Fiul lui Britney Spears a intrat în lumea modelingului. Când plănuiește să se lanseze în muzică

Jayden James, fiul de 19 ani al lui Britney Spears și Kevin Federline, devine noua imagine a publicației digitale MACzine, relansată de MAC Cosmetics. Coperta, dezvăluită pe 25 august, îl prezintă ținând în mână Fix+ Setting Spray și privindu‑și direct publicul.

Fiul lui Britney Spears intră în modeling Foto: Social media

Fiul lui Britney Spears, imaginea MAC Cosmetics

Nicola Formichetti, directorul creativ global MAC, spune că Jayden a fost ales pentru copertă datorită instinctelor sale artistice: „La MAC celebrăm talentul emergent și ne place să urmărim parcursul creativ al acestora. Sensibilitatea lui unică îl face perfect pentru coperta MACzine. Este și un pianist extraordinar și abia aștept să văd ce urmează”, potrivit publicației Billboard.

Jayden a vorbit în MACzine și despre rutina sa de îngrijire, într-un mod relaxat și sincer. El spune că hidratarea este esențială pentru pielea lui, însă recunoaște că nu este cel care se ocupă cu adevărat de detalii. Iubita lui este cea care îi organizează și îi aplică întreaga rutină de skincare, motiv pentru care Jayden o numește „experta” în îngrijirea pielii lui.

Ulterior, Jayden a declarat pentru Vogue că își dorește să continue în modeling, deși recunoaște că are de lucrat la mersul pe podium: „Aș putea să-mi perfecționez mersul - am fost rigid pentru că eram emoționat. Dar eu și Preston vrem să facem și muzică și alte lucruri”.

Debutul în modă

Fiii lui Britney Spears (44 de ani), Sean Preston (20 de ani) și Jayden Federline (19 de ani), au debutat pe podium în iunie în cadrul Săptămânii Modei de la Paris. Sean Preston a defilat pentru show-ul Vetements Menswear Primăvară/Vară 2027, purtând o jachetă lungă din mătase neagră, completată de o ținută monocromă cu cămașă și cravată neagră, alături de blugi și pantofi lăcuiți.

Cei doi au fost printre cele mai comentate apariții ale serii. Evenimentul a reunit mai multe nume cunoscute, inclusiv actrița Sharon Stone, care a impresionat într-o ținută alb-negru, dar și alte vedete internaționale.

Britney Spears are o relație apropiată cu Sean și Jayden

Britney Spears, care se laudă cu o avere de 200 de milioane de dolari, îi împarte pe Sean și Jayden cu fostul ei soț, Kevin Federline (48 de ani), de care a divorțat în 2007.

Fostul dansator a obținut custodia principală și a primit 40.000 de dolari pe lună pensie alimentară pentru copii de la artista premiată cu Grammy, sumă care a scăzut la 20.000 de dolari pe lună după ce Sean Preston a împlinit 18 ani în 2023.

În 2024, când și Jayden a împlinit 18 ani, Spears a efectuat ultima plată către fostul ei soț.

De atunci, artista cunoscută pentru hitul „…Baby One More Time” pare să se fi apropiat de fiii ei, iar Sean Preston a adăugat numele de familie „Spears” la contul său de pe rețelele sociale în aprilie, eliminând numele Federline.

Muzica îi unește pe frați

Muzica rămâne un element central în viața celor doi frați. Sean Preston a descris-o cândva drept „fundamentul” său, iar Jayden spune că lucrează de ani buni la piese împreună cu fratele său. În interviul pentru MACzine, el dezvăluie că își continuă propriile proiecte muzicale, dar le va face publice „când va fi pregătit”.

Până atunci, moda îi oferă suficient spațiu de explorare. La începutul lunii, Jayden a participat la evenimentul House of Glass organizat de MAC Cosmetics în Los Angeles, alături de JT, Gabbriette, Ashtin Earle și Landon Barker.