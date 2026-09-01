 Fiul lui Britney Spears a intrat în lumea modelingului. Când plănuiește să se lanseze în muzică
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Fiul lui Britney Spears a intrat în lumea modelingului. Când plănuiește să se lanseze în muzică

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Jayden James, fiul de 19 ani al lui Britney Spears și Kevin Federline, devine noua imagine a publicației digitale MACzine, relansată de MAC Cosmetics. Coperta, dezvăluită pe 25 august, îl prezintă ținând în mână Fix+ Setting Spray și privindu‑și direct publicul

Fiul lui Britney Spears intră în modeling
Fiul lui Britney Spears intră în modeling Foto: Social media

Fiul lui Britney Spears, imaginea MAC Cosmetics

Nicola Formichetti, directorul creativ global MAC, spune că Jayden a fost ales pentru copertă datorită instinctelor sale artistice: „La MAC celebrăm talentul emergent și ne place să urmărim parcursul creativ al acestora. Sensibilitatea lui unică îl face perfect pentru coperta MACzine. Este și un pianist extraordinar și abia aștept să văd ce urmează”, potrivit publicației Billboard.

Jayden a vorbit în MACzine și despre rutina sa de îngrijire, într-un mod relaxat și sincer. El spune că hidratarea este esențială pentru pielea lui, însă recunoaște că nu este cel care se ocupă cu adevărat de detalii. Iubita lui este cea care îi organizează și îi aplică întreaga rutină de skincare, motiv pentru care Jayden o numește „experta” în îngrijirea pielii lui.

Ulterior, Jayden a declarat pentru Vogue că își dorește să continue în modeling, deși recunoaște că are de lucrat la mersul pe podium: „Aș putea să-mi perfecționez mersul - am fost rigid pentru că eram emoționat. Dar eu și Preston vrem să facem și muzică și alte lucruri”.

Debutul în modă

Fiii lui Britney Spears (44 de ani), Sean Preston (20 de ani) și Jayden Federline (19 de ani), au debutat pe podium în iunie în cadrul Săptămânii Modei de la Paris. Sean Preston a defilat pentru show-ul Vetements Menswear Primăvară/Vară 2027, purtând o jachetă lungă din mătase neagră, completată de o ținută monocromă cu cămașă și cravată neagră, alături de blugi și pantofi lăcuiți.  

Cei doi au fost printre cele mai comentate apariții ale serii. Evenimentul a reunit mai multe nume cunoscute, inclusiv actrița Sharon Stone, care a impresionat într-o ținută alb-negru, dar și alte vedete internaționale.

Britney Spears are o relație apropiată cu Sean și Jayden

Britney Spears, care se laudă cu o avere de 200 de milioane de dolari, îi împarte pe Sean și Jayden cu fostul ei soț, Kevin Federline (48 de ani), de care a divorțat în 2007.

Fostul dansator a obținut custodia principală și a primit 40.000 de dolari pe lună pensie alimentară pentru copii de la artista premiată cu Grammy, sumă care a scăzut la 20.000 de dolari pe lună după ce Sean Preston a împlinit 18 ani în 2023.

În 2024, când și Jayden a împlinit 18 ani, Spears a efectuat ultima plată către fostul ei soț.

De atunci, artista cunoscută pentru hitul „…Baby One More Time” pare să se fi apropiat de fiii ei, iar Sean Preston a adăugat numele de familie „Spears” la contul său de pe rețelele sociale în aprilie, eliminând numele Federline.

Muzica îi unește pe frați

Muzica rămâne un element central în viața celor doi frați. Sean Preston a descris-o cândva drept „fundamentul” său, iar Jayden spune că lucrează de ani buni la piese împreună cu fratele său. În interviul pentru MACzine, el dezvăluie că își continuă propriile proiecte muzicale, dar le va face publice „când va fi pregătit”.

Până atunci, moda îi oferă suficient spațiu de explorare. La începutul lunii, Jayden a participat la evenimentul House of Glass organizat de MAC Cosmetics în Los Angeles, alături de JT, Gabbriette, Ashtin Earle și Landon Barker.

