbițașu? Foto: facebook

Este vorba despre căminul în care a trăit ani la rând alături de familie, situat la etajul 5 al unui bloc cu 10 etaje, o proprietate optimizată la maximum pentru nevoile unei familii cu copii, scoasă acum la vânzare pentru suma de 92.500 de euro.

Dormitor cu dressing separat și electrocasnice indispensabile: „Fără de care nu poți trăi”

Turul video începe cu dormitorul matrimonial, o încăpere luminoasă, aerisită și minimalist mobilată, dominată de un pat generos cu tăblie tapițată de culoare închisă, flancat de noptiere albe și un corp de iluminat modern.

Îmbrăcat elegant, la costum bej cu vestă și cravată, Trîmbițașu inspectează atent fiecare unghi. În dormitor atrage atenția o încăpere dedicată exclusiv garderobei: un dressing de tip walk-in, compartimentat inteligent cu rafturi albe până la tavan, bare de haine, sertare integrate și un coș împletit pentru rufe, eliminând nevoia unor dulapuri masive care să sufoce camera.

„Aici a fost bucătăria și am transformat-o în dressing, iar unde era balconul am încropit o bucătărie micuță, cochetă, dotată cu mașină de spălat vase, frigiderul igienizat, plită.”

În zona de bucătărie, accentul a fost pus pe utilitatea practică zilnică. Agentul insistă pe prezența mașinii de spălat vase Beko, montată sub blatul cu textură de lemn, catalogând-o drept un echipament de bază „fără de care nu poți trăi” într-o gospodărie modernă.

În zona de dining sau living compact apare o masă rotundă albă, însoțită de scaune pliabile, completată de mărturisirea sinceră a proprietarului legată de compromisurile de spațiu: „Mi-am dorit o canapea”.

Camera copiilor optimizată pe verticală și baia complet utilată

Punctul de atracție al apartamentului îl reprezintă camera dedicată celor mici, gândită printr-un proiect de mobilier pe comandă extrem de eficient. Pentru a economisi fiecare metru pătrat de podea, Trâmbițașu a apelat la structuri modulare cu paturi suprapuse vopsite în alb, prevăzute cu grilaje de protecție, trepte ingenioase ce funcționează ca spații de depozitare cu sertare și birouri lungi integrate sub fereastră.

Spațiul este aerisit, cu parchet laminat deschis la culoare și corpuri de iluminat plate pe tavan, permițând copiilor să aibă atât loc de joacă, cât și zone individuale de odihnă și studiu.

În baie, abordarea funcțională continuă: peretele placat cu faianță stil subway de un albastru intens contrastează cu gresia mozaic alb-negru de pe jos.

Pentru a nu aglomera încăperea dotată cu cadă, mașina de spălat rufe și uscătorul au fost montate suprapus într-o coloană verticală modernă. În stilul său carismatic, agentul s-a așezat direct în cadru pentru a garanta că noul proprietar primește o locuință gata de mutat, echipată cu absolut tot ce e necesar.