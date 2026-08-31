 Cheesecake cu ciocolată albă. Rețeta care este gata în mai puțin de 10 minute
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Cheesecake cu ciocolată albă. Rețeta care este gata în mai puțin de 10 minute

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Cheesecake-ul de ciocolata albă este alegerea ideală pentru finalul verii, dacă dorești să te bucuri de un desert simplu și delicios. În mai puțin de 10 minute, poți servi un preparat dulce care îți va aduce aminte de frumusețea zilelor de vară.

Cheesecake cu ciocolată albă
Cheesecake cu ciocolată albă Foto: BBC

Ingrediente necesare

Pentru umplutură

200 g ciocolată albă de gătit, tăiată grosier

300 g brânză cremă cu conținut ridicat de grăsime, la temperatura camerei, scursă de lichid

300 ml smântână dublă

1 linguriță suc de lămâie

1 linguriță extract de vanilie

Pentru bază

175 g biscuiți cu ghimbir

50 g unt nesărat, înmuiat

Metodă de preparare

Topește ușor ciocolata albă într-un bol termorezistent așezat deasupra unei cratițe cu aproximativ 4 cm de apă clocotită, pe foc mic. Ai grijă ca baza bolului să nu atingă apa. Când au mai rămas doar câteva bucăți mici de ciocolată netopită, amestecă din nou, apoi îndepărtează bolul și lasă-l aproximativ 10 minute, până când ciocolata rămâne lichidă, dar ajunge la temperatura camerei.

Rupe biscuiții și pune-i în robotul de bucătărie, mixând până obții aproape numai firimituri. Adaugă untul și procesează din nou, până când compoziția începe să se adune și să se lipească de lamă. Dacă faci acest pas manual, pune biscuiții într-o pungă și zdrobește-i până devin firimituri, apoi topește untul și amestecă-l cu biscuiții până când compoziția este omogenă.

Apasă amestecul de biscuiți într-o formă rotundă cu pereți detașabili de 20 cm, lăsând compoziția să urce puțin pe margini. Folosește partea din spate a unei linguri pentru a nivela. Pune forma la frigider cât timp pregătești crema de cheesecake.

Bate crema de brânză cu o lingură de lemn într-un bol mare, până devine moale. Încorporează cu grijă ciocolata albă topită și ușor răcită.

Bate frișca până se îngroașă, dar fără ca vârfurile să își păstreze forma, apoi încorporeaz-o în amestecul cu ciocolată albă, în două tranșe. Adaugă sucul de lămâie și extractul de vanilie și amestecă ușor. Toarnă compoziția palidă, cu textură aproape de mousse, peste baza de biscuiți. Nivelează suprafața, acoperă forma cu folie alimentară și las-o la frigider peste noapte.

Înainte de servire, scoate cheesecake-ul din frigider și lasă-l 10 minute la temperatura camerei, apoi desprinde marginile formei și taie-l în felii.

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