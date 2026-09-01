Drama unui copil de 5 ani care are nevoie de un tratament scump. Părinții lu Gabriel au dat statul în judecată

Românii care suferă de boli grave se luptă, adesea, cu instituțiile statului pentru a putea beneficia de tratamentul prescris de medici. Situațiile devin extrem de dificile atunci când vine vorba de introducerea unor medicamente pe lista celor compensate, pentru anumite afecțiuni.

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Așa a fost și în cazul lui Gabriel, un copilaș de doar cinci ani, care suferă de o afecțiune congenitală. Părinții s-au lovit de lipsa de răspuns a Guvernului, Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și Agenției Naționale a Medicamentului și a dispozitivelor Medicale (ANMDMR). Mama micuțului a mers mai departe și s-a adresat instanței, conform libertatea.ro.

Tratamentul de care are nevoie copilul de cinci ani

Gabriel are o malformație venoasă la antebraț și mâna stângă de la naștere. Boala este o anomalie congenitală a vaselor de sânge cu flux lent care evoluează odată cu organismul și afectează mușchii, tendoanele și nervii. De asemenea, generează dureri, umflături, iar mâna nu mai poate fi folosită la capacitatea maximă.

Copilașul a fost internat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara, secția Chirurgie pediatrică. În urma investigațiilor, medicii au prescris un tratament denumit „sirolimus”, medicament ce trebuie administrat și după externare cel puțin un an.

Familia lui Gabriel suportă cu greu costurile, având în vedere că tratamentul este 1.138 de lei pe lună și copilul mai are doi frați. În acest context, mama acestuia a trimis o notificare către Guvern, Ministerul Sănătății, CNAS și ANMDMR, solicitând inițierea evaluării medicamentului pentru diagnosticul copilului, extinderea indicației și includerea lui în lista celor decontate, conform sursei citate.

Părinții au mers în instanță

În lipsa unui răspuns, mama s-a adresat instanței de judecată cu o cerere privind emiterea unei ordonanțe președințiale care să oblige instituțiile statului să asigure medicamentul prin compensare integrală. Aceasta a invocat ca motive gravitatea diagnosticului, localizarea malformației, durata îndelungată a tratamentului, costul ridicat, riscul de agravare și complicațiile ce pot apărea dacă medicamentul este întrerupt.

În acest context, instituțiile au contestat faptul că ar avea o responsabilitate în cazul său, susținând că răspunderea pentru decontarea medicamentului revine altei autorități. ANMDMR a arătat că atribuțiile sale se limitează la evaluarea tehnologiilor medicale, nu la plata efectivă a medicamentelor.

De asemenea, CNAS a susținut că nu are protocol terapeutic aprobat pentru afecțiunea copilului și că decontarea propriu-zisă e făcută de casele teritoriale, nu de instituția centrală. Ministerul sănătății susține că bugetul s-a depășit cu 26,9% în 2025.

„Instituția nu poate fi obligată la acordarea medicamentului în litigiu reclamantului fără a exista un protocol de administrare a medicamentului în litigiu pentru indicația «malformatie venoasă antebraț și mână stângă». De asemenea, trebuie constatat că ocrotirea dreptului la viață nu poate fi realizată în afara unui cadru legal, care impune limitări rezonabile ale exercițiului acelor drepturi care indirect asigură realizarea dreptului la viață. CNAS nu are nicio atribuție în decontarea unui medicament care nu este inclus în listă pentru indicația specificată de reclamant, nu are elaborat un protocol terapeutic pentru administrarea în indicația (afecțiunea) reclamantului și nu face parte din pachetul de servicii medicale de bază”, au precizat reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, arată publicația menționată.

Ministerul Sănătății nu are buget

Ministerul Sănătății a susținut că medicamentul prescris de medicul lui Gabriel este în afara indicațiilor terapeutice aprobate oficial și nu figurează în „rezumatul caracteristicilor produsului” pentru diagnosticul copilului. Instituția a pus accent pe depășirea bugetului.

„Depășirea bugetului FNUASS pe anul 2025 cu 26,9%, conform adresei Ministerului de Finanțe, inclusiv prin obligarea autorităților din domeniul sănătății de a rambursa prețul unor medicamente inovative înainte ca acestea să parcurgă toate etapele legale de introducere în sistemul de asigurări de sănătate, constituie o incursiune a autorități judecătorești în domeniul sănătății.

Autoritățile din acest domeniu au libertatea de a decide limitele listei de medicamente de care beneficiază asigurații, limite de care este ținută de legislația din domeniul disciplinei fiscal-bugetare şi de Legea bugetului de stat, limite pe care Regulamentul și Directiva nu le obligă să le depăşească. Avizul negativ semnifică neîndeplinirea condițiilor economice în statul membru şi nu este astfel îndeplinită condiția aparenței dreptului de a beneficia de medicament în regim de compensare”, au afirmat și reprezentanții Ministerului Sănătății

Astfel, Curtea de Apel Alba iulia a respins toate motivele invocate, susținând că cele patru instituții implicate acționează succesiv în procesul de includere a unui medicament pe lista celor compensate, deci toate trebuie să răspundă în cazul lui Gabriel. De altfel, judecătorii au precizat că dreptul la viață este asigurat doar prin sprijin.

Prin hotărârea din 19 august 2026, executorie fără somație și termen, toate cele patru instituții au fost obligate să acorde tratamentul gratuit pacientului minor. Decizia a fost, deja, contestată de Ministerul Sănătății, CNAS și Agenția Națională a Medicamentului.