Ghid de cumpărături

Ilinca Vandici jpg
Ilinca Vandici este însărcinată a doua oară! Cine este bărbatul care a făcut-o să iubească din nou după divorț Vedete românești
banner sandra mutu png
Sandra, soția lui Adrian Mutu, intră în forță în televiziune! Cu ce post a semnat? PrimeTime
image
„Salariu de sclav pe moșia partidului unic”. Cum își amintesc românii de munca patriotică din timpul Armatei adevarul.ro
image
VIDEO Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro: „Cum își permit oamenii ăștia?” adevarul.ro

Parteneri

image
Universitatea Craiova l-a transferat pe 500.000 de euro pe fotbalistul propus de Marius Șumudică lui Gigi Becali. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Cea mai ieftină staţiune de pe litoral, în septembrie. 39 de lei costă cazarea pe noapte observatornews.ro
image
Regele Haakon al Norvegiei depune jurământul, dar soția lui nu participă. Palatul Regal: „Are complicații după transplantul pulmonar” www.antena3.ro
image
Ieftiniri peste noapte la motorină, după noua reducere de acciză. Prețurile au ajuns la sub 10 lei pe litru în unele benzinării www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ilinca Vandici este însărcinată! Vedeta Kanal D va deveni mamă pentru a doua oară www.wowbiz.ro
image
Cauza MORTII actritei Anca Pandrea. Vaduva lui Iurie Darie suferea de... www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
N-a rămas cu nimic după divorț! Dezvăluirea făcută acum de vedetă: „Nu mai are niciu card pe numele lui!” as.ro
image
Ce nu ai voie să arzi în curte, chiar dacă terenul îți aparține. Legea prevede inclusiv pedeapsa cu închisoarea playtech.ro
image
Daniel Bîrligea a fost protejatul lui Gigi Becali la FCSB: „A afectat vestiarul!” www.fanatik.ro
image
A fost cutremur în România la ora 9:54! Ce magnitudine a anunțat INFP www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Așa mamă, așa fiică!! Tiphaine Auziere, fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, se iubește cu un student, cu 20 de ani mai tânăr decât ea! Ce a mai ieșit acum la iveală despre fata Primei Doamne a Franței www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Curtezana care devora bărbații, convinsă că-i fac bine la ten! Își savura pofticioasă amanții și i-a lăsat o avere tânărului Voltaire okmagazine.ro
image
După moartea uluitoare a tânărului rege, ar fi rămas un fiu secret, de care clanul regal nu știa! Povestea cu iz de telenovelă aruncă regatul în haos okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra historia.ro
image
#Grecia Antică
O minune inginerească din Epoca Bronzului, uitată timp de 3.000 de ani historia.ro
Mădălina Ghenea jpg
Mădălina Ghenea iubește din nou? Actrița s-a fotografiat în brațele unui bărbat misterios Vedete românești
6 vedete trupa sweet kiss jpeg
#Exclusiv Click!
Scandal monstru între fetele de la Sweet Kiss! Irina Pavlenco, dată în judecată de Nicoleta Aneni: „Nu s-a folosit nimeni de vocea ei” Vedete românești
Gina Pistol și Smiley jpg
Ce discuții au Gina Pistol și Smiley despre noua casă: „Mă întreabă mereu de ce, iar eu îi vin cu argumente!” Vedete românești
Cristi Brancu, îndurerat după moartea Ancăi Pandrea
#Exclusiv Click!
Cristi Brancu, îndurerat după moartea Ancăi Pandrea: „În sfârșit, după atâția ani de despărțire, sunt unul lângă altul în ceruri” Vedete românești
Anca Pandrea și Iurie Darie jpg
Anca Pandrea și Iurie Darie, povestea unei iubiri care a durat 27 de ani. Promisiunea făcută în cel mai greu moment Vedete românești
Ilinca Vandici jpg
Ilinca Vandici este însărcinată a doua oară! Cine este bărbatul care a făcut-o să iubească din nou după divorț Vedete românești
Andreea Cojoc jpg
Ce a simțit Andreea Popescu după ce și-a văzut fostul soț cu o altă femeie: „Aș minți să spun că nu există sentimente” Vedete românești
Liviu Vârciu și soția sa jpg
Cadoul de nuntă pe care Liviu Vârciu și soția lui nu-l vor uita niciodată: „Nașii noștri ne-au făcut o surpriză” Vedete românești
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Anca Pandrea știa că se apropie sfârșitul. Secretul păstrat de actriță până la moarte actualitate.net