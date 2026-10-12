 Britney Spears, postare de rebeliune împotriva tatălui său. Artista, „plină de resentimente”
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VideoBritney Spears, postare de rebeliune împotriva tatălui său. Artista, „plină de resentimente”

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Britney Spears a vorbit din nou despre perioada în care s-a aflat sub tutelă, mărturisind că încă resimte efectele celor aproape 14 ani în care viața și finanțele sale au fost controlate printr-o decizie judecătorească. Într-o postare publicată pe Instagram, artista a transmis un mesaj amplu în care și-a exprimat frustrările legate de acea perioadă și a criticat felul în care a fost percepută de-a lungul anilor.

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Foto: arhivă

Britney Spears este încă afectată de copilăria sa

Într-o postare publicată pe Instagram, artista a transmis un mesaj amplu în care și-a exprimat frustrările legate de acea perioadă și a criticat felul în care a fost percepută de-a lungul anilor. Cântăreața a afirmat că, deși muncea constant, nu se bucura de libertatea de a lua decizii simple pentru propria viață.

„Da, sunt plină de resentimente”, a scris vedeta, explicând că îi este greu să accepte timpul pierdut și limitările cu care s-a confruntat.

Britney Spears a susținut că, timp de aproximativ 15 ani, a lucrat fără întrerupere, însă nu avea libertatea de a face lucruri pe care le consideră firești.

Artista a declarat că nu putea să călătorească pentru a se întâlni cu prietenii și că multe dintre deciziile importante erau luate de alte persoane. Ea spune că s-a simțit victimizată nu doar prin restricțiile impuse, ci și prin faptul că modul său de a gândi și creativitatea sa au fost puse sub semnul întrebării.

În mesajul publicat online, Spears a făcut referire și la părinții săi, Jamie și Lynne Spears, despre care a afirmat că au avut un rol important în perioada tutelei.

Tutela a luat sfârșit în 2021

În aceeași postare, cântăreața a reflectat asupra ultimilor ani din viața sa și asupra perioadelor petrecute departe de lumina reflectoarelor. Britney Spears a povestit că în ultimii ani a călătorit frecvent singură și că s-a întrebat adesea dacă acest stil de viață este unul benefic pentru ea.

În cele din urmă, vedeta a transmis că încearcă să nu se mai îndoiască de propriile alegeri și să își urmeze instinctul.

Britney Spears a fost plasată sub tutelă în 2008, după o serie de probleme personale și episoade intens mediatizate. Măsura i-a oferit tatălui său, Jamie Spears, control asupra unor aspecte importante din viața și cariera artistei.

După ani de procese și după susținerea primită din partea mișcării #FreeBritney, tutela a fost anulată în noiembrie 2021.

De atunci, cântăreața a vorbit în repetate rânduri despre experiențele trăite în acea perioadă, susținând că acestea au avut un impact profund asupra libertății sale personale și asupra modului în care își privește astăzi viața.

